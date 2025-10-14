España

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

El dirigente español, presente en el acuerdo para un alto el fuego en Gaza firmado en Egipto, confirma que el embargo de armas seguirá vigente “hasta que el proceso de paz se consolide”

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Pedro Sánchez, entrevistado por Àngels
Pedro Sánchez, entrevistado por Àngels Barceló en la Cadena SER.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue uno de los invitados en la delegación de jefes de Estado y de gobierno de la UE en la firma del acuerdo para un alto el fuego entre Hamás y el Gobierno de Israel. No es un acuerdo de paz definitiva, sino un cese de las hostilidades en Gaza “con todavía muchas incógnitas”, ha querido dejar claro en una entrevista para el programa ‘Hoy por Hoy’ de Cadena Ser en su regreso a España. Por ello, el líder español ha confirmado que las sanciones impuestas por el Gobierno, entre ellas el embargo de armas, seguirá vigente “hasta que el proceso de paz se consolide”.

Sánchez, el líder europeo más crítico con las acciones del Gobierno de Benjamin Netanyahu sobre Gaza, ha subrayado que, en todo caso, “la paz no puede significar la impunidad”, y ha pedido que aquellos “actores principales del genocidio en Gaza” tendrán que “responder ante la Justicia”.

Sobre el acuerdo firmado este lunes en Sharm el Sheij, el líder socialista mantiene que, a pesar de los numerosos escollos por resolver, es “una ventana de oportunidad” para la paz en Oriente Medio. “Es importante que se haya producido la liberación de los rehenes y que se permita el acceso de ayuda humanitaria a Gaza”, ha saludado.

El comentado saludo entre Pedro Sánchez y Donald Trump en la cumbre sobre la paz en Gaza-

Entre los protagonistas de la cita de líderes destacó la presencia del presidente de EEUU Trump, quien se mostró como la gran estrella del momento (robándole todo protagonismo al anfitrión egipcio Al Sisi) y el artífice del plan. Sánchez ha evitado hacer comentarios más allá del contenido de aquella cumbre, destacado la presencia y el compromiso “de una potencia que tiene una influencia decisiva” en el gobierno de Netanyahu”. También ha celebrado como algo importante la presencia de la autoridad Palestina en la firma.

Reivindica el papel de Europa en la reconstrucción y un horizonte de paz

Sobre el papel que puede jugar Europa en el proceso, hasta ahora ninguneada emn las conversaciones de paz, Sánchez ve una oportunidad para ser influyentes en la reconstrucción de Gaza y en el camino hacia la solución de los dos estados.

“Europa va a jugar un papel importante en la reconstrucción y en la defensa del derecho humanitario”, ha señalado Sánchez, quien ha pedido a todas las partes implicadas no caer en dobles estándares. “Tenemos que influir para que todas las soluciones sean conformes al derecho internacional. La paz no puede significar la impunidad. Aquellas personas que hayan sido perpetradores del genocidio tienen que responder en los tribunales”.

Otra de las grandes incógnitas son las garantías de paz, que según el acuerdo se llevarán a cabo a través de una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará inmediatamente para supervisar la seguridad en la Franja. Preguntado sobre la presencia de España mediante el despliegue de fuerzas de paz, Sánchez admite que todavía “no está claro” cómo se materializarán dichas tropas de paz en gaza. En todo caso, “si esto al final se produce, España quiere estar activamente en la reconstrucción y en un horizonte de paz”, ha confirmado.

Pedro Sanchez Donald Trump España

