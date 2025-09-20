Estos son algunos trucos para calcular el alquiler que te puedes permitir, según Idealista

La regla del 30% aconseja no destinar al alquiler más de un tercio de los ingresos brutos (Freepik)

Comprar una vivienda en España sigue siendo una tarea complicada. Los elevados precios del mercado inmobiliario, combinados con salarios que no crecen al mismo ritmo, han convertido el ahorro para la entrada en casi una misión imposible. Pero alquilar tampoco es sencillo. Según datos de Idealista, los pisos en alquiler cuestan de media 14,5 euros por metro cuadrado al mes, tras un incremento del 10,5% en el último año. Esta situación obliga a las familias y a los jóvenes a afinar su economía doméstica para determinar con precisión qué cantidad pueden destinar al alquiler sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

Antes de iniciar la búsqueda de un piso, los expertos recomiendan tener claro el presupuesto máximo. La forma más sencilla de calcularlo pasa por conocer los ingresos mensuales del hogar, descontar las deudas existentes y establecer un límite razonable. Con esos datos sobre la mesa, se puede aplicar alguna de las fórmulas más utilizadas para estimar un alquiler sostenible.

Una de las referencias más habituales es la regla del 30%, que aconseja no destinar al alquiler más de un tercio de los ingresos brutos una vez descontadas las deudas. Bajo esta premisa, quien gane 2.000 euros al mes debería pagar un máximo de 600 euros por su vivienda, mientras que alguien con ingresos de 1.000 euros no debería superar los 300 euros. Sin embargo, encontrar alquileres a esos precios es prácticamente imposible en muchas ciudades españolas, donde los sueldos y el coste de la vivienda llevan años desfasados.

Otro método frecuente es el sistema 50/30/20, que divide los ingresos en tres bloques, la mitad para gastos esenciales -incluido el alquiler-, un 30% para ocio y estilo de vida y un 20% para ahorro. Esta fórmula permite destinar entre un 30% y un 35% a la renta mensual y aún conservar un margen para otras obligaciones. Superar ese porcentaje suele implicar recortes en ocio o en la capacidad de ahorro.

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

También se utiliza la conocida “regla de las 40 veces”, que propone que el sueldo anual del inquilino sea al menos 40 veces el importe del alquiler mensual. De esta forma, para poder pagar 1.000 euros de renta cada mes sería necesario ingresar unos 40.000 euros al año. Sin embargo, esta recomendación es difícil de cumplir en España debido a la brecha entre los salarios y los precios de las viviendas.

La ubicación de la vivienda influye directamente en su precio

A la hora de planificar un alquiler hay que tener en cuenta los gastos adicionales que conlleva firmar un contrato. Además de la mensualidad, suele exigirse un mes de fianza obligatoria, en ocasiones dos meses de garantía adicional, y hay que sumar costes como la mudanza, el amueblamiento o los suministros de agua, luz, gas e internet. Todos estos factores influyen en el presupuesto real que una persona puede destinar al pago mensual.

La ubicación sigue siendo uno de los elementos determinantes en el precio. Elegir barrios menos céntricos o mudarse a las afueras puede suponer una rebaja significativa y, en algunos casos, contar con viviendas más amplias. No obstante, también hay que calcular si el ahorro en renta compensa los posibles gastos adicionales en transporte y tiempo de desplazamiento. En un mercado tan tensionado, ampliar las zonas de búsqueda y comparar distintas ubicaciones se ha convertido en una de las estrategias más efectivas para conseguir un alquiler acorde al sueldo disponible.