España

La Policía advierte de una nueva estafa sobre la venta de coches online: “Revisa siempre las operaciones con Bizum”

Bizum permite enviar y solicitar dinero utilizando únicamente el número de teléfono móvil del destinatario, una funcionalidad que, aunque práctica, puede ser aprovechada para engañar a los usuarios

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de recurso de una
Imagen de recurso de una persona vendiendo el coche a otra. (Freepik)

El auge de la compraventa a través de plataformas digitales ha propiciado el surgimiento de nuevas modalidades de fraudes. En los últimos meses, autoridades y asociaciones de consumidores han alertado sobre una nueva estafa que afecta a los usuarios que quieren vender su vehículo, y que se realiza mediante la popular aplicación de pagos de móvil a móvil Bizum.

Según ha explicado la Policía Nacional en un vídeo publicado en sus redes sociales, el engaño comienza cuando el vendedor publica un anuncio de su coche en portales ampliamente utilizados como Wallapop, Milanuncios o autoscout24.es. Minutos después de publicarlo, recibe la llamada de un interesado que quiere reservar el coche, que afirma ser de la misma ciudad y que le corre muchísima prisa.

“Se gana tu confianza y te dice que necesita un justificante en el trabajo para enseñarlo al jefe y poder concertar la cita. Mientras habla contigo por teléfono, te dice que te va a enviar un Bizum como señal de pago para reservar el coche”, añade el agente.

La estafa del Bizum inverso

A diferencia de las transferencias tradicionales, Bizum permite enviar y solicitar dinero utilizando únicamente el número de teléfono móvil del destinatario. Es una funcionalidad muy práctica pero ojo, aquí es donde viene la trampa. En vez de recibir el dinero, en realidad es él quien te lo está solicitando. “Revisa siempre las operaciones con Bizum”, avisa.

Los Mossos alertan de la estafa del retrovisor

Es lo que se conoce como Bizum inverso. La persona, al recibir la notificación, puede interpretar erróneamente que está a punto de recibir fondos, cuando en realidad, al autorizar la operación, está enviando dinero al delincuente.

La clave para evitar caer en este tipo de fraude radica en distinguir entre las operaciones de envío y solicitud de dinero. Bankinter advierte que, para recibir dinero a través de Bizum, el banco nunca solicitará autorización alguna; simplemente notificará el ingreso. Por tanto, si el sistema requiere que el usuario autorice un movimiento, conviene desconfiar de inmediato.

Qué hacer si caes en la trampa

En caso de haber sido víctima de un ataque de Bizum inverso y sospechar que las credenciales bancarias han quedado expuestas, Bankinter aconseja actuar con rapidez y denunciar este hecho a la Policía. El primer paso es contactar con el banco, ya sea a través de la banca telefónica o acudiendo a una sucursal, para recibir asistencia directa.

Además, se recomienda solicitar la anulación de las tarjetas y el bloqueo del acceso a la banca online hasta que se asignen nuevas credenciales. Si no es posible contactar con la entidad bancaria de inmediato, la gran mayoría disponen de la opción de bloquear la tarjeta desde la web o la aplicación del banco.

Temas Relacionados

Policia Nacional de EspañaestafasfraudesBizumEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Wombat causa sensación al cavar su madriguera entre una taberna y un club de bolos en el sur de Australia

Aunque la comunidad muestra aprecio y actitud positiva hacia la fauna endémica, el aumento de avistamientos en áreas habitadas impulsa iniciativas para protegerla

Wombat causa sensación al cavar

Samuel Durán, psicólogo, sobre la ansiedad: “Algunas de las cosas que haces provocan que el malestar crezca”

El miedo constante a equivocarse, a fracasar o a no tener todo bajo control provoca ciertos comportamientos que, lejos de solucionar el problema, lo agravan

Samuel Durán, psicólogo, sobre la

Pronóstico del clima en Zaragoza para antes de salir de casa este 16 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Zaragoza

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

Licita una campaña para que las televisiones indias anuncien este producto. Andalucía exportó 705 millones de euros en 2024, de los que solo 3,8 millones llegaron del mercado de este país asiático

El Gobierno de Moreno Bonilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Moreno Bonilla

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

Pedro Sánchez recrudece la guerra con el PP e Israel por La Vuelta a España: Eurovisión puede ser hoy la siguiente

El Gobierno responde con contundencia a la carta de la Unión Ciclista Internacional por la cancelación de la última etapa de La Vuelta: “Blanquear a través del deporte un genocidio” es “una posición política”

La empresa fabricante de la senyera de 93.000 euros: “Enviaremos un mensaje al Parlamento cada vez que haya viento fuerte para que puedan retirarla”

Un padre quiere dejar de pasar la pensión a su hija universitaria pero la Justicia se lo prohíbe: no hizo todo lo necesario para reconstruir la relación con ella

ECONOMÍA

La locomotora económica de Europa

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Dos hermanos son desheredados en una herencia millonaria y acuden a la justicia: les da la razón y les reconoce el derecho a la legítima y a recibir inmuebles y activos empresariales

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Del Atlético de Madrid al

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros