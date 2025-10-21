España

El 37% de la población española necesitaría un segundo empleo para llevar una vida digna

El informe de Oxfam Intermón destaca que esta necesidad es mayor para las mujeres que para los hombres, así como para las personas racializadas, que se ven obligadas a compaginar varios empleos a la vez

Enzo Iriarte

Por Enzo Iriarte

Guardar
El 32,7% de las mujeres
El 32,7% de las mujeres considera que sus ingresos actuales no le permiten alcanzar una vida digna (Freepik)

La situación socioeconómica de los ciudadanos de España ha experimentado leves mejoras gracias al incremento en los indicadores como el empleo o el salario mínimo. Pese a ello, un porcentaje significativo de la población continúa experimentando sensaciones de estancamiento y vulnerabilidad, que se agudiza especialmente entre las mujeres, los jóvenes y las personas racializadas. Así, el el 30% considera que sus ingresos actuales no le permiten llevar una vida digna y el 37,5% asegura que necesitaría un segundo empleo para poder llevarla a cabo, según los datos del informe Vivir la Desigualdad 2025, de Oxfam Intermón.

Los datos de la organización, basados en una encuesta realizada a más de 4.000 personas, reflejan que casi el 30% de los entrevistados considera que sus ingresos actuales no les permite llevar una vida digna, lo que implica un aumento del 3% respecto al último informe de Oxfam (2023). De manera desglosada, esta percepción es más elevada para las mujeres, donde el 32,7% considera que sus ingresos actuales no le permiten alcanzar una vida digna, mientras que entre los hombres este porcentaje desciende hasta el 26,6%.

A su vez, el informe destaca que el 37,6% de las personas racializadas encuentran más dificultades para mantener una vida digna con los ingresos que perciben, muy superior al 26,9% del resto de la población. Además, un 8% de la muestra perteneciente a este grupo reconoce no disponer de ningún tipo de ingreso, siendo este porcentaje del 2,3% para el resto de los encuestados.

El dato más significativo de la insatisfactoria percepción de los encuestados es la de que el 37,5% considera que necesita, por razones económicas, un segundo empleo para llevar una vida digna, aunque no les es posible acceder a el por diversas razones, como la falta de tiempo o las responsabilidades de cuidados. De manera más desglosada, esta necesidad es mayor para las mujeres (41,3%) que para los hombres (33,7%). Del mismo modo, las personas racializadas destacan que se ven obligados a compaginar en mayor medida varios trabajos a la vez para poder llevar una vida digna (24,7% frente al 18,2% del resto de la muestra).

El 41,3% de las mujeres
El 41,3% de las mujeres considera necesario un segundo empelo para llevar una vida digna (Oxfam Intermón)

En cuanto a la percepción personal de la situación socioeconómica, el informe diferencia las respuestas de los distintos niveles socioeconómicos. Para los del escalafón más bajo -y dentro de una escala del cero al diez, donde cero representa la imposibilidad de llevar una vida digna-, esta posibilidad de sitúa en un 4,3. Para el resto de grupos va aumentando esta posibilidad de manera gradual, siendo de un 5,2 para el grupo medio-bajo, de 5,4 para el medio, de 6,1 para el medio-alto y de 6,4 para el grupo de mayores ingresos.

Baja la satisfacción laboral de los españoles

Sindicatos inician el 30 de octubre movilizaciones por los salarios de funcionarios y amenazan con huelga

Los ingresos insuficientes no son la única preocupación laboral de los encuestados. Según el informe, la satisfacción con la vida laboral desciende del 75,9% registrado en 2023 al 69,9% de 2025. Así, tres de cada diez personas asegura no estar satisfecho. Además, el 37,2% considera que su empleo no le deja tiempo suficiente para las tareas de cuidados y del hogar.

Por otro lado, el 38,7% de los encuestados considera que su empleo no les deja tiempo suficiente para ellos mismos -considerando el tiempo de ocio, familia, amigos y hobbies-. El porcentaje aumenta hasta el 40,2% para los que consideran que su trabajo no les permite realizarse personal y profesionalmente. Por último, el 50,5% de los encuestados considera que está sobrecualificado para el puesto que ocupa, lo que también influye en la insatisfacción laboral.

Las personas con contrato indefinido
Las personas con contrato indefinido muestran una satisfacción laboral mayor (Oxfam Intermón)

De manera más detallada, el informe destaca que la satisfacción laboral es mayor entre quienes cuentan con un empleo de jornada completa y contrato indefinido, frente a quienes cuentan con jornadas parciales y contratos temporales o fijos-discontinuos. En cuanto al género, las mujeres (66,7%) están menos satisfechas con su trabajo que los hombres (73,2%) y sienten que les deja menos tiempo para sí mismas y para la conciliación y tareas de cuidados.

Lo mismo ocurre con las personas pertenecientes a los grupos socioeconómicos más bajos, que manifiestan que su empleo les satisface menos y les deja un menor tiempo para sí mismas y sus responsabilidades personales. Esto genera una gran diferencia en la satisfacción laboral de niveles altos, donde el 77,9% se muestran muy satisfechas con sus trabajos, frente al 48,5% de las personas de los estratos más bajos.

Temas Relacionados

EmpleoTrabajoSalarios EspañaIgualdad de GéneroEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un exalto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólares entre 2015 y 2023

La Sala de lo Penal descarta que el exsubsecretario general de la ONU goce de protección diplomática y considera acreditada la doble incriminación exigida por el tratado bilateral con Estados Unidos

La Audiencia Nacional autoriza la

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los resultados ganadores

El Gobierno crea el Observatorio de la Vivienda Turística para conciliar el turismo y su convivencia con los residentes

El aumento de pisos vacacionales ha expulsado al 27% de los vecinos del centro de las ciudades turísticas

El Gobierno crea el Observatorio

Ni lluvia ni charcos: el truco para que tus zapatillas no se estropeen

Aplica estos sencillos pasos para conservar tu calzado en las mejores condiciones

Ni lluvia ni charcos: el

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional autoriza la

La Audiencia Nacional autoriza la extradición a Estados Unidos de un exalto cargo de la ONU acusado de desviar 60 millones de dólares entre 2015 y 2023

Evacuados 54 pasajeros tras el impacto de un avión de Air Nostrum con un hangar en el aeropuerto de Badajoz: “Se sintió como un golpe seco, muy fuerte”

Un abogado penalista explica tres errores comunes que tienen los conductores y que “pueden salir muy caros”

El Senado elimina las pagas en metálico tras el escándalo de sobres en Ferraz

El Parlamento Europeo da luz verde a la revisión de la normativa sobre el carné de conducir: podrá sacarse con 17 años

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 4 de Super Once

El Gobierno crea el Observatorio de la Vivienda Turística para conciliar el turismo y su convivencia con los residentes

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Nuevos precios del tabaco en octubre: el BOE confirma subidas en cigarros, cigarritos y picadura

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 octubre

DEPORTES

Colate, nuevo presidente del CD

Colate, nuevo presidente del CD Badajoz: un rostro mediático ante el caos interno del club

Rob Rensenbrink, el ‘hombre serpiente’ que casi le roba a Argentina el Mundial del 78

Raúl Fernández consigue su primera victoria en MotoGP: eclosión en el momento justo

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica