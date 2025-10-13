España

El país de Europa en el que ya es más barato comprar un BMW que un Seat y marca el camino: hasta un 150% del valor del coche en impuestos

Tras la estela de Noruega, un país vecino registra un crecimiento aún mayor en la apuesta por los vehículos eléctricos. Solo hay una fórmula

Alberto López Marín

Por Alberto López Marín

Guardar
Un seat Arona y un
Un seat Arona y un BMW iX.

Hasta la fecha, Noruega es el patrón a seguir por todo país que quiera sacar el humo de las calles y las carreteras. En 2024, el 88,9% de los coches nuevos que se vendieron en este país fueron eléctricos, y no responde a otra cosa que a una firme voluntad de su gobierno. El objetivo era llegar a este 2025 con la práctica totalidad de vehículos cero emisiones, por lo que desplegó una batería de incentivos para empujar a los conductores a una alternativa limpia: subsidios, descuentos en parkings y peajes o permisos para conducir por carriles de taxi y autobús o implementando puntos de carga hasta en los enclaves más remotos. Pero la más efectiva de todas fue la subida de impuestos a la compra de modelos diésel o gasolina.

España está muy lejos. Según datos del sector, solo el 5,4% de coches vendidos en 2024 era no contaminante, balance eso sí superior al de 2023 y se estima que inferior al de 2025. Solo en el primer trimestre de este año se matricularon 19.201, un 7,78% del total entre enero y marzo. Sin embargo, si trasladamos lo que representan los eléctricos en el parque automovilístico español, se trata apenas de un 1,6% en este momento. Las principales ayudas en nuestro país se incluyen en el plan MOVES III. Para turismos eléctricos nuevos, la aportación es de hasta 7.000 euros si se entrega un vehículo antiguo, y de 4.500 euros si no. El programa contempla además una deducción fiscal en el IRPF del 15% del valor del vehículo, con un límite de 3.000 euros.

Ferrari avanza su primer coche totalmente eléctrico y con más de 1.000 caballos.

Qué ha hecho Dinamarca

Ahora, los ojos están en Dinamarca, que ha tomado buena nota de Noruega y ya ha logrado que un 60% de los coches que vende no necesite tubo de escape, explica el medio especializado Motorpasión. La cifra cobra mayor relieve si se indica que hace solo dos años era un 20%. Se trata de un crecimiento aún mayor que el de su país vecino y referente. Según el citado medio, son dos las razones, que bien pudieran resumirse también en una apuesta sólida del Estado: una fiscalidad favorable al vehículo eléctrico y una red de carga amplia y para cualquier bolsillo. Pero no puede obviarse el palo económico que supone optar por echar humo. Palo, que no castigo, porque no hay carga añadida, o ninguna que no estuviera ya presente.

La diferencia reside en lo que dejan de desembolsar los usuarios de un vehículo limpio. En particular, un impuesto de matriculación añadido variable en función de las emisiones de CO2 y que puede llegar a resultar insalvable para quien no cuente con los recursos necesarios como para poder elegir. Para los coches de menos de 9.700 euros (al cambio en coronas), esa tasa es del 25% del coste total, pero del 85% a partir de esa cantidad y hasta 30.300 euros, y del 150% para los vehículos que superen ese precio. Hay que sumar que la gasolina ronda los 2 euros el litro, mientras que una suscripción en la red de recargas más extensa apenas supera los 100 euros al mes.

Carga de un vehículo eléctrico.
Carga de un vehículo eléctrico. (Europa Press)

15.000 euros más por un Arona

Así, lo que ha hecho Dinamarca no es otra cosa que desincentivar la compra de modelos contaminantes, convertirlos en un capricho que solo llevará a pérdidas mientras el resto de conductores goza de ventajas tanto económicas, e importantes, como a la hora de circular, disponiendo de carriles y espacios no aptos para emisiones. Ya solo en la compra, la diferencia es abismal. Motorpasión lo hace más comprensible con un ejemplo que todos sabremos comprender: un Seat Arona 1.0 TSI de 95 CV, un coche pequeño, sencillo, tendrá que pagar un impuesto de circulación del 85% y un recargo por su emisión de CO2. Solo por estos conceptos, 15.000 euros, más de lo que en España cuesta un Dacia Sandero nuevo, que está en torno a los 13.000.

Confronta esto con la adquisición de un BMW iX eDrive20, que allí cuesta 47.000 euros. El Arona, hecha la suma, alcanza los 50.000. En España, la realidad es otra: los eléctricos salen más caros que un gasolina o diésel. El ahorro viene a la larga, por el combustible, pero depende en gran medida del lugar en el que se viva y los trayectos que se realicen, ya que nuestro país aún no goza de una red de recargas con plenas garantías de no dar problemas o largas esperas. Si Noruega y Dinamarca señalan el camino, no es otro que el de del intervencionismo. El usuario puede elegir, pero algunas de las opciones llevan una sobrecarga muy pesada de asumir. El resultado no es menor: aire limpio y mayor calidad y esperanza de vida para todos.

Temas Relacionados

CochesSeatBMWMotor EspañaDGTCambio ClimáticoDinamarcaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Álex García rompe su silencio tras la muerte de Verónica Echegui: “Estoy aprendiendo a aceptar y dejar que la vida mande”

Dos meses después del fallecimiento de la actriz Verónica Echegui, el actor Álex García reflexiona sobre el duelo, el amor y la aceptación

Álex García rompe su silencio

Última hora de la DANA Alice, en directo: el Govern no da “por acabado el episodio” de lluvias y pide prudencia en Tarragona ante la previsión de “subidas fuertes y torrenciales”

El conseller de Presidencia, Albert Dalmauha, ha informado de que no habido que lamentar ninguna víctima mortal, pero advierte de que habrá que esperar ”a que no se eche en falta a alguien en las próximas horas"

Última hora de la DANA

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

El monegasco se lleva casi un millón de euros por ser el campeón del torneo chino

El inesperado ganador del Masters

España, a la cola de Europa en empleo juvenil: el 28% entre 25 y 29 años no tiene trabajo

Según un análisis de Funcas, nuestro país registra la segunda cifra más baja de la UE en esta materia, con una diferencia de cinco puntos respecto a la media comunitaria en este grupo de edad

España, a la cola de

Alerta roja en Valencia por las lluvias torrenciales: la Aemet eleva el nivel de aviso ante la previsión de “inundaciones y crecidas repentinas”

El organismo público espera la caída de más de 100 litros por metro cuadrado en una hora

Alerta roja en Valencia por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El CIS da una ventaja

El CIS da una ventaja de 15 puntos al PSOE frente a un PP que cae en picado y queda a tres puntos de Vox

Feijóo propone un registro de médicos dispuestos a practicar abortos: “La objeción de conciencia es un derecho fundamental”

Una delegada sindical de Mercadona denuncia su traslado de centro de trabajo como una represalia por su actividad, pero la Justicia rechaza sus argumentos

El juez Peinado prorroga otros seis meses la investigación contra Begoña Gómez porque “la lógica y la empírica” señalan que necesita ese tiempo para recabar más pruebas

Carla, estudiante en Barcelona: “Hago dos horas de trayecto cada día porque no me puedo permitir alquilar una habitación por 500 euros, compartiendo con cinco personas”

ECONOMÍA

España, a la cola de

España, a la cola de Europa en empleo juvenil: el 28% entre 25 y 29 años no tiene trabajo

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 13 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La ministra de Vivienda se revuelve contra quienes “hablan de fórmulas sencillas” frente a la crisis inmobiliaria: “No están siendo sinceros”

Carla, estudiante en Barcelona: “Hago dos horas de trayecto cada día porque no me puedo permitir alquilar una habitación por 500 euros, compartiendo con cinco personas”

DEPORTES

El inesperado ganador del Masters

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20

Un equipo femenino de baloncesto devuelve su trofeo después de descubrir que en realidad había perdido la final