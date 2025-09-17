España

La nueva vida de Luis Miguel en Madrid: chalet de lujo en La Finca y exclusivos planes con Paloma Cuevas

El artista ha encontrado la estabilidad en la capital, donde ha instalado su nuevo hogar aunque, de momento, no comparte techo con la diseñadora

Noé Guzmán

Noé Guzmán

Luis Miguel y Paloma Cuevas,
Luis Miguel y Paloma Cuevas, en una fotografía de archivo. (RS Fotos)

Luis Miguel ha consolidado su vida en Madrid tras adquirir una vivienda de lujo en la exclusiva urbanización Los Lagos 2, dentro de La Finca. Este paso representa un cambio relevante para el cantante, quien desde 2022 mantiene una relación estable con la diseñadora Paloma Cuevas.

Según ha adelantado El Español, el artista mexicano no solo ha fijado su residencia en la capital española, sino que también se ha integrado plenamente en el entorno social y familiar de su pareja, disfrutando de una rutina que combina privacidad, vida social y cercanía con los seres queridos de Cuevas.

La compra de la propiedad por parte de Luis Miguel se concretó antes del verano de 2025, después de un periodo en el que optó por el alquiler en la misma zona. El chalé adosado, valorado en cerca de 3 millones de euros, se encuentra en una de las áreas más seguras y discretas de Madrid, elegida por numerosas celebridades por sus estrictas medidas de seguridad. Entre los vecinos del artista destacan Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón, amigos cercanos de Paloma Cuevas, lo que ha facilitado aún más la integración de Luis Miguel en el círculo social de la diseñadora.

De acuerdo con el citado medio, aunque el cantante ha fijado su centro de operaciones en La Finca, pasa la mayor parte de su tiempo en el centro de Madrid, especialmente en las zonas de Moncloa-Aravaca y Chamberí, donde reside Cuevas junto a sus hijas, Paloma y Bianca.

Pareja consolidada

La vida cotidiana de Luis Miguel en Madrid se caracteriza por una combinación de discreción y actividad social. El artista frecuenta locales emblemáticos como el piano bar Toni 2, un espacio conocido por su ambiente bohemio y su clientela selecta, donde ha sido visto en varias ocasiones disfrutando de la música y la compañía de amigos. Además, suele cenar en restaurantes de renombre, como El Paraguas, y reserva espacios completos para garantizar la privacidad que tanto valora. Sus salidas por Madrid forman parte de su día a día”. A pesar de su presencia en la vida nocturna, el cantante mantiene un perfil bajo, protegido por estrictas medidas de seguridad que limitan la difusión de imágenes sobre sus actividades.

Luis Miguel y Paloma Cuevas,
Luis Miguel y Paloma Cuevas, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, oficializada en 2022 tras la separación de ella de Enrique Ponce, ha evolucionado hacia una convivencia marcada por la complicidad y el apoyo mutuo. Cuevas, que reside en el centro de Madrid junto a sus hijas y sus padres, ha encontrado en el cantante un aliado en el cuidado de su familia, especialmente en la atención a su padre, Victoriano Valencia, de 93 años. El entorno de la diseñadora ha acogido a Luis Miguel como uno más, y las hijas de Cuevas mantienen una excelente relación con el artista. La prioridad de Cuevas sigue siendo el bienestar de su familia, y Luis Miguel se ha adaptado a esta dinámica, compartiendo tanto las responsabilidades cotidianas como los momentos de ocio.

Uno de los episodios recientes que ilustra la integración de Luis Miguel en la vida de Paloma Cuevas fue la organización de una fiesta sorpresa con motivo del 53º cumpleaños de la diseñadora, celebrada el 11 de septiembre de 2025 en el hotel Four Seasons. La iniciativa partió del propio cantante, quien se encargó de todos los detalles para que la celebración resultara inolvidable. El evento reunió a familiares y amigos cercanos, y puso de manifiesto la excelente relación de Luis Miguel con el entorno de Cuevas, así como su implicación en los momentos importantes de la familia.

A pesar de su arraigo en Madrid, Luis Miguel continúa repartiendo su tiempo entre España y México, motivado tanto por compromisos profesionales como personales. El cantante ha encontrado en la capital española un equilibrio entre su carrera y su vida sentimental, sin perder el vínculo con su país de origen.

