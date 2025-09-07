Se cae de un barranco de 18 metros intentando salvar a su perro y sobreviven los dos: “Me di con la cara en unas rocas y seguí cayendo”

Se cae de un barranco de 18 metros intentando salvar a su perro y sobreviven los dos (Wikimedia Commons)

En lo alto del pico Tricouni, al norte de Squamish (Canadá), la excursión de Margaux Cohen estuvo a punto de terminar en tragedia. La escena se torció en apenas unos segundos, mientras el grupo consultaba un mapa a escasos 200 metros de la cima. Sin previo aviso, Zion - el perro que siempre acompaña a Margaux - perdió el equilibrio y comenzó a deslizarse por el pedregal. “Tuve el instinto de agarrarle por el arnés. Pero no me di cuenta de que, al hacerlo y por su peso, iba a caer yo también”, relató Margaux al diario local Squamish Chief.

“Tuve una caída de seis metros, luego me di con la cara en unas rocas”

El tirón arrastró a dueña y perro ladera abajo en un descenso brutal. No fue una caída limpia, tal y como recuerda la propia Margaux: “No fue una caída directa. Reboté cuatro veces. Tuve una caída de seis metros, luego me di con la cara en unas rocas y seguí cayendo una y otra vez”. En total, dieciocho metros de descenso. El milagro es que Margaux permaneció consciente durante todo el episodio, a pesar de acabar sobre un lecho de rocas con la cara hinchada y una pierna dolorida: “No estaba en buen estado”, recuerda.

Entre la confusión y el dolor, comenzaron los gritos. Fue la forma de alertar a Max y su primo, que seguían más arriba y no sabían si Margaux estaba consciente tras el accidente. Rápidamente contactaron con el equipo de rescate de montaña, que emprendió la misión de llegar hasta el lugar bajo un calor sofocante que superaba los 30 grados. El rescate se prolongó más de dos horas antes de que Margaux fuese finalmente evacuada en helicóptero al hospital, donde tuvo que someterse a dos cirugías.

A pesar de todo, Zion terminó ileso. “Estaba sentado a mi lado, simplemente moviendo la cola, como si no hubiera pasado nada, como si hubiera tenido el mejor momento de su vida”, relató Margaux con una media sonrisa. La realidad para ella, sin embargo, es otra: la recuperación será lenta.

Las secuelas físicas condicionarán sus próximos meses. “La recuperación va a ser bastante larga, lamentablemente, porque la lesión no se limita a una fractura que pueda solucionarse con un simple yeso. Hará falta poner placas y tornillos en mi pierna. Pasará bastante tiempo hasta que pueda apoyarla de nuevo. Voy a necesitar mucha ayuda durante los dos primeros meses aproximadamente y después, mucha fisioterapia. Probablemente necesitaré al menos cuatro meses hasta poder retomar una actividad física”, compartió Margaux.

Con la joven aún hospitalizada lejos de su entorno habitual y sin poder reincorporarse a su trabajo de camarera de bar, una de sus amigas abrió una colecta online para afrontar los gastos médicos, que ya ha superado los 12.000 dólares. El periódico local Squamish Chief señala que Margaux, al no ser residente permanente en Vancouver, carece de cobertura total para el tratamiento hospitalario. En la página de donaciones, su amiga resume la situación: “Margaux es una de las personas más generosas, aventureras y resilientes que conozco. Siempre ha estado ahí para apoyar a los demás y ahora necesita nuestra ayuda. Cualquier donación, sea del importe que sea, marcará una enorme diferencia para ella y su mejor amigo de cuatro patas”.