Así será el viaje de Juan Carlos I a Nueva York: acompañado de la infanta Elena, fiesta Bollywood y barbacoa exclusiva

Tras pasar unos días en Sanxenxo, la exrey pone rumbo al país americano acompañado de su hija la infanta Elena

Alba García

Por Alba García

Lujo reservado, celebraciones temáticas y sabor a triunfo forman parte del ambiente que envuelve a Juan Carlos I en su estancia en Oyster Bay, uno de los enclaves más exclusivos al norte de Long Island, Nueva York, durante el Campeonato del Mundo de vela de 6M. Alejado de la ostentación y apostando por la elegancia silenciosa, el padre de Felipe VI se dispone a competir con su equipo y a bordo del Bribón para revalidar el título mundial que lograron en 2023.

Su llegada del emérito está prevista está para este miércoles 17 de septiembre, cuando aterrizará acompañado por su hija, la infanta Elena, quien también participa en la regata, además de la tripulación del Bribón. Padre e hija pasarán varios días juntos tras estar en Sanxenxo, donde además de entrenar el exrey pudo retomar una costumbre una cena en un barco de batea, según desveló Vanitatis.

La agenda social de Juan Carlos en Estados Unidos

La actividad en torno al evento comienza incluso antes de la competición. Los equipos llegan a lo largo de esta semana y la recepción oficial se realiza en el histórico Seawanhaka Corinthian Yacht Club, anfitrión de la cita deportiva y símbolo de la élite náutica. Entre las primeras actividades destacan una happy hour el jueves y el tradicional cóctel de bienvenida el viernes, previos al inicio oficial de las regatas.

El rey Juan Carlos regresa
El rey Juan Carlos regresa al puerto deportivo, a 27 de abril de 2025, en Sanxenxo. (José Ramón Hernando - Europa Press)

El fin de semana está marcado por la fiesta organizada en la residencia del comodoro del club, Hugh Jones, con temática Bollywood. Los asistentes deben acudir con vestimenta inspirada en la India, lo que añade un toque exótico y exclusivo a la agenda, a la que asisten tanto los miembros del equipo Bribón como invitados destacados.

El domingo los participantes reservados disfrutarán de una barbacoa en la zona más informal del club, el Salty Dog, un evento que por su aforo limitado requiere inscripción anticipada. Desde el lunes, la atención principal se desplaza al agua, con las pruebas oficiales que se prolongan hasta el viernes, día en que se celebra la gala de clausura y la entrega de trofeos.

El gran lanzamiento de Juan Carlos, aplazado por discrepancias

Más allá de por su participación en las regatas, Juan Carlos I es actualidad debido al lanzamiento de sus memorias. Una biografía escrita en primera persona por el rey emérito junto a la biógrafa francesa Laurence Debray que estará disponible a finales de año.

El rey Juan Carlos, a su llegada a Sanxenxo en su sexta visita a España desde su marcha a Abu Dabi. (EFE)

La versión en español de Reconciliación llegará a las librerías de la mano de Planeta en diciembre, unas semanas después del lanzamiento en Francia, donde la obra se publicará el 12 de noviembre bajo el sello de la editorial Stock. Mientras que la edición francesa estará disponible desde ese día, los lectores en España tendrán que esperar hasta diciembre para acceder al libro, que superará las 500 páginas e incluirá en su edición nacional un mayor número de fotografías inéditas sobre la vida de Juan Carlos I. Además, se planea una tercera edición en inglés.

