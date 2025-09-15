España

Avance de ‘La Promesa’ del 15 al 19 de septiembre: Valladares estrecha el cerco sobre Catalina

Intrigas, amenazas y decisiones imposibles marcarán los episodios del 15 al 19 de septiembre en el palacio de ‘La Promesa’

Alba García

Por Alba García

Guardar
Escena de 'La Promesa'. (RTVE)
Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

La tensión no da tregua en La Promesa. Tras la desaparición de Ángela, su regreso al palacio trae consigo un delicado estado de salud que obliga a guardar reposo. Sin embargo, lo que nadie imagina es que Lorenzo está detrás de todo con un objetivo claro: casarse con ella. Mientras tanto, Catalina se enfrenta a la presión implacable del barón de Valladares, que no dudará en amenazar incluso a su familia.

Capítulo 675 – Lunes 15 de septiembre

Lorenzo redobla la presión sobre Leocadia, exigiendo que dé su aprobación al matrimonio con Ángela. La señora intenta ganar tiempo, pero el futuro de su hija pende de un hilo. Lope, por su parte, busca recuperar a Vera, aunque ella se mantiene firme en su negativa.

Catalina se convierte en el blanco directo del barón de Valladares, que la amenaza para que abandone el palacio. Mientras tanto, Pía empieza a comprender que la presencia de Dieguito en La Promesa podría tener consecuencias graves.

Capítulo 676 – Martes 16 de septiembre

Escena de 'La Promesa'. (RTVE)
Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

El barón deja claro a Catalina que debe marcharse sola, sin su marido ni sus hijos. Ella se niega en rotundo, pero los rumores sobre su implicación en el levantamiento de los trabajadores no tardan en extenderse.

Ángela exige que un médico certifique su buen estado, y Leocadia accede a la petición. En paralelo, Simona y Candela perciben el mal humor de Lope, lo que acaba provocando una agria discusión entre Vera y el lacayo.

Capítulo 677 – Miércoles 17 de septiembre

Catalina se resiste a ceder, pero Leocadia no duda en intentar manipularla. Santos recurre a Ricardo para las tareas más duras, mientras Pía busca apoyo en Cristóbal.

La tensión sigue marcando la relación entre Lope y Vera. En otro frente, Manuel y sus socios dan los primeros pasos en su nueva empresa. Sin embargo, la ambición del barón de Valladares alcanza un nuevo límite con una amenaza aún más grave dirigida a Catalina.

Capítulo 678 – Jueves 18 de septiembre

Escena de 'La Promesa'. (RTVE)
Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

El barón cruza la línea y amenaza la seguridad de los hijos de Catalina si no abandona el palacio. Rota de miedo y rabia, la joven empieza a plantearse su marcha, lo que desconcierta a su entorno.

Enora despierta las sospechas de Manuel con un comportamiento extraño, mientras los rumores sobre una posible boda entre Toño y Enora llenan de ilusión a Simona. Pía recibe una noticia devastadora: será trasladada a Aranjuez, lejos de su hijo, por orden de Cristóbal.

Capítulo 679 – Viernes 19 de septiembre

Escena de 'La Promesa'. (RTVE)
Escena de 'La Promesa'. (RTVE)

Manuel encara a Enora y descubre algo que lo deja atónito. Catalina sigue sin reaccionar ante las revueltas, pero una carta inesperada podría cambiarlo todo.

Ángela, decidida, sale de su habitación por primera vez, aunque la respuesta de Leocadia no es la que esperaba. Lope y Vera siguen sin lograr reconciliarse. Simona y Candela celebran con entusiasmo los planes de boda de Toño y Enora, mientras Curro y Ángela viven su romance en secreto, temiendo ser descubiertos en cualquier momento.

Temas Relacionados

La PromesaTVERTVELa1España-entretenimientoTelevisión EspañaEspaña-noticias

Últimas Noticias

Juan Carlos Colado, experto en ejercicio físico y deporte, revela la cantidad de masa muscular que se pierde a partir de los 60 años

El experto defiende la necesidad del entrenamiento de fuerza en personas mayores

Juan Carlos Colado, experto en

La afiliación extranjera en España marca récord: más de tres millones de trabajadores de otros países cotizan a la Seguridad Social

Esta cifra representa el 14% del total y consolida el papel clave de este colectivo en el mercado laboral de nuestro país, según los datos oficiales de agosto

La afiliación extranjera en España

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

El jurista advierte que muchos empleadores se excusan en una supuesta generosidad para justificar irregularidades, mientras que las trabajadoras sufren salarios bajos y se vulneran sus derechos

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Como todos los días, el precio de hoy de los carburantes en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina en

El eclipse solar total más largo del siglo: cuándo es y desde dónde se puede ver

Este fenómeno astronómico será el más largo desde que se tienen registros

El eclipse solar total más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia Navarra concede a

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

ECONOMÍA

La afiliación extranjera en España

La afiliación extranjera en España marca récord: más de tres millones de trabajadores de otros países cotizan a la Seguridad Social

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuántos euros me dan por un dólar este 15 de septiembre

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao