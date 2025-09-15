Avance de ‘La Promesa’ del 15 al 19 de septiembre: Valladares estrecha el cerco sobre Catalina

Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

La tensión no da tregua en La Promesa. Tras la desaparición de Ángela, su regreso al palacio trae consigo un delicado estado de salud que obliga a guardar reposo. Sin embargo, lo que nadie imagina es que Lorenzo está detrás de todo con un objetivo claro: casarse con ella. Mientras tanto, Catalina se enfrenta a la presión implacable del barón de Valladares, que no dudará en amenazar incluso a su familia.

Capítulo 675 – Lunes 15 de septiembre

Lorenzo redobla la presión sobre Leocadia, exigiendo que dé su aprobación al matrimonio con Ángela. La señora intenta ganar tiempo, pero el futuro de su hija pende de un hilo. Lope, por su parte, busca recuperar a Vera, aunque ella se mantiene firme en su negativa.

Catalina se convierte en el blanco directo del barón de Valladares, que la amenaza para que abandone el palacio. Mientras tanto, Pía empieza a comprender que la presencia de Dieguito en La Promesa podría tener consecuencias graves.

Capítulo 676 – Martes 16 de septiembre

Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

El barón deja claro a Catalina que debe marcharse sola, sin su marido ni sus hijos. Ella se niega en rotundo, pero los rumores sobre su implicación en el levantamiento de los trabajadores no tardan en extenderse.

Ángela exige que un médico certifique su buen estado, y Leocadia accede a la petición. En paralelo, Simona y Candela perciben el mal humor de Lope, lo que acaba provocando una agria discusión entre Vera y el lacayo.

Capítulo 677 – Miércoles 17 de septiembre

Catalina se resiste a ceder, pero Leocadia no duda en intentar manipularla. Santos recurre a Ricardo para las tareas más duras, mientras Pía busca apoyo en Cristóbal.

La tensión sigue marcando la relación entre Lope y Vera. En otro frente, Manuel y sus socios dan los primeros pasos en su nueva empresa. Sin embargo, la ambición del barón de Valladares alcanza un nuevo límite con una amenaza aún más grave dirigida a Catalina.

Capítulo 678 – Jueves 18 de septiembre

Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

El barón cruza la línea y amenaza la seguridad de los hijos de Catalina si no abandona el palacio. Rota de miedo y rabia, la joven empieza a plantearse su marcha, lo que desconcierta a su entorno.

Enora despierta las sospechas de Manuel con un comportamiento extraño, mientras los rumores sobre una posible boda entre Toño y Enora llenan de ilusión a Simona. Pía recibe una noticia devastadora: será trasladada a Aranjuez, lejos de su hijo, por orden de Cristóbal.

Capítulo 679 – Viernes 19 de septiembre

Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

Manuel encara a Enora y descubre algo que lo deja atónito. Catalina sigue sin reaccionar ante las revueltas, pero una carta inesperada podría cambiarlo todo.

Ángela, decidida, sale de su habitación por primera vez, aunque la respuesta de Leocadia no es la que esperaba. Lope y Vera siguen sin lograr reconciliarse. Simona y Candela celebran con entusiasmo los planes de boda de Toño y Enora, mientras Curro y Ángela viven su romance en secreto, temiendo ser descubiertos en cualquier momento.