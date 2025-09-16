España

La elección de vocales del CGPJ vuelve a enfrentar a Gobierno y jueces: Bolaños defiende un sistema que las asociaciones conservadoras tildan de “secuestro político”

La Comisión de Venecia ha escuchado este lunes las propuestas por ambas partes de cómo se deben elegir a los 12 vocales del CGPJ que determina la ley orgánica

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Félix Bolaños reunido con la
Félix Bolaños reunido con la Comisión de Venecia (Ministerio de Justicia)

El enfrentamiento entre el Gobierno y los jueces no es algo nuevo y ya van varios meses en los que sus discrepancias han quedado patentes. Magistrados acusando a los políticos de interferir en su trabajo y políticos asegurando que hay jueces que hacen política, la brecha parece cada vez más amplia.

El último de estas batallas se ha vivido este lunes tras las reuniones que han mantenido las asociaciones de jueces por la mañana y el Ministerio de Justicia por la tarde con la Comisión de Venecia. El tema que han planteado a este organismo es la elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ.

Y es que la forma de elegir a los vocales es la siguiente: ocho de ellos son designados por el Congreso y por el Senado, según lo establece la Constitución. La polémica está con los otros ocho, que según la Carta Magna deben ser designados “en los términos que establezca la ley orgánica”.

La última ley de este ámbito fue pactada en verano de 2024 entre PSOE y PP y establece con son estas mismas Cortes las que eligen al resto de vocales, haciendo que los 20 sea designados por las cortes. El Congreso de los Diputados designa a 10 vocales y el Senado a otros 10.

Las dos propuestas de los jueces

Los jueces no están de acuerdo con este sistema, y así se lo han hecho saber a la Comisión de Venecia, pero tampoco consiguen ponerse de acuerdo entre ellos y han presentado dos propuestas: una de las asociaciones conservadoras y otra de las progresistas.

Los primeros se decantan por que sean los “los jueces elijan a los jueces” de manera directa y sin intermediación política y los segundos defienden la misma forma de elección, pero que tenga que tener un aval posterior de las Cortes Generales.

En la reunión, según fuentes citadas por Europa Press, los vocales de cada grupo han explicado a los delegados del Consejo de Europa sus respectivas propuestas. Desde el ala progresista han sostenido que eran recomendaciones similares, porque ambas incluyen un grado de participación de la carrera judicial, si bien los conservadores han replicado que las diferencias son sustanciales.

Durante el encuentro, que ha durado unos 45 minutos, los delegados de la Comisión de Venecia se han interesado por saber qué cambios técnicos implicaría cada reforma, además de cómo afectarían a la percepción de la Justicia entre la ciudadanía.

“La actual regulación lleva al secuestro del CGPJ por parte de los partidos”

Desde el bloque conservador, en concreto la Foro Judicial Independiente, han querido destacar “que la actual regulación lleva al secuestro del CGPJ por parte de los partidos y, por su mediación, al intento de control del nombramiento de esos jueces que preocupan a los políticos, los que van a acabar resolviendo sus problemas de corrupción”.

28/06/2025 Decenas de personas durante
28/06/2025 Decenas de personas durante una concentración de jueces y fiscales frente al Tribunal Supremo (Juan Barbosa - Europa Press)

Como ejemplo han hecho hincapié en que “en España tenemos un problema estructural y no solo de mera apariencia de politización y que es necesario que, a la vez que se permite a los jueces que participemos directamente en la elección de parte de los vocales del CGPJ, se objetiven esos nombramientos de la cúpula judicial mediante un baremo de mérito y capacidad”.

Este bloque se ha centrado explícitamente en que la reforma que defienden “es más necesaria que nunca” ante lo que han definido como “ataques” de Sánchez, que recientemente dijo en una entrevista en ‘TVE’ que hay jueces “haciendo política”.

“Un modelo con total legitimidad democrática”

La reunión mantenida por la tarde en la que participaron el propio ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes y varios funcionarios de este consistorio acabó con unas conclusiones un poco distintas.

Según fuentes de este ministerio, Bolaños ha explicado a la Comisión de Venecia que el sistema actual “es un modelo con total legitimidad democrática” que se basa en “el consenso, la garantía de la independencia judicial y la participación de la Carrera Judicial”, ya que los 12 vocales de turno "se eligen por el Congreso de entre una lista propuesta por jueces y magistrados“.

Ha recordado que “no existe un modelo universal de elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces (de hecho, en Alemania o Suecia no hay CGPJ ni un órgano similar)”, por lo que “es fundamental que cualquier reforma del sistema de elección parta de un consenso amplio, como el de 2001, que actualmente no se da, como prueba el hecho de que el CGPJ, ante la falta de acuerdo entre sus miembros, haya remitido dos propuestas antagónicas”.

Declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha anunciado el proyecto de Ley de Información Clasificada que ha enviado el Gobierno a Cortes Generales. Ha remarcado que busca una "mayor transparencia". (Fuente: La Moncloa / Europa Press)

También aprovechó la ocasión para hablar de la propuesta de las asociaciones, alertando de que “un sistema corporativo (donde los jueces elijan directamente a 12 de los 20 miembros del CGPJ) sería en realidad un sistema que garantizaría el dominio de determinadas asociaciones conservadoras”.

“Esto es lo que ocurre, por ejemplo, allí donde los jueces eligen directamente a sus representantes: la Comisión de Ética del CGPJ (solo un miembro es de la asociación progresista) y las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia (solo el 3% son de una asociación progresista), donde las asociaciones judiciales copan el 92% de los puestos, pese a representar solo cerca del 50% de la Carrera”, ha criticado.

Temas Relacionados

JusticiaJuecesMinisterio de JusticiaFélix BolañosPolítica EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un hombre de 89 años desaparece mientras recogía setas: pasó 5 horas en el suelo sin poder contactar a nadie

El hombre se resbaló en el bosque y no pudo levantarse hasta que fue localizado

Un hombre de 89 años

Siete señales que demuestran que alguien está fingiendo ser tu amigo, según la psicóloga Silvia Severino

Los halagos constantes o convertir la amistad en una rivalidad son algunos de los signos que recoge la experta

Siete señales que demuestran que

La Inspección de Trabajo requiere al Gobierno de Ayuso medidas urgentes de climatización en los centros educativos

CCOO ha señalado reiteradamente la existencia de problemas térmicos en colegios, institutos y escuelas infantiles de la región y advierte que las altas temperaturas comienzan cada vez antes

La Inspección de Trabajo requiere

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El gobierno flamenco endurece los requisitos lingüísticos y prevé aumentos de alquiler y nuevas sanciones, en medio de una crisis de vivienda que deja a casi 200.000 personas en lista de espera

El polémico requisito de Flandes

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El precio de los carburantes se modifica todos los días

El precio de la gasolina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre de 89 años

Un hombre de 89 años desaparece mientras recogía setas: pasó 5 horas en el suelo sin poder contactar a nadie

La Policía explica las consecuencias de una denuncia falsa: “Se pueden imponer multas económicas de 24 meses”

La Policía advierte de una nueva estafa sobre la venta de coches online: “Revisa siempre las operaciones con Bizum”

El Gobierno de Moreno Bonilla busca consumidores en India por los aranceles de Trump: gastará 450.000 euros en promocionar la aceituna andaluza

Pedro Sánchez recrudece la guerra con el PP e Israel por La Vuelta a España: Eurovisión puede ser hoy la siguiente

ECONOMÍA

El polémico requisito de Flandes

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

El precio de la gasolina este 16 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

La locomotora económica de Europa acelera: España seguirá liderando el crecimiento en la UE con unas previsiones al alza

Comprobar Lotería 6/49 del 15 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Del Atlético de Madrid al

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”

Las palabras del excampeón del mundo Kwiatkowski ante la cancelación de La Vuelta: “La próxima vez será peor”

El expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo compra una noria en un pueblo de Italia y le estafan 200.000 euros