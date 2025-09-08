España

Víctimas de dana expresan que la carta de Vilaplana causa “una grave herida”: “Lleva 10 meses encubriendo una mentira”

Álvarez ha criticado que la periodista con la que comió Mazón “se pone de víctima en varias ocasiones”

Por Newsroom Infobae

13/05/2025
13/05/2025 La Presidenta Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa María Álvarez, durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, a 13 de mayo de 2025, en Bruselas (Bélgica).

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha subrayado que la carta abierta a los medios de comunicación difundida el pasado viernes por Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la barrancada, les ha provocado “una grave herida”: “Lleva diez meses encubriendo una mentira”.

Álvarez ha criticado que la periodista “se pone de víctima en varias ocasiones” y ha insistido en que para su asociación “da igual que sea señora Vilaplana, que señor Vilaplana”. “No hacemos ningún tipo de diferenciación”, ha recalcado.

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O ha expresado que con esta carta Vilaplana “busca proteger su trabajo” en el Levante UD tras su aparición pública en un partido del club el pasado 29 de agosto.

“Yo no digo que las redes no le digan eso, a nosotros como víctimas, y sobre todo las personas que encabezamos las asociaciones, también”, ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que Vilaplana “no se puede escudar en el estrés postraumático”. “Los familiares de las víctimas sí que tenemos estrés postraumático y no se puede igualar”, ha aseverado a Europa Press tras mantener este lunes una reunión, junto a otros colectivos de afectados, con el vicepresidente Gan Pampols.

09/07/2025
09/07/2025 El president de la Generalitat, Carlos Mazón, interviene durante la presentación de la nueva carpeta ciudadana del Plan Simplifica de la Generalitat, en el Palau de la Generalitat, a 9 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).

“Al principio se dijo que él --el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón-- no tenía cobertura y ahora se sabe que atendía llamadas y no se inmutaba mientras nuestros familiares estaban ahogándose en agua y lodo”, ha remarcado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud, Christian Lesaec, ha expresado que en este colectivo se preguntan por qué la carta de la periodista “sale ahora después de diez meses y no a los pocos días” de la catástrofe.

Además, se ha referido al cambio en las horas, porque en un primer momento dijo que “la famosa comida había acabado sobre las 17:30 y ahora hay una hora de diferencia”.

“Hay algo que no cuadra”

El Tribunal Supremo ha archivado las querellas y denuncias interpuestas por distintos colectivos y asociaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y seis ministros por supuesta inactividad ante la dana de Valencia de octubre de 2024 al considerar que los hechos imputados en las mismas no son constitutivos de delito. (Fuente: europa press / La Moncloa)

“Esos cambios de hora me recuerdan a las versiones de Carlos Mazón. Es una mucha diferencia, casi una hora, hay algo que no cuadra”, ha señalado Lasaec, que explica que las divergencias “te restan credibilidad”, porque ponen en evidencia que “en algún momento no has dicho la verdad”.

*Noticia elaborada por Europa Press

