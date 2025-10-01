Madrid estrenará un Carnet Senior para los mayores de 60 años: supondrá un gasto de 400 millones de euros por año

Esta medida supondrá un desembolso de 400 millones de euros anuales (Comunidad de Madrid)

Con el fin de potenciar las actividades de los más mayores y su papel clave en la sociedad, la Comunidad de Madrid ha presentado el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia que incluye, entre varias iniciativas, el Carnet Senior, similar al Carné Joven, que permitirá a los ciudadanos de más de 60 años acceder a los recursos públicos y actividades del ámbito privado que se encuentran a su disposición.

La iniciativa, que se realizará en coordinación con otras administraciones públicas y entidades sociales, fue presentada por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, e incluye más de 100 medidas que supondrán para la Comunidad un gasto anual de 400 millones de euros. La consejera ha señalado que la esperanza de vida en Madrid se sitúa de media en 86,1 años, siendo casi 5 años más que la media europea, y ha destacado que este plan "condensa los servicios y prestaciones más importantes con las que cuentan estas personas, tanto en la actualidad como las que puedan tener en el futuro, para el impulso de un envejecimiento saludable que les permita participar activamente en la sociedad con la mayor autonomía”.

Dávila también ha explicado los detalles del Carnet Senior, que se articulará en torno a una plataforma digital que garantizará la interconexión con la Historia Social única y los centros virtuales de usuarios que se desarrollen para los beneficiarios de la cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como el de teleasistencia avanzada.

Para fomentar su uso, el Ejecutivo madrileño impulsará el nuevo “Certificado de entidad amiga de los mayores”, con el objetivo de agrupar las iniciativas de carácter social, económico o comercial que tengan en cuenta las necesidades de este grupo generacional o estén especialmente orientadas a ellos. Además, las mejores prácticas serán reconocidas en unos premios que se celebrarán de manera anual.

Los ayuntamientos madrileños y los centros de mayores jugarán un papel clave en el uso del Carnet Senior y el éxito del Plan de envejecimiento activo ya que deberán ampliar y extender la oferta de cursos y talleres, especialmente con contenidos jurídicos, económicos, sobre derechos del consumidor, derechos sucesorios, centrados en la prevención y la seguridad vial, los de hábitos saludables, de ejercicio físico o los destinados a la brecha digital.

Voluntarios para prevenir el sentimiento de soledad

Dentro del plan presentado por la Comunidad cabe destacar también la ampliación de los programas de voluntariado intergeneracional en residencias y los de acompañamiento con perros para prevenir el sentimiento de soledad. Además, según adelantó el gobierno autonómico, a finales de 2026 se inaugurará un nuevo centro que albergará el servicio de coordinación de la red de envejecimiento activo y atención a mayores en soledad en el distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid, que sustituirá al actual de Tetuán, ampliando además sus servicios.

Con el objetivo de llegar a los mayores en todas las edades y localidades y detectar sus necesidades para ajustar al máximo el plan, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales anunció también que en las próximas semanas presentará un macroestudio con miles de cuestionarios y entrevistas acerca de este grupo generacional, compuesto por 1,3 millones de personas de más de 65 años y que representan el 18,5% de todos los madrileños.