Un camión de señalización es embestido en la autopista: “El camión y su remolque eran claramente visibles y estaban perfectamente señalizados”

Un camión de señalización (The Barricade Company)

Cuando resulta necesario realizar obras en alguna carretera o autopista, las vías en cuestión quedan señalizadas, normalmente con bastante antelación al tramo de obras, con flechas luminosas y conos que obligan a cambiar de carril. Es una cuestión de seguridad, claro, por evitar que los trabajos pillen por sorpresa a los conductores y que acabe todo en tragedia. Dicho esto: parece ser que, aunque no quepa ninguna duda de que la señalización dificulta que tengan lugar accidentes, no siempre es infalible ni se debe confiar plenamente en que vaya a cumplir su función. Queda claro, de cualquier forma, y es de primero de conducción: lo suyo es no relajarse demasiado al volante y siempre mantener la atención enfocada en la carretera.

Dos heridos en Orleans (Francia) tras la colisión de un turismo contra un vehículo de señalización

Un caso que ha tenido lugar recientemente en Francia pone de relieve la importancia de prestar atención al volante. A lo largo de la tarde del martes, 16 de septiembre, tuvo lugar un siniestro en la autopista A10, a la altura de Gidy, en una zona cercana a Orleans. Un turismo colisionó contra una flecha luminosa de desvío y un camión de señalización de la empresa Vinci Autoroutes que protegía una zona de obras en el carril izquierdo, sentido París-Provincia, dejando dos heridos, de acuerdo con la información recogida por el medio local France Bleu.

Vinci Autoroutes confirmó que este es el trigésimo vehículo del grupo embestido desde el inicio del año. De hecho, la empresa ya había expresado públicamente su malestar ante la frecuencia con la que sus camiones sufren accidentes durante intervenciones en carretera: “¡30 vehículos desde enero, es demasiado! Manténganse atentos, descansen cada 2 horas y respeten el corredor de seguridad", publicó la compañía a través de su perfil de X (antes Twitter).

Noticias del día 17 de septiembre del 2025.

En un comunicado recogido también por el medio France Bleu, la concesionaria aseguró que “el camión y su remolque eran perfectamente visibles y estaban claramente señalizados, especialmente gracias a los dispositivos reglamentarios de señalización, incluidos los luminosos, desplegados en el remolque”. La propia Vinci Autoroutes recalcó que, por suerte, durante el impacto ningún agente se encontraba presente en el punto de señalización. Las dos personas lesionadas, de 36 y 42 años, viajaban en el turismo implicado y fueron trasladadas al hospital universitario de Orleans.

La empresa indicó su intención de presentar una denuncia tras el incidente y comunicó el lanzamiento inmediato de una campaña de concienciación en los paneles luminosos de la red. El objetivo declarado de esta acción fue claro: “Para que cesen estos accidentes inaceptables”. Entre los mensajes difundidos, la operadora recordó a los conductores las principales normas al cruzar con vehículos de intervención: “Reducir la velocidad, alejarse y cambiar de carril si es posible”. “Para preservar su seguridad, al igual que la de los usuarios de la autopista, Vinci Autoroutes recuerda una vez más la importancia absoluta de la atención al volante y del respeto de las normas del Código de Tráfico”, subrayaron también.