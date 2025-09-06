España

“Yo era el único que la defendía”: Emiliano Aguilar confiesa lo cercana que era su relación con Ángela y qué los distanció

El primogénito de Pepe se mantiene alejado de esa parte de la familia desde hace varios años

Por Zurisaddai González

“El nopal y la pelona”: Emiliano Aguilar lanza controversiales apodos contra a Ángela Aguilar y Christian Nodal (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La polémica en torno a la dinastía Aguilar no da tregua y ahora Emiliano Aguilar volvió a dar declaraciones que ponen sobre la mesa su distanciamiento de Ángela Aguilar.

En entrevista con Javier Ceriani el pasado 6 de septiembre, el hijo mayor de Pepe Aguilar confesó que, en el pasado, su relación con la joven cantante era muy cercana, aunque hoy la situación es completamente distinta.

“Les voy a decir la neta, al principio la relación con mi hermana sí estaba chida. No hablaba con nadie más, ni con mi papá, ni mis hermanos, pero con ella sí”, reveló Emiliano al recordar cómo era el vínculo con Ángela en años anteriores.

A mediados de 2024, Emiliano Aguilar escribió "GPI" (gracias por invitar) en una publicación de su padre, quien compartió una fotografía de ambas familias durante la ceremonia. (emiliano_aguilar.t, pepeaguilar oficial / Instagram)

Indirectas, pleitos familiares y mensajes de Nodal

Las declaraciones de Emiliano llegan justo en medio de la tensión que ha protagonizado con su padre Pepe Aguilar, con Nodal y toda la dinastía.

Todo empezó después de que los Aguilar dieran un concierto en el Hollywood Bowl y defendieran a los migrantes ‘legales’. Esto desató el enojo de Emiliano quien comenzó a lanzar indirectas en sus redes.

La situación escaló al punto en que el perro pug de los Aguilar ‘posteó’ en Instagram una foto burlándose de Emiliano.

También, el rapero recibió mensajes del intérprete de Ya no somos ni seremos, en los que defendía a Ángela Aguilar tras la ola de críticas que enfrentó por su relación sentimental.

(Instagram)

El tema escaló todavía más cuando Emiliano lanzó fuertes palabras en televisión, asegurando que “puedes tener la voz de Dios, pero si eres mamón, eres mamón”, frase que muchos interpretaron como una indirecta.

Lo que dijo Emiliano sobre su relación con Ángela Aguilar

Con Javier Ceriani, Emiliano recordó que hace unos años aún era cercano a Ángela Aguilar.

“Pasaron unas cosas que no quiero decir y desde ahí. Pasaron muchas cosas, pero antes sí teníamos una relación chida. Yo era el único que la defendía de todos”, aseguró.

Emiliano insistió en que hubo un tiempo en el que Ángela fue su única aliada, pero ahora considera más sano mantener distancia.

“Entonces hay unas cosillas ahí, no sé si se va a escuchar mal, pero es mejor estar alejados de ese tipo de cosas porque te dañan mentalmente. Ahorita estoy tranquilón, me voy a defender”, declaró.

El hijo mayor de Pepe Aguilar cerró dejando ver que hoy prefiere enfocarse en su bienestar y en defenderse de las polémicas que lo han rodeado en los últimos meses. Sin embargo, su revelación deja en claro que la relación con Ángela no siempre fue fría, y que incluso llegó a ser la más importante dentro de su entorno familiar.

