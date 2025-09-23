Daniele Novara, pedagogo, revela el secreto de enseñar el orden a través de la imitación y colaboración

Madre e hija jugando (Adobe Stock)

Convencer a los niños de que recojan sus juguetes puede ser una de las tareas para complicadas como padre o madre. A pesar de decirlo repetidas veces, en muchas ocasiones hacen caso omiso. Para ello, el pedagogo italiano Daniele Novara, fundador del Centro Psicopedagógico para la Educación y la Gestión de Conflictos (CPP), ha lanzado una solución a través de su cuenta de Facebook. Lejos de proponer una solución basada en la autoridad o la obediencia, el experto plantea un cambio radical de enfoque, adaptado a las verdaderas capacidades evolutivas de los menores.

Una de las formas más comunes de dirigirnos a los niños es mediante la obligación. Dar órdenes directas es una forma de expresarse que pasa de padres a hijos. Sin embargo, tal y como argumenta el director, esta es una de las manera más perjudiciales de dirigirse a un niño. Órdenes como “guarda tus juguetes” no son pedagógicamente eficaces en menores de seis años.

De la orden a la invitación compartida

Créditos: Freepik

Según Novara, durante los primeros años de vida, los niños presentan un pensamiento dicotómico, es decir, interpretan el mundo en términos absolutos y tienen dificultades para procesar órdenes complejas que impliquen obediencia pasiva. En este contexto, esperar que un niño pequeño asuma responsabilidades de orden sin acompañamiento adulto es poco realista y contraproducente.

Frente a esta realidad, el pedagogo propone sustituir la orden por la invitación compartida: “Ahora, preparemos los juguetes”. Con este simple giro de lenguaje, la actividad de recoger se transforma en una acción conjunta, en la que el adulto guía con el ejemplo y no con la imposición. Según Novara, quien también es editor de la revista Conflitti y pionero en la introducción de la orientación parental en Italia, el aprendizaje por imitación es el verdadero motor educativo a estas edades.

Espacios organizados, niños más autónomos

El enfoque de Novara no se limita a lo relacional; también incluye recomendaciones concretas para la organización del hogar. Una de las claves para fomentar la autonomía infantil es la distribución clara y accesible de los objetos. En lugar de un único contenedor grande, el especialista sugiere utilizar cajas específicas para cada tipo de juego. Esto permite que el niño identifique, ubique y guarde sus juguetes de forma independiente, favoreciendo tanto el orden como su sentido de responsabilidad.

Este tipo de estructuración espacial no solo reduce la frustración de los adultos, sino que también fortalece la seguridad y confianza de los niños. El orden no debe convertirse en una lucha diaria, sino en una parte natural del crecimiento.

Así, con toda esta reflexión del pedagogo, podemos caer en la cuenta de que tal vez la imposición de tareas no siempre es la solución para que tu hijo te haga caso. Una buena solución para que los niños sean más obedientes es conseguir que se sientan uno más dentro de la ecuación, mostrándoles que recoger o cualquier otra tarea que pueda parecer aburrida, no es un mandato negativo, sino una tarea necesaria e incluso divertida del día a día.