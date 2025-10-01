España

Del reencuentro de Ana Rosa Quintana y Gema López al ‘selfie’ de Adela González y Ana Terradillos: así fue el 25º aniversario de verTele

Profesionales de las distintas cadenas, productoras y plataformas se dieron cita en el restaurante Nubel del Museo Reina Sofía para conmemorar la trayectoria del portal televisivo de referencia en España

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Adela González, Ana Rosa Quintana
Adela González, Ana Rosa Quintana y Roberto Leal, en el 25º aniversario de 'verTele'. (Miguel Ángel Moya Rodríguez/verTele)

El Espacio Nubel del Museo Reina Sofía en Madrid se convirtió este martes 30 de septiembre en el epicentro de la televisión española durante la celebración del 25 aniversario de verTele, un evento que reunió a los principales protagonistas del sector. La cita congregó a directivos, presentadores, actores, productores y periodistas que dejaron a un lado la competencia del sector para conmemorar la trayectoria del portal televisivo de referencia en España.

Infobae España tuvo la oportunidad de asistir al evento en el que celebridades de distintas cadenas, plataformas y productoras desfilaron por el photocall antes de sumarse a la celebración.

Entre los directivos, acudieron José Pablo López, presidente de RTVE; Javier Bardají, CEO de Atresmedia; y Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital de Mediaset. El encuentro también contó con la presencia de presentadores reconocidos como Roberto Leal, Ana Rosa Quintana, Marta Flich, Adela González, Sandra Golpe, Ion Aramendi, Iñaki López, Josep Pedrerol y José Yélamo.

El mundo de la interpretación, por su parte, estuvo representado por actrices y actores como Elena Rivera, Candela Serrat y Daniel Muriel, mientras que las cadenas autonómicas sumaron figuras como María del Monte y Roberto Vilar. Guionistas como Borja Cobeaga, Diego San José y Javier Olivares, así como productores como Santi Botello y Amparo Castellano, completaron una nómina que abarcó todos los ámbitos del sector.

Ignacio Escolar, director de elDiario.es, agradeció la presencia de los asistentes y defendió la información televisiva como una parte fundamental de la cultura. Por su parte, el director de verTele, Marcos Méndez, celebró la capacidad de reunir en un mismo espacio a quienes hacen y cuentan la televisión, y transmitió un mensaje de apoyo y respeto hacia la prensa especializada.

Este encuentro televisivo dejó escenas difíciles de producir en un plató, como el reencuentro entre Ana Rosa Quintana y Gema López. Ambas presentadoras fueron compañeras en Mediaset en la época de Sálvame, tras cuya cancelación la colaboradora dio el salto a Antena 3 para presentar la crónica social de Espejo Público. Las dos periodistas se saludaron con cariño y compartieron confidencias, un espontáneo momento que quedó inmortalizado.

Otras dos ‘rivales’ que demostraron su buena sintonía fueron Adela González y Ana Terradillos. Las respectivas presentadoras de Mañaneros en TVE y La mirada crítica en Telecinco se hicieron un selfie juntas en la fiesta, demostrando que fuera de los platós existe la competencia sana.

Ana Rosa Quintana y Gema
Ana Rosa Quintana y Gema López (izda.) y Adela González y Ana Terradilloz (dcha.), en el 25º aniversario de verTele. (José Fernández-Pacheco/verTele)

verTele, un portal pionero

La historia de verTele comenzó el 1 de octubre del año 2000, cuando Enric Lloveras, Daniel Bilbao y Toni Esteve impulsaron el primer portal de información televisiva en España. El proyecto, pionero en su ámbito, contó en sus inicios con la periodista María José Téllez y arrancó oficialmente bajo la dirección de Mireya Marrón, acompañada por un pequeño equipo en el que ya figuraba Martín Gálvez. A lo largo de estos 25 años, la dirección del medio ha pasado por manos de Gálvez, Vanesa Rodríguez y, desde 2020, Marcos Méndez. Un hito relevante en su trayectoria fue la integración de verTele en elDiario.es en 2017, lo que reforzó su posición como referente informativo.

La actualidad, el análisis del sector, la crítica de series y las exclusivas son algunas de las señas de identidad de este portal pionero en España que alcanza el cuarto de siglo de vida asumiendo los nuevos retos del periodismo y del medio televisivo.

