Un abuelo de 69 años roba en una tienda para reencontrarse con su nieto en prisión

Un hombre de 69 años ha sido detenido en Guadalupe, en las Antillas francesas, tras intentar asaltar un supermercado armado con un fusil. El incidente tuvo lugar el pasado 28 de septiembre y, según informaron las autoridades locales, el objetivo del individuo no era obtener un beneficio económico, sino ser arrestado para poder ingresar en prisión y así estar cerca de su nieto, quien se encuentra detenido y presuntamente sufre agresiones dentro del centro penitenciario.

De acuerdo con RCI, el hombre escondió el arma de fuego en un carrito de compras y, después de coger “un trozo de queso Emmental y una botella de vino”, exigió el contenido de la caja registradora. Fue rápidamente detenido mientras se dirigía tranquilamente a su vehículo en el estacionamiento.

El comandante de la gendarmería de Pointe-à-Pitre, Mathieu Morda, elogió “la gran profesionalidad” de sus hombres ante “una intervención complicada”, ya que se encontraron frente a “un individuo encapuchado, que empujaba un carrito, que le quitó el arma cuando se acercaron”, informa Le Parisien.

El detenido no tenía antecedentes penales. Ha sido condenado a 15 meses de prisión, de los cuales cinco serán de cumplimiento efectivo y sujetos a posible reducción. También deberá indemnizar a las víctimas del intento de robo, someterse a tratamiento médico y no podrá volver al centro comercial donde ocurrieron los hechos.

Conocido en su comunidad por su labor como agricultor y por una larga trayectoria como bombero, este anciano de 69 años era considerado un vecino ejemplar. Solía salir a combatir incendios con una vieja capucha. Sin embargo, tras la muerte de su madre, hace algunos meses, comenzó a mostrar signos de inestabilidad emocional, informa la RCI.

El detonante para ejecutar el robo, según explicó él mismo ante las autoridades, fue la situación que atraviesa su nieto, que se encuentra en la cárcel debido a un incidente con la motocicleta. Desde pequeño lo llevaba consigo al campo, donde le enseñó a cuidar animales y a trabajar la tierra. Al visitarlo dos veces por semana en la sala de visitas, el hombre notó signos visibles de violencia a su nieto por parte de sus compañeros, con hematomas y los dientes rotos.

Tras ser detenido, fue procesado por robo a mano armada, agresión con agravantes y resistencia a la autoridad. Sin antecedentes penales y reconociendo los hechos ante el tribunal, el hombre fue autorizado a comparecer bajo el procedimiento de comparecencia previa a la declaración de culpabilidad (CRPC), una vía legal que permite reducir el proceso judicial cuando se admite la responsabilidad.

“Estaba desesperado. No le interesaba el dinero, sólo quería ir a la cárcel para encontrar a su nieto y al menos poder pasear con él”, explicó su abogada de oficio, Léa Le Chevillier, a la AFP. Según explicó Le Chevillier, el perfil del acusado y su delicado estado de salud —presenta una afección cardíaca que requiere atención— fueron factores que el Tribunal Penal de Pointe-à-Pitre consideró con atención a la hora de emitir su fallo, “generalmente, en este tipo de casos, se trata de una condena de entre tres y cinco años de prisión”, afirmó.