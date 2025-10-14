España

Un conductor de autobús pierde el control y termina rodando por un terraplén: al menos 42 muertos en el accidente

El autobús se desplomó y calló de lado en una carretera de Sudáfrica, cerca de la frontera con Zimbabue

Por Paula Alonso

Departamento sudafricano de Transporte y Seguridad. (AP)

Al menos 42 personas perdieron la vida el pasado domingo 12 de octubre cuando un autobús de pasajeros volcó por un terraplén en la provincia sudafricana de Limpopo, a unos 90 kilómetros de la frontera con Zimbabue. El vehículo, operado por DNC Bus Services, se dirigía desde Gqeberha hacia destinos en Zimbabue y Malawi, y transportaba a ciudadanos de ambas nacionalidades, informa el periódico sudafricano Daily Maverick.

La ministra de Transporte de Limpopo, Violet Mathye, acusó los hechos a que el conductor aparentemente perdió el control del autobús mientras circulaba por un tramo montañoso de la autopista N1, cerca de la ciudad de Makhado. El autobús se salió de la carretera y cayó al vacío, provocando una de las tragedias más graves registradas en la zona en los últimos años. Este es el segundo autobús que sufre un accidente allí; varios camiones y vehículos pequeños también volcaron allí con anterioridad.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, expresó sus condolencias a las familias afectadas y calificó el accidente como “una tragedia para las tres naciones”. Por su parte, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, anunció que su gobierno se hará cargo de los gastos de hospitalización de los heridos y facilitará la repatriación y el entierro de los fallecidos zimbabuenses.

El dolor de los familiares

Presidente de Sudáfrica. (Europa Press)
Presidente de Sudáfrica. (Europa Press)

Las autoridades afirmaron que el conductor del vehículo perdió el control del autobús y terminó cayendo por una pendiente pronunciada. El vehículo transportaba un total de 58 personas, de las cuales 42 murieron en el lugar del accidente o poco después, y otras 49 resultaron heridas. Entre los heridos, seis se encuentran en estado crítico, 31 tienen heridas graves y 12 presentan lesiones leves, según detalló la ministra de Transporte de Sudáfrica, Barbara Creecy.

Tras el accidente, familiares de los pasajeros se enfrentaron a la incertidumbre. Denuncian que la empresa operadora del autobús, DNC Bus Services, no ha proporcionado una lista oficial de viajeros ni información clara sobre el estado de los heridos o fallecidos.

Edith Mukuse, cuya hermana y cuñada estaban a bordo, relató entre lágrimas que tuvo que acudir personalmente a las oficinas de la empresa en la estación de tren de Gqeberha ante la falta de respuesta telefónica. “Nunca pensé que me ocurriría un desastre así. Lo que quiero saber es qué ha pasado con mis familiares. ¿Por qué no nos informan?”, lamentó.

Autobús sobrecargado

Un autobús con 60 pasajeros de Inditex sufre un grave accidente en la autopista C-32 de Barcelona.

El gerente de la empresa, Danny Jacob, aseguró que el autobús, con capacidad para 61 personas, llevaba 58 pasajeros y que no iba sobrecargado. Defendió que el vehículo, de apenas dos años de antigüedad, estaba en buen estado. No obstante, reconoció que el tramo donde ocurrió el siniestro es conocido por su peligrosidad, con varios accidentes registrados en el pasado.

Uno de los sobrevivientes, Tichaona Mukandiona, de 24 años, contó desde el hospital que se había quedado dormido poco antes del siniestro. “Subí en el este de Londres. El autobús ya iba lleno. Tuve que viajar de pie durante horas. Cuando estábamos cerca de Louis Trichardt, me senté sobre otro pasajero del cansancio. Luego, no recuerdo nada”.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. La falta de comunicación por parte del operador y las condiciones del viaje están bajo revisión.

