España

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

La conductora se enfrenta a un posible delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y por un delito de conducción temeraria

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imágenes de la circulación de un vehículo sin las dos ruedas del lado izquierdo después de sufrir un reventón y durante aproximadamente 14 kilómetros. La conductora está siendo investigada por los delitos de seguridad vial y conducción temeraria. (Fuente: Guardia Civil)

La Guardia Civil detuvo el pasado domingo un vehículo que circulaba por la carretera mallorquina Ma-13 en sentido Alcúdia sin las dos ruedas del lado izquierdo después de sufrir un reventón y durante 14 kilómetros. Según informó la Guardia Civil en una nota de prensa difundida este sábado, la conductora está siendo investigada por delitos de seguridad vial y conducción temeraria.

El incidente se produjo cuando los agentes recibieron el aviso de que un automóvil avanzaba sin las ruedas delantera y trasera izquierdas, lo que provocaba chispazos, alteraciones en el tráfico y daños en la calzada. El suceso ha generado una notable alarma social, especialmente en redes sociales, tras la difusión de imágenes que documentan la circulación de este vehículo en las mencionadas condiciones.

La rápida actuación de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en colaboración con la patrulla local, permitió frenar el avance del vehículo y restablecer la seguridad en la vía. Tras la detención, la conductora fue sometida a las pruebas de alcoholemia, que arrojaron un resultado positivo superior a la tasa legalmente permitida (0,3 gramos por litro de sangre o 0,15 mg por litro de alcohol en aire espirado). Por este motivo, los agentes han abierto diligencias por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol, además de imputarle un delito de conducción temeraria.

La Guardia Civil ha aprovechado para recordar la importancia de mantener una conducta responsable al volante y se reitera el compromiso firme en la prevención de comportamientos que puedan poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, así como no conducir bajo ningún concepto bajo los efectos del alcohol o drogas.

Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol

Las sanciones económicas por conducir bajo los efectos del alcohol varían en función de la tasa de alcoholemia detectada y de la condición del conductor. El importe mínimo de la multa administrativa por superar la tasa permitida comienza en 500 euros y puede ascender a 1.000 euros en situaciones agravadas.

Para conductores que dan positivo en controles con una tasa de alcohol por encima de 0,25 mg/l en aire espirado (o 0,15 mg/l para conductores profesionales y noveles), pero sin superar los 0,50 mg/l, la sanción económica suele fijarse en 500 euros y cuatro puntos del carnet. Cuando la tasa de alcoholemia es igual o superior a 0,50 mg/l, la multa se eleva a 1.000 euros y la pérdida asciende a 6 puntos. Este mismo importe se aplica a quienes sean reincidentes, es decir, si han sido sancionados previamente por el mismo motivo en el último año.

En los casos en que la tasa de alcoholemia supere el umbral considerado delito penal (0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre), la sanción económica administrativa puede quedar acompañada de un proceso judicial, pero eso implica consecuencias adicionales que trascienden la mera multa.

Temas Relacionados

Guardia CivilMallorcaconduccion temerariaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 septiembre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo

Una científica de la NASA falsifica recibos de su sueldo para comprarse una casa de lujo de 850.000 dólares: quiso alegar robo de identidad

Tanto ella como su marido se han declarado culpables de un delito de fraude hipotecario, ya que presentaron documentación falsa para obtener varios préstamos

Una científica de la NASA

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

La reunión del Comandante Supremo Aliado (SACEUR) con el Comité Militar de la OTAN determinará el envío

España ofrece a la OTAN

Un profesor de educación física comparte las mejores excusas de los padres para que sus hijos no hagan gimnasia: “Ha ido a la peluquería. No debe mojarse el pelo en dos días”

Educación Física es la clase más querida o más odiada, y en ocasiones, los padres no colaboran para que sus hijos participen en algo tan fundamental como es el ejercicio físico

Un profesor de educación física

Los jefes de una empresa hablan en un tren sobre despedir a un empleado: un pasajero lo escucha, busca al trabajador por redes sociales y le advierte

“Al principio le pareció graciosa la situación. Luego tuvo un momento de inquietud y dijo que pensaba ponerse de baja médica”

Los jefes de una empresa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España ofrece a la OTAN

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

F-35 Lightning II: así son los aviones italianos que interceptaron a las aeronaves rusas en Estonia

Un padre que desconoce la situación laboral y estudiantil de su hija solicita dejar de abonar su pensión: la Justicia lo desestima

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 septiembre

Los jefes de una empresa hablan en un tren sobre despedir a un empleado: un pasajero lo escucha, busca al trabajador por redes sociales y le advierte

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Una “ballena” cripto que compró 1.000 bitcoin por 712.000 euros hace más de 12 años reactiva su cartera: hoy vale casi 100 millones

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno