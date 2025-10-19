España

¿Lavar la ropa en casa o en la lavandería? Esto es lo que te cuestan las dos opciones al año

A medida que suben los precios de la electricidad y el agua, cada vez más hogares se plantean si es más barato y práctico lavar la ropa en casa o recurrir a las lavanderías de autoservicio

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
¿Lavar la ropa en casa
¿Lavar la ropa en casa o en la lavandería? Esto es lo que te cuestan las dos opciones al año. (Pexels)

Gastar más o menos en lavar la ropa depende, en buena medida, de si se opta por lavarla en casa o acudir a una lavandería de autoservicio. En un contexto donde los costes fijos, como la electricidad, el agua o los productos de limpieza, siguen en aumento en España y los hábitos cotidianos rediseñan las rutinas de muchos hogares, surge la pregunta: ¿qué opción es realmente más conveniente a nivel económico y práctico a lo largo del año?

Según una comparativa difundida en el perfil de TikTok de suopmobile, realizar cuatro coladas semanales en una lavadora doméstica estándar supone al cabo de un año un desembolso inferior al de las lavanderías de autoservicio. “Para cuatro lavados semanales en una lavadora estándar, te estarías gastando unos 68 euros entre luz y agua al año, más unos 104 euros en detergente. En total, unos 172 euros al año”, explica el vídeo.

Por el contrario, el cálculo en lavandería resulta bastante más elevado: “En una lavandería el lavado está en unos cinco euros. Para cuatro lavados semanales te saldría por unos 1.040 euros al año”.

Ventajas y desventajas de las lavanderías de autoservicio

El funcionamiento de las lavanderías de autoservicio, según explican en Idealista, está enfocado en la rapidez y la facilidad de uso sin necesidad de disponer de electrodomésticos propios. En estos locales, el usuario escoge la máquina por capacidad, tiempo o temperatura, e introduce el importe, generalmente entre 3 y 5 euros por lavado, con un coste algo menor si solo se utiliza el servicio de secado. En muchos casos, el detergente ya viene incluido, lo que simplifica el proceso. Durante el lavado, que suele durar entre 30 minutos y una hora, el usuario puede esperar a que termine el ciclo y luego, si lo desea, utilizar las secadoras del establecimiento para agilizar el proceso y no depender del clima.

Este modelo aporta una serie de ventajas específicas. Entre las más destacadas, está el que las lavanderías de autoservicio facilitan el poder lavar y secar la ropa el mismo día, una opción especialmente útil cuando se trata de prendas de gran tamaño (edredones, colchas o almohadas, por ejemplo) y para quienes no cuentan con una lavadora en casa. La flexibilidad horaria es otra característica importante, ya que muchas están abiertas las 24 horas. Además, algunos establecimientos ofrecen servicios adicionales, como planchado, tintorería o limpieza de alfombras.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Pero, entre las desventajas principales de una lavandería de autoservicio, figura la posible saturación de máquinas en horas punta y la necesidad de acumular ropa hasta completar la carga, puesto que suelen estar equipadas con lavadoras de gran capacidad. Por otro lado, llevar la ropa a la lavandería implica también organizar el transporte y soportar cierta incomodidad para aquellos con rutinas ajustadas o dificultades de movilidad.

Lavar en casa: conveniencia, control y costos a considerar

Lavar en casa, por su parte, también ofrece una serie de ventajas, especialmente para quienes ya cuentan con electrodomésticos propios y pueden ajustar los ciclos de lavado para aprovechar las tarifas eléctricas valle. Al lavar la ropa en casa, es posible decidir exactamente qué tipo de detergente y productos adicionales utilizar en cada carga, adaptándolos a las necesidades de cada prenda o preferencia personal.

Además, se tiene la flexibilidad de escoger los horarios en los que el coste de la electricidad es menor, lo que permite optimizar el gasto energético. Y, también, cada persona puede organizar el día y el momento que más le convenga para hacer la colada, ajustando esta tarea a su propio ritmo y agenda.

A estas ventajas se suma el hecho de que no es necesario desplazarse fuera del hogar, lo que significa una mayor comodidad y ahorro de tiempo. Sin embargo, también acarrea ciertas desventajas: la lavadora doméstica exige atención constante, desde montar la colada hasta tenderla y recogerla, lo que puede condicionar los momentos de ocio en casa. Asimismo, con los incrementos en los precios del agua y la electricidad, lavar en pequeñas cantidades puede encarecerse más de lo previsto, y los usuarios deben prever el coste y el tiempo derivados de la compra de detergentes y productos específicos.

Temas Relacionados

RopaLavadoraLavado de RopaElectrodomésticosHogarConsumo EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

¿Pueden echarte si tu casero vende la casa? Claves legales para inquilinos en España

Quien adquiere una propiedad que está alquilada debe mantener las condiciones pactadas en el contrato, incluyendo la duración y el precio, salvo excepciones muy concretas

¿Pueden echarte si tu casero

Última hora del atraco en el Museo del Louvre: los ladrones entraron con una motosierra por un montacargas que llegaba a una ventana

Los atracadores entraron encapuchados al famoso museo y se llevaron siete joyas de valor “inestimable”

Última hora del atraco en

Más de un siglo de robos, expolios y desapariciones que cambiaron la historia del patrimonio artístico: de la ‘Mona Lisa’ de Da Vinci a ‘El Grito’ de Munch

El último robo en el Louvre se suma a una larga lista de atracos que han marcado la historia del arte

Más de un siglo de

Lucía Lipperheide, experta en limpieza, enseña un método para limpiar la parte interior del coche: “Las tapicerías lo absorben todo”

Después de haber trabajado vendiendo coches, ahora comparte en redes todos los detalles que aprendió para dejar tu vehículo como nuevo

Lucía Lipperheide, experta en limpieza,

El pueblo del Algarve de Portugal para pasar un fin de semana de ensueño

Es un antiguo pueblo de pescadores que destaca por sus playas y su clima

El pueblo del Algarve de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano de Israel que alegó estar en peligro por apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado

La Policía advierte de los peligros de falsificar el DNI para salir de fiesta: “Puedes acabar detenido”

La Audiencia de Palma avala el desahucio de una familia por no haber acreditado correctamente su situación de vulnerabilidad

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

Un supermercado Family Cash de Lugo cierra durante tres días debido a la presencia de roedores en sus instalaciones

ECONOMÍA

¿Pueden echarte si tu casero

¿Pueden echarte si tu casero vende la casa? Claves legales para inquilinos en España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 19 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

La España rural busca nuevos vecinos: estos son los pueblos que te pagan por mudarte allí

Precio de la luz sufre aumentos: tarifa máxima supera los 100 € y la mínima estará por debajo de 1 €

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección