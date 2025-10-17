España

Leiva recuerda en ‘El Hormiguero’ el día que perdió un ojo con 12 años debido a un disparo: “El balín estaba cerca del cerebro”

El cantante madrileño ha acudido como invitado al espacio de Antena 3 para promocionar su película documental, ‘Hasta que me quede sin voz’

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Pablo Motos y Leiva en
Pablo Motos y Leiva en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

La noche de este jueves, 16 de octubre, El Hormiguero ha puesto broche de oro a la semana con la visita de Leiva, quien ha presentado su película documental, Hasta que me quede sin voz, donde muestra su lado más íntimo. “Una de las líneas rojas es no salir muy glorificado. Me aburren los documentales donde se ven a artistas brindando por sus Grammy”, ha asegurado en el espacio de Antena 3.

“No es un documental de autobombo. Es el producto de unos colegas de mi barrio, las luces y sombras de un chico de barrio”, ha detallado sobre su producción audiovisual. Hasta que me quede sin voz retrata algunos de los momentos que han marcado la vida José Miguel Conejo Torres, su nombre real. Uno de los momentos más complicados de su historia ha sido cuando perdió el ojo con 12 años debido a un disparo.

Leiva en 'El Hormiguero' (Atresmedia)
Leiva en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

“Esto no se cuenta por morboso, sino porque está relacionado con la popularidad. No tenía ni cornea, ni blanco, ni gris. Me acostumbré a que me miraran desde pequeño. Todo el mundo lo hacía y me sirvió de entrenamiento para luego ser conocido. Sentía que ya había vivido eso”, ha manifestado el madrileño en el espacio de las hormigas Trancas y Barrancas.

“Tuve la suerte de que el accidente no daba lugar a mofas por ser un disparo. No tuve ningún trauma. Recuerdo que el celador que me llevó al quirófano aquel día para operarme, estaba perdiendo sangre y el balín estaba cerca del cerebro. Me dijo que tenía mucha suerte porque el ojo era el único ojo con el que podía seguir viviendo al perderlo”, ha continuado detallando, sobre aquel trágico episodio. "Me tuve que adaptar a las distancias porque no tienes las tres dimensiones, te chocas mucho...", ha dicho, sobre sus nuevas limitaciones tras el accidente.

Un antes y un después

La vida del cantante cambió cuando apenas tenía 8 años. En aquel entonces, escuchó al grupo de rock Buenas noches, Rose, momento en el que se dio cuenta de que la música tenía que ser el motor de su vida. Su rostro empezó a resonar con fuerza en el panorama musical en el año 2001 con el grupo Pereza, con el que cosechó una gran fama. Sin embargo, una década después, los integrantes decidieron continuar sus caminos por separado. Así, cada uno empezó su carrera en solitario. Fue entonces cuando Leiva desplegó su talento como cantante, compositor y productor, cosechando un gran éxito.

Pablo Motos y Leiva en
Pablo Motos y Leiva en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Otro de los temas de los que ha hablado Leiva en su paso por El Hormiguero ha sido de su problema con las cuerdas vocales. “Tengo un problema en una cuerda vocal que no es reversible y soy cantante, imagínate... Eso me ha provocado una pérdida de voz. Me inyectan una cosa en la cuerda para poder hacer los conciertos de la gira”, ha expresado Leiva, sobre la dolencia por la que ha tenido que pasar por quirófano.

“Digamos que, si la gente tiene el cien por cien de su voz, yo tengo bastante menos. He aprendido a convivir con ello y a adaptarme, reduciendo el número de shows y conciertos más cortos. No puedo hacer dos conciertos seguidos, porque tengo que cambiar los tonos y ya no puedo subir arriba como lo hacía antes", ha continuado diciendo, visiblemente emocionado.

Temas Relacionados

LeivaPablo MotosEl HormigueroAntena 3AtresmediaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaCantantesEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Caminar no es suficiente, elige cuándo: este es el horario en el que potenciarás el efecto sobre el cuerpo y el estado de ánimo

No existe una hora mala para salir a disfrutar de una buena caminata, sin embargo, depende del momento del día conseguirás unos resultados u otros

Caminar no es suficiente, elige

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

La multa por entrar sin autorización varía en función de la gravedad y la reincidencia, pero habitualmente, el acceso indebido resulta en una multa económica que oscila entre 90 y 200 euros

Seis puntos en el carnet

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Algo tan simple como el kiwi puede transformar tu energía, tu ánimo y tu bienestar”

Esta fruta ha demostrado ser rica en vitamina C, fibra y antioxidantes que protegen nuestra salud

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Algo tan

El sistema de entrenamiento simulado en el que participa España que han diseñado 13 países de la OTAN

El acuerdo sienta las bases para el lanzamiento del Proyecto de Entrenamiento Sintético Distribuido de Alta Visibilidad

El sistema de entrenamiento simulado

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 17 de octubre

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en seis de las ciudades más importantes de España

El precio más alto de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Seis puntos en el carnet

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

El sistema de entrenamiento simulado en el que participa España que han diseñado 13 países de la OTAN

La alcaldesa que quiere cerrar el camping de la única playa de Madrid (con bandera azul) y reclama miles de euros a varios restaurantes

Familiares de las víctimas de la DANA rechazan la presencia de Carlos Mazón en el funeral de Estado que se celebrará el 29 de octubre

Ábalos denuncia pintadas con insultos como “putero” o “corrupto” en su domicilio de Valencia: “Hoy soy yo, mañana serás tú”

ECONOMÍA

El precio más alto de

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 17 de octubre

Cambio de euro a dólar hoy 17 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

El sistema español de pensiones mejora a nivel mundial, pero se enfrenta al reto de su sostenibilidad

La vivienda agrava la brecha generacional: los ‘baby boomers’ acaparan el patrimonio mientras los jóvenes acumulan deuda

La Generalitat celebra el fracaso de la OPA y el Gobierno muestra su “total respeto”: “Ahora hay que mirar hacia delante”

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder