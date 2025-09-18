España

La Fiscalía General del Estado investigará los crímenes en Gaza y ya apunta a que se trata de “un genocidio”

“Los hechos que se describen serían graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, asegura el Ministerio Público

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Gazatíes siendo obligados a trasladarse
Gazatíes siendo obligados a trasladarse (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación militar lanzada por Israel hace casi dos años, apuntando ya a “genocidio y otros delitos de lesa humanidad”, según ha adelantado Europa Press y ha confirmado este periódico.

Esta noticia viene tan solo dos días después de que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU (COI, por sus siglas en inglés) sacará las conclusiones de su investigación en este territorio, asegurando que “Israel ha cometido genocidio en la Franja de Gaza”.

El Ministerio Público español va a crear un equipo de trabajo para llevar a cabo este cometido, que estará formado por el Fiscal de Sala Jefe de la Audiencia Nacional y por la Fiscal de Sala Coordinadora de Derechos Humanos y Memoria Democrática, quienes actuarán como coinvestigadores en las diligencias que se tramitarán en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la colaboración del Fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional. “Con ello se pretende aunar capacidad operativa con especialización en materia de derechos humanos”, aseguran en una nota de prensa.

“El Fiscal General ha adoptado esta decisión a raíz de la petición hecha por la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, tras analizar un informe que la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía envió en junio a la Unidad que esta dirige. En el informe se recogen hechos que pudieran ser constitutivos de crímenes contra la comunidad internacional cometidos por el Ejército del Estado de Israel en la Franja de Gaza”, explican.

(Noticia en ampliación)

