El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 19 de octubre

La tarifa del servicio de la luz cambia diariamente (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España se modifica continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la energía eléctrica en el país para este domingo 19 de octubre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

Día: 19 de octubre

Tarifa media: 34.2 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 96.4 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 0.0 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este domingo 19 de octubre, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 96.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 77.07 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 73.16 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 44.0 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 31.87 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 29.68 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 29.68 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 30.2 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 32.33 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 16.79 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.02 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.65 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 6.58 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 56.23 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 75.92 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 60.15 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 51.52 euros por megavatio hora.