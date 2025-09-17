Kiko Matamoros y Belén Esteban se enzarzan en una brutal pelea en directo: “Vas a nombrar tú a mi hija... No te jode”

Belén Esteban y Kiko Matamoros en 'No somos nadie' (CANAL QUICKIE).

Si hay algo que toda España sabe de Belén Esteban es que por su hija “ma-ta”. La de Paracuellos del Jarama siempre ha sido muy precavida en todo lo que concierne a Andrea Janeiro y, después de afirmar que esta misma le pidió no ser protagonista de ninguno de sus programas ni exclusivas, la tertuliana de No somos nadie procura no hablar de ella nunca. No obstante, cuando un tema de actualidad va relacionado con los hijos, no puede evitar que la hija de Jesulín de Ubrique aparezca como ejemplo.

Y es que la relación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, ha estado marcada durante años por desencuentros públicos y un distanciamiento que llegó a llenar portadas. Ambos se lanzaron reproches en revistas y programas, mientras su vínculo parecía deteriorarse sin freno. Sin embargo, en la actualidad atraviesan un momento de reconciliación y disfrutan de una convivencia mucho más tranquila.

Este cambio ha sido uno de los temas que se han abordado este miércoles en el programa No somos nadie, donde varios colaboradores han analizado la evolución de madre e hijo. Aunque el clima actual es de paz, Kiko Matamoros ha recordado que no siempre fue así. Y, en medio de este debate, Belén Esteban ha intervenido para restar dramatismo y respaldar a Carmen Borrego. Para ella, los conflictos de Borrego y Almoguera no son tan distintos a los que cualquier persona puede atravesar. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de apaciguar el ambiente pronto derivó en una discusión inesperada entre la propia Esteban y Kiko Matamoros.

Matamoros ha comentado que muchos en el entorno del programa ya conocían “en privado” los problemas que atravesaban Carmen y su hijo, lo que ha provocado un fuerte desencuentro con la colaboradora de Paracuellos. “Tú no has estado presente todas las veces que he estado con ella. ¿Sabes tú acaso lo que me ha pedido Carmen en los pasillos?”, ha lanzado Kiko, visiblemente alterado.

Belén no ha tardado en responder con dureza: “A ti Carmen no te ha contado nada de su hijo. Tú también has tenido problemas con tus hijos y lo habéis vendido”. La tensión ha subido de nivel cuando él ha replicado: “Y tú”. “Yo no”, ha contestado ella, para escuchar de vuelta: “Lo has vendido con el padre de tu hija”.

“¿Estamos tontos?”

Ese fue el detonante. Belén ha tratado de marcar la diferencia: “No es lo mismo. No es lo mismo un padre que mi hija. Tú lo has arreglado con tu hijo como ha hecho Carmen. Punto. Estás hablando de unas cosas cuando las has pasado igual tú”.

La conversación se ha tornado cada vez más personal. “Vas a nombrar tú a mi hija... No te jode”, ha gritado Esteban. Matamoros, por su parte, se ha defendido: “No la he nombrado”. Ella ha insistido: “Sí, sí. Pero bueno, ¿estamos tontos o qué estamos haciendo en este plató?”. El colaborador, lejos de suavizar su postura, ha rematado: “A tu hija la has nombrado tú toda la vida, hombre ya vale. Un poco de respeto”.

Estas palabras hicieron estallar definitivamente a la conocida como ‘La patrona’. “Pero no me he sentado con ella en un plató y he hablado. Ni ha traído unos papeles con denuncias”, ha señalado Esteban antes de levantarse para marcharse del estudio.

Kiko, molesto, ha matizado que en los conflictos con sus hijos nunca se trató de denuncias penales: “Con denuncias ninguna. Era una reclamación de cantidades que se me absolvió en los juzgados”. Pero Belén no ha dado marcha atrás: “Por el respeto y el cariño que te tengo me voy a callar porque los que estamos aquí sabíamos qué es lo que traía tu hijo. No me tires de la lengua. Te digo que esa denuncia la llevaba tu hijo en una carpeta”. Y, en medio del caos, ha vuelto a dejar claro su límite: “Y de mi hija que se limpie la boca. La nombro porque es mi hija, pero yo no me he sentado a darme de golpes en un plató como has hecho tú, pero poco he hablado”.

Esteban, entre gritos, ha concluido con una frase que revelaba lo hondo que le ha tocado el enfrentamiento: “Poco he hablado viviendo lo que he vivido. Más tenía que haberlo hecho, pero mi hija no me deja. Qué poca vergüenza tienes”. Acto seguido, ha dado un portazo y ha salido a la terraza para tranquilizarse, mientras el programa entraba en publicidad.

Las disculpas de Kiko

Tras unos minutos de pausa, los colaboradores han intentado acercar posturas. Fue entonces cuando Matamoros ha ofrecido unas palabras conciliadoras: “Hemos hablado y yo por lo que respecta a mi actuación pido disculpas por cómo he actuado. Mi intención no es llevarla a ningún extremo. Tampoco quiero hacer su presencia aquí desagradable. Lo siento, pero es verdad que a veces cada uno defiende su parcela con armas y munición de distinto calibre. Y no hay que matar las moscas a cañonazos. Son cosas que pasan en esta profesión y en todas”.

Belén ha aceptado el gesto, aunque lo ha hecho sin ocultar su enfado: “Sí, acepto sus disculpas”, ha afirmado con seriedad, reconociendo que había sido incapaz de mirar a su compañero durante el choque. La colaboradora también ha querido explicar las consecuencias emocionales y físicas de la situación. “Me siento perfectamente. Donde se me nota es en la bomba de insulina, que no está controlada. No es por Kiko, viene de atrás. Que no se piensen que ha sido por él que me ha subido el azúcar”, ha aclarado, dejando claro que no deseaba alargar más la polémica.