Apuñalan de gravedad a una alcaldesa en Alemania: estaba recién elegida

Iris Stalzer, la alcaldesa apuñalada. (Imagen: X)

La recién elegida alcaldesa de Herdecke, Iris Stalzer, de 57 años, fue apuñalada cerca de su domicilio y se encuentra en estado grave, según informaron fuentes policiales. Stalzer, del Partido Socialdemócrata (SPD), fue hallada con múltiples heridas de arma blanca este martes por la mañana.

Stalzer había resultado ganadora en la segunda vuelta de las elecciones municipales celebradas en septiembre en Renania del Norte-Westfalia, obteniendo el 52,2 % de los votos frente a su rival conservador. Abogada de profesión, está casada y tiene dos hijos adolescentes.

El canciller alemán, Friedrich Merz, calificó el ataque como “un acto odioso” y expresó su preocupación afirmando que “tememos por su vida”.

La policía mantiene desplegado un amplio operativo en la ciudad, de unos 22.500 habitantes, para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el responsable. Las autoridades no han revelado aún posibles móviles.

*Noticia en ampliación