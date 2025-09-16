La Policía advierte de una nueva estafa sobre la venta de coches online: “Revisa siempre las operaciones con Bizum”

Imagen de recurso de una persona vendiendo el coche a otra. (Freepik)

El auge de la compraventa a través de plataformas digitales ha propiciado el surgimiento de nuevas modalidades de fraudes. En los últimos meses, autoridades y asociaciones de consumidores han alertado sobre una nueva estafa que afecta a los usuarios que quieren vender su vehículo, y que se realiza mediante la popular aplicación de pagos de móvil a móvil Bizum.

Según ha explicado la Policía Nacional en un vídeo publicado en sus redes sociales, el engaño comienza cuando el vendedor publica un anuncio de su coche en portales ampliamente utilizados como Wallapop, Milanuncios o autoscout24.es. Minutos después de publicarlo, recibe la llamada de un interesado que quiere reservar el coche, que afirma ser de la misma ciudad y que le corre muchísima prisa.

“Se gana tu confianza y te dice que necesita un justificante en el trabajo para enseñarlo al jefe y poder concertar la cita. Mientras habla contigo por teléfono, te dice que te va a enviar un Bizum como señal de pago para reservar el coche”, añade el agente.

La estafa del Bizum inverso

A diferencia de las transferencias tradicionales, Bizum permite enviar y solicitar dinero utilizando únicamente el número de teléfono móvil del destinatario. Es una funcionalidad muy práctica pero ojo, aquí es donde viene la trampa. En vez de recibir el dinero, en realidad es él quien te lo está solicitando. “Revisa siempre las operaciones con Bizum”, avisa.

Los Mossos alertan de la estafa del retrovisor

Es lo que se conoce como Bizum inverso. La persona, al recibir la notificación, puede interpretar erróneamente que está a punto de recibir fondos, cuando en realidad, al autorizar la operación, está enviando dinero al delincuente.

La clave para evitar caer en este tipo de fraude radica en distinguir entre las operaciones de envío y solicitud de dinero. Bankinter advierte que, para recibir dinero a través de Bizum, el banco nunca solicitará autorización alguna; simplemente notificará el ingreso. Por tanto, si el sistema requiere que el usuario autorice un movimiento, conviene desconfiar de inmediato.

Qué hacer si caes en la trampa

En caso de haber sido víctima de un ataque de Bizum inverso y sospechar que las credenciales bancarias han quedado expuestas, Bankinter aconseja actuar con rapidez y denunciar este hecho a la Policía. El primer paso es contactar con el banco, ya sea a través de la banca telefónica o acudiendo a una sucursal, para recibir asistencia directa.

Además, se recomienda solicitar la anulación de las tarjetas y el bloqueo del acceso a la banca online hasta que se asignen nuevas credenciales. Si no es posible contactar con la entidad bancaria de inmediato, la gran mayoría disponen de la opción de bloquear la tarjeta desde la web o la aplicación del banco.