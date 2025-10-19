España

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de octubre

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer la información diaria del mercado energético en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La tarifa del servicio de
La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España se modifica continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la energía eléctrica en el país para este domingo 19 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 19 de octubre

Tarifa media: 34.2 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 96.4 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este domingo 19 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 96.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.07 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 73.16 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 44.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 31.87 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 29.68 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 29.68 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 30.2 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 32.33 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 16.79 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.02 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 6.58 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 56.23 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.92 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.15 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 51.52 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los ganadores del

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

De la pena de cárcel, dos deberán cumplirse de forma efectiva, sustituyendo el resto por la expulsión del territorio español durante cinco años

Condenado a cuatro años de

Así debes frenar si tienes un coche automático: “No pongas la ‘P’ directamente”

Especialistas de Automobils Mercauto explican la manera correcta de detener un automático sin exponer al vehículo a un esfuerzo innecesario

Así debes frenar si tienes

Alfredo Molina, veterinario: “Cada vez hay más mascotas con alergias ambientales y es importante que sepas cómo reconocerlas”

Aunque “no se puede evitar por completo” esta patología, es imprescindible estar alerta

Alfredo Molina, veterinario: “Cada vez

Crema catalana y crème brûlée no es lo mismo: existen algunas diferencias clave entre la receta española y la francesa

Por muy parecidos que parezcan, el origen y el método de preparación de ambos postres marcan claras diferencias, asociadas a las respectivas culturas donde nacieron

Crema catalana y crème brûlée
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenado a cuatro años de

Condenado a cuatro años de prisión un hombre por agredir sexualmente a su pareja de 21 años que le había expresado su negativa

Un supermercado Family Cash de Lugo cierra durante tres días debido a la presencia de roedores en sus instalaciones

30 millones en comisiones: la Audiencia Nacional juzga 17 años después la última pieza del caso Gürtel para perseguir el dinero oculto en el extranjero

Andorra bate su récord de población gracias a los latinoamericanos: el 55,2% de los habitantes tiene nacionalidad extranjera

Los carros de combate 8x8 que Indra ha entregado al Ejército después de que Robles señalara su “preocupación” por las demoras

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Casi un millón de estudiantes en España hicieron prácticas no remuneradas en 2024: “Hacemos las mismas tareas que los compañeros, y no cobramos”

Pepe Álvarez, secretario de la UGT, sobre la subida a los autónomos: “Beneficiará a la inmensa mayoría”

Carlos Torres, presidente del BBVA, descarta presentar una nueva OPA por el Sabadell: “No existe ninguna posibilidad. Capítulo cerrado”

DEPORTES

El día en que Fernando

El día en que Fernando Alonso vivió una de las carreras más locas de su trayectoria en el GP de EEUU: del accidente con Lance Stroll a una remontada histórica

El ranking de los 10 futbolistas mejor pagados del mundo: Cristiano Ronaldo duplica a Messi y Lamine Yamal es el primer español

La recuperación de tobillo, el golf con Jon Rahm y sus días en Madrid: así disfrutó Alcaraz de sus días de descanso antes del ‘Six Kings Slam’

Alcaraz y Sinner jugarán la final del Six Kings Slam: 6 millones de premio en Arabia Saudí

Sonia Bermúdez da su primera lista como seleccionadora: Jenni Hermoso vuelve a la Selección