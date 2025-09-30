Última hora del temporal de lluvias en España: Gandía mantiene cierre de escuelas

Un hombre cruza un badén inundable durante este lunes en el que el aviso rojo (riesgo extremo) por precipitaciones. (EFE/Andreu Esteban)

El fuerte temporal de lluvias e inundaciones en la Comunidad Valenciana y otras regiones del este de España, con miles de personas afectadas y servicios básicos interrumpidos en varios puntos, han sido los protagonistas de este lunes y se espera que lo sigan siendo este martes. Las autoridades mantienen la alerta ante la previsión de nuevas precipitaciones intensas.

Valencia se mantuvo en alerta roja ante lluvias torrenciales desde la madrugada hasta la medianoche del lunes. En Gandia, las precipitaciones superaron los 350 litros por metro cuadrado en solo 12 horas, lo que provocó inundaciones extensas, desbordamiento de barrancos y cortes viales. La situación forzó la suspensión de clases en la capital y en otros 239 municipios, medida que afectó a más de medio millón de estudiantes. El organismo mantendrá este martes la suspensión en las zonas más castigadas, donde prosiguen los trabajos de recuperación de infraestructuras.

Las precipitaciones alcanzan los 246 litros por metro cuadrado, desde el inicio del temporal de lluvias intensas (Fuente: @europapress).

En la provincia de Alicante, cerca de 100 litros por metro cuadrado acumulados dejaron caminos impracticables en varios municipios y mantenían en vilo a unas 20.000 familias por la interrupción del servicio escolar. La diputación local reforzó dispositivos de bomberos y removió con maquinaria pesada grandes volúmenes de agua y barro. Castellón también suspendió clases en decenas de municipios y desplazó equipos de emergencia, estrategia que continuará este martes ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas.

En Cataluña, la provincia de Tarragona registró aguaceros que interrumpieron líneas ferroviarias y provocaron cortes de electricidad puntuales. Equipos de emergencia realizaron varios rescates de automovilistas aislados en vías inundadas. La alerta naranja seguirá vigente al menos hasta mediodía, y Protección Civil considera mantener personal extra en zonas críticas.

En Murcia y Aragón, las autoridades activaron planes preventivos tras el incremento en el caudal de varios ríos. El pronóstico de la AEMET anticipa que las lluvias continuarán durante este martes, especialmente en el litoral mediterráneo, con máximos esperados en la Comunidad Valenciana y Murcia.