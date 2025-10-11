España

A 224 kilómetros por hora y con el carnet de conducir cancelado: un futbolista profesional apurado por llegar a su club termina detenido

El jugador se excedió en casi 100 km/ h poniendo en peligro a muchas personas para poder llegar a su trabajo en otro país

Por Antonio Duro

Un vehículo pasa frente a
Un vehículo pasa frente a un letrero de la Radar que indica el número de permisos de conducir retirados por exceso de velocidad en la autopista A1 el martes 15 de junio de 2010. (Dominic Favre/Keystone vía AP, archivo)

Una peligrosa combinación: llegar tarde, exceso de velocidad y una licencia de conducir suspendida terminó con un futbolista profesional en problemas legales. El martes 7 de octubre, alrededor de las últimas horas de la tarde, agentes de la brigada motorizada de Saint-Romain-de-Colbosc detectaron a un conductor circulando a 224 kilómetros por hora en la autopista A131, en las cercanías de Rogerville, en el departamento de Sena Marítimo, norte de Francia.

El vehículo, un Mercedes de alquiler con más de 400 caballos de fuerza, llamó la atención de los gendarmes no solo por su potencia, sino por la velocidad desmesurada con la que avanzaba por una vía donde el límite legal es de 130 km/h.

Tras interceptar el automóvil de alta gama, la policía descubrió que al volante se encontraba un futbolista profesional extranjero, de unos treinta años, que milita en un club fuera de Europa.

Un permiso suspendido y un vuelo imprescindible

La sorpresa de los agentes no terminó al descubrir la identidad del conductor. Al verificar la documentación, constataron que el deportista no tenía permiso válido para conducir, ya que su licencia había sido previamente suspendida. El jugador, según indicó posteriormente, tenía prisa por llegar al aeropuerto para coger un vuelo internacional, con destino al país donde se encuentra su club.

Las ventas de coches en Europa crecen un 0,8% en 2024, hasta las 10,6 millones de unidades.

El arresto se realizó sin incidentes, aunque causó asombro entre los gendarmes por el riesgo extremo que representaba circular a tal velocidad, sobre todo sin una licencia válida. El Mercedes fue detenido y el futbolista fue sometido a un interrogatorio en el lugar durante aproximadamente una hora. Finalizada la diligencia policial, el deportista abandonó la escena en un taxi. Las autoridades no pudieron confirmar si finalmente logró abordar su vuelo a tiempo.

Cabe destacar que la autopista A131, donde ocurrió el incidente, es una vía muy transitada que conecta importantes zonas industriales y portuarias, lo que hace aún más grave la infracción cometida. Por el momento, el club del jugador no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido, y tampoco se ha revelado públicamente su identidad, dado que la investigación continúa abierta.

A la espera de un juicio por dos delitos

El caso ahora pasará a manos de la justicia francesa, ya que el futbolista deberá responder por dos infracciones graves: el exceso de velocidad y la conducción con licencia suspendida. Ambos delitos pueden acarrear sanciones significativas, que van desde multas elevadas hasta la posibilidad de una pena de prisión o la inhabilitación para conducir en territorio francés por un periodo prolongado.

Un hombre recibe una multa (Pexels)
Un hombre recibe una multa (Pexels)

Las autoridades locales han recordado para AutoNews que este tipo de comportamiento, más allá de la notoriedad del infractor, no será tolerado, ya que pone en riesgo la vida de otros conductores y refleja una falta de responsabilidad por parte del implicado.

Este incidente subraya la importancia de respetar las normas de tráfico, incluso cuando las presiones profesionales y los horarios apremiantes parecen justificar conductas temerarias. En este caso, la prisa por volver al campo podría terminar jugándole una mala pasada.

