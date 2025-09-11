Qué es el “falso realismo”, la técnica que usan los mentirosos para engañarte. (Imagen: Tiktok/Alberto Aguelo)

La tendencia de los mentirosos a emplear técnicas sofisticadas para convencer a su interlocutor ha sido objeto de análisis por parte de expertos en comunicación. Alberto Aguelo, en un vídeo difundido en sus redes sociales, advierte sobre un mecanismo recurrente: “Los mentirosos hacen esto sin darse cuenta”, afirma Aguelo, quien identifica este comportamiento como “la técnica del falso realismo”.

Según el especialista, “es algo bastante contradictorio”, ya que quienes mienten suelen memorizar minuciosamente su relato y se esfuerzan por convencerse a sí mismos de su veracidad antes de transmitirlo. “Para mentir, las personas se aprenderán de memoria su propia película y tratarán de convencerse a sí mismas de que fue real y, por lo tanto, te contarán esa historia, esa película, a ti, con todo lujo de detalles”.

El truco de los detalles

El experto sostiene que la abundancia de detalles en una narración no constituye necesariamente una prueba de sinceridad. “Ellos creen que compartiendo la información muy precisa, tú no te darás cuenta de la mentira y, además, conseguirán que la historia sea fácil de colar”, señala.

No obstante, matiza: “Que compartan muchos detalles no siempre quiere decir que se trate de una mentira”. Para desenmascarar este tipo de engaños, propone una estrategia concreta: “Puedes hacerles preguntas para comprobar la solidez de esa historia”.

Pero también puedes probas el “truco definitivo”, que consiste en pedir al interlocutor que relate los hechos en orden inverso: “Trata que la persona te cuente la historia a la inversa, comenzando por el final, por lo último que pasó y yendo hacia lo primero que pasó”. Si se trata de un engaño, “notarás incoherencias, dudas, inseguridad, porque lo tenía todo memorizado en orden cronológico desde el inicio. Así descubrirás que te ha mentido”.

El poder de la repetición

La manipulación de la verdad no se limita al ámbito interpersonal. La célebre máxima atribuida a Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, ilustra el poder de la reiteración: “Repite una mentira con suficiente frecuencia y se convierte en verdad”.

Este fenómeno, conocido en psicología como el efecto de ilusión de verdad, ha sido objeto de investigación desde los años 70. Los estudios demuestran que la exposición reiterada a una afirmación, sea verdadera o falsa, incrementa la probabilidad de que sea percibida como cierta.

En experimentos típicos, los participantes consideran más verosímiles las frases que ya han escuchado, independientemente de su veracidad, simplemente porque les resultan familiares.

Conocimiento frente a familiaridad

La influencia de la repetición, sin embargo, no es absoluta. Investigaciones recientes, como las dirigidas por Lisa Fazio en la Universidad de Vanderbilt, muestran que el efecto opera incluso sobre afirmaciones cuya falsedad conocemos.

“El efecto de ilusión de verdad funcionó con tanta fuerza para las cosas conocidas como para las desconocidas, lo que sugiere que el conocimiento previo no impedirá que la repetición cambie nuestros juicios de plausibilidad”.

No obstante, la verdad conserva un peso determinante. “La mayor influencia a la hora de juzgar un enunciado como verdadero fue... si realmente era cierto”, concluyen Fazio y sus colegas. En otras palabras, la repetición aumenta la apariencia de veracidad, pero no consigue suplantar los hechos reales.