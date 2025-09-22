Avance de ‘La Promesa’ del 22 al 26 de septiembre: Catalina, forzada a dejar atrás el palacio y a sus hijos

Catalina, obligada a abandonar el palacio. (TVE)

La situación en La Promesa se vuelve insostenible. Catalina se encuentra en el punto de mira tras su enfrentamiento directo con el barón de Valladares. El aristócrata, sin titubeos, lanza una amenaza que pone en jaque su vida y la de sus hijos: “Márchese de aquí. Es la única forma de que esas criaturas estén a salvo”. Además, el peligro acecha de lleno a Andrés y Rafaela, mientras la hija del marqués toma la decisión más dura de su vida.

Desesperada, Catalina trata de convencer a Adriano para abandonar el palacio sin revelar las amenazas recibidas, pero él se niega en rotundo a marcharse. Ante la falta de apoyo, opta por actuar por su cuenta: marcharse con sus hijos lejos de Luján. Sin embargo, su plan se ve frustrado cuando Valladares intercepta su huida, dejando en el aire qué pretende realmente con este movimiento.

Capítulo 680 – Lunes 22 de septiembre

Valladares obliga a Catalina a separarse de sus hijos. (RTVE/Marta García Company)

Catalina intenta escapar con sus hijos, pero Valladares se lo impide. El barón la amenaza con matarlos si osa regresar y la obliga a separarse de ellos de manera brutal. Desgarrada, Catalina es obligada a subir a un vehículo que la conduce hacia un destino incierto. Mientras tanto, Valladares se reúne en secreto con la persona que realmente está detrás de este oscuro plan.

En el palacio, Adriano comienza a angustiarse al no encontrar a su esposa. A la par, crecen las dudas sobre Enora, cuyo comportamiento resulta cada vez más sospechoso. Manuel decide dar un paso al frente e investigar su pasado. Petra, en pleno deterioro físico y con un carácter cada vez más incontrolable, pierde los nervios con Pía y se muestra imprevisible. Por otro lado, Pía se prepara para partir hacia Aranjuez, rota por la separación de su hijo. La familia recibe un inesperado impacto: Leocadia anuncia públicamente el compromiso entre Ángela y Lorenzo.

Capítulo 681 – Martes 23 de septiembre

La noticia del compromiso impuesto entre Ángela y el capitán de la Mata sacude a toda la familia. Sin embargo, la preocupación por la repentina desaparición de Catalina eclipsa cualquier otra conversación. Los niños aparecen en el cobertizo, pero sin rastro de su madre. Poco después, Adriano recibe una carta firmada por Catalina: en ella explica que se marcha para proteger a sus hijos, sacrificándose por completo.

En paralelo, Cristóbal y Petra reafirman su autoridad en la gestión de la casa, generando descontento entre los trabajadores, que echan de menos a Pía. La salud de Petra sigue complicándose, aunque Samuel resta importancia a sus dolencias y lo atribuye a su mal humor. Pese a sus consejos, la enfermedad avanza y amenaza con incapacitarla.

Capítulo 682 – Miércoles 24 de septiembre

Ángela se niega a casarse con Lorenzo. (RTVE/Marta García Company)

Catalina ha dejado tras de sí dos cartas de despedida, sumiendo a Adriano, Martina y al resto de los Luján en un estado de desconcierto. El compromiso de Ángela con Lorenzo desata un auténtico escándalo: la joven se siente traicionada por su madre y se niega rotundamente a obedecerla.

En el área del servicio, Petra continúa debilitada, víctima de su enfermedad y del peso moral por haber castigado a Pía. Finalmente, decide confiar en María Fernández, quien le promete guardar su secreto y asumir parte de sus responsabilidades. Mientras tanto, la tensión entre Lope y Vera escala hasta límites insospechados, llegando a discutir abiertamente delante de los señores con consecuencias inesperadas. Por otra parte, las cocineras insinúan a Enora que Manuel siente celos por su compromiso con Toño.

Capítulo 683 – Jueves 25 de septiembre

La marcha de Catalina sigue siendo un enigma. Martina sospecha que la desaparición de su prima tiene que ver con Valladares, aunque Jacobo insiste en que lo deje pasar. En paralelo, Lope y Vera no consiguen sacudirse el bochorno del desastre en el desayuno, y el miedo se confirma cuando Cristóbal descubre lo ocurrido.

El marqués Alonso intenta convencer a Leocadia de anular el compromiso de Ángela con Lorenzo, insistencia que llega a exasperar a la madre. Ricardo, convertido ahora en mozo, se siente abrumado por la culpa: está convencido de que Pía se ha visto forzada a marcharse por su culpa. El estado de Petra empeora notablemente, generando un malestar cada vez más evidente que amenaza con salirse de control.

Capítulo 684 – Viernes 26 de septiembre

Cristóbal impone mano dura en el servicio. (RTVE/Marta García Company)

Catalina sigue desaparecida y su ausencia se cierne como una sombra sobre el palacio. Martina empieza a sospechar que Valladares tuvo un papel directo en su huida, mientras Alonso y Adriano se desesperan sin noticias de ella. Manuel, incapaz de concentrarse en el taller, se muestra inquieto por Enora y por la estabilidad de su familia.

Ángela busca refugio en Samuel, pero su rabia supera cualquier consejo. En un cara a cara con Lorenzo, le lanza una dura acusación que reabre viejas heridas. Leocadia, cada vez más arrinconada, intenta hacerla entrar en razón, sin darse cuenta de que su hija ya maquina un plan de fuga.

En paralelo, Cristóbal impone mano dura en el servicio, estableciendo un régimen de faltas y amenazas de despido inmediato. Ricardo y Candela son los primeros en sufrir las consecuencias de esta tiranía. Mientras tanto, Petra, debilitada por el dolor, finalmente es examinada por el doctor Salazar, quien le ajusta la medicación y le ordena reposo, aunque la gravedad de su estado hace temer lo peor.