Francia incorporará matrículas rosas en los coches en 2026: son las que España persigue “sistemáticamente” en la frontera por seguridad nacional

Control policial en el paso de La Jonquera y matrículas con las letras WW. (Europa Press/Diari de Girona)

Contamos en julio que España comprobará “sistemáticamente” las matrículas francesas que empiecen por WW por una cuestión de seguridad nacional. Fueron los Mossos d’Esquadra quienes se percataron. El principal paso que conecta con nuestro vecino del norte es de la Jonquera, en Cataluña, puesto fundamental para el control de personas, vehículos y mercancías.

Allí, funcionarios de la Agencia Tributaria y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan de la mano, principalmente para verificar la documentación de carga, comprobar declaraciones fiscales y realizar inspecciones para detectar productos prohibidos o mercancía no declarada. Persiguen, entre otros, el contrabando de tabaco, alcohol, medicamentos o armas.

A diario cruzan la frontera por La Jonquera en torno a 20.000 vehículos. El tránsito es intenso al tratarse de la ruta principal entre la península ibérica y el resto de Europa. En torno a 8.000 son camiones, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). La AP-7 española enlaza con la A9 del lado francés y canalizan gran parte del tráfico rodado del sur del continente.

Nueve detenidos por el robo de coches para vender por piezas en Madrid y Guadalajara (Policía Nacional)

Además de La Jonquera, entre los principales pasos por carretera que conectan España y Francia están el paso de El Pertús, cercano a la AP-7 y la N-II, el puerto de Portalet en el Pirineo occidental, el paso de Puigcerdà por la N-152, el de Bourg-Madame, el túnel de Bielsa-Aragnouet en Huesca, y el paso de Somport, también en Huesca, a través de la N-330 y el túnel homónimo.

La matrícula WW, un coladero

Como se ha mencionado, los Mossos levantaron la pista. Constataron que cada vez con mayor frecuencia se encontraban con coches cuya matrícula comenzaba por las letras WW. Estas placas son provisionales y se otorgan por hasta cuatro meses, hasta recibir la definitiva. Se obtienen con un sencillo trámite que cuesta 11 euros. Basta con rellenar un formulario y acudir a recogerla.

De modo que así de fácil y barato estaba resultando circular con una matrícula propicia para camuflar vehículos robados o viajar sin levantar sospechas, ya que son placas que no han podido ser fichadas antes. En términos policiales, delincuentes estaban sirviéndose de este vacío para ocultar a ojos de las autoridades coches “sensibles” que por alguna razón pudieran ser buscados.

Paso fronterizo de La Jonquera. (Reuters/Nacho Doce)

“Los agentes detienen sistemáticamente estos vehículos para comprobar la identidad del conductor y del vehículo”, declaró un agente de La Jonquera a Diari de Girona. Se pedía un justificante de compra. Cierto que la propia difusión de esta noticia en verano a buen seguro persuadió a los infractores, obligándoles a cambiar de estrategia.

Nuevo color y una fecha

Ahora, quienes persiguen delitos lo van a tener más fácil. De hecho, ya no tendrán ni que fijarse en las letras de las matrículas, que empezarán a ser bien visibles y más que eso, distinguibles. Tras 16 años intactas, las placas identificativas de los vehículos en Francia -dos letras, un guion, tres cifras, otro guion y dos letras en caracteres negros sobre fondo blanco- sufrirán un cambio.

Se empezará a aplicar a lo largo del primer semestre de 2026 y solo a los vehículos nuevos, es decir los que por un tiempo tienen una matrícula provisional y que comienza, como ya se ha hecho alusión, por las letras WW. A lo largo del año se producen en torno a 460.000, recoge el periódico La Dépêche du Midi. Una vez entre en vigor la modificación, habrá dos nuevos elementos.

Matrículas provisionales francesas interceptadas por la policía en La Jonquera.

El primero y principal será el color: serán matrículas rosas. El segundo, no menos importante, será una fecha que indique la caducidad de ese número temporal. El motivo es que hasta hoy, estas placas pueden seguir en circulación tiempo después de haber caducado. Para los agentes es imposible saber si siguen en regla de una forma ágil. Desde 2026, lo tendrán a la vista.