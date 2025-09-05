España

Detenido en Castelldefels un violador en serie que agredía a sus víctimas disfrazado

Dos víctimas separadas en el tiempo coinciden en sus descripciones

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Vehículo de los Mossos d'Esquadra
Vehículo de los Mossos d'Esquadra (David Zorrakino/Europa Press)

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Castelldefels a un hombre acusado de una serie de agresiones sexuales cometidas en Gavà, Barcelona. Utilizaba disfraces y amenazaba a sus víctimas con armas blancas y de fuego. Las denuncias de dos mujeres que describieron sucesos similares hicieron saltar las alertas.

El Área Central de Violencias Sexuales de la División de Investigación Criminal (DIC) lo vincula hasta el momento con al menos dos ataques, ocurridos entre octubre de 2024 y enero de este año. Por ello, tras su detención, los agentes han confirmado la detención del sospechoso como un violador en serie.

Según el Balance de Criminalidad de Interior, en 2025 se han registrado unas 14 denuncias por agresión sexual diarias en España. Además, este registro oficial señala que durante el primer trimestre de este año, los delitos sexuales crecieron un 7,4% respecto al mismo periodo en 2024.

La Policía y los Mossos descubren el mayor taller de monedas de 2 euros falsas de toda Europa

Violador con disfraz y violencia

La investigación de los Mossos d’Esquadra revela que el detenido operaba en la vía pública, donde abordó a dos mujeres separadas en el tiempo, aunque ambas en la localidad barcelonesa de Gavà. En el primer caso, el autor agredió física y sexualmente a una mujer, amenazándola con un arma blanca y provocándole lesiones en manos y brazos.

La segunda agresión ocurrió el pasado 24 de enero en la misma localidad. En este crimen, además de un arma blanca, el individuo intimidó a la víctima con un arma de fuego y utilizó herramientas para inmovilizarla. Ambos sucesos presentaron un mismo patrón. Por un lado, coincidía el cambio de aspecto físico mediante el disfraz y, por otro, el rango horario y la zona geográfica.

Según el informe policial recogido por EFE, el individuo utilizaba gorros, pelucas, gafas y bigotes postizos en los asaltos, una estrategia que buscaba dificultar su identificación y obstaculizar las labores de la policía científica. Según la agencia de noticias, los agentes aseguraron que el tipo de violencia y su metodología poco habitual demuestran que se trataba de un individuo recurrente y con riesgos elevados de reincidencia.

Ataques más violentos y agresores de corta edad: así es la violencia sexual en grupo en España.

Detención del sospechoso en Castelldefels

Tras la recopilación de los indicios y pruebas, los Mossos concentraron sus esfuerzos en localizar a un individuo con características similares a las descritas por las víctimas. Durante uno de esos dispositivos, los agentes identificaron en Castelldefels a un hombre que vestía gorra y gafas, tal y como describieron las denunciantes.

La policía científica, a partir de las pruebas recabadas en ambos escenarios del crimen, logró vincular al sospechoso con los dos casos de agresión sexual. En el momento de la detención, el individuo fue imputado por dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación, dos de lesiones, tenencia ilícita de armas y robo con violencia o intimidación.

El detenido pasó esta semana a disposición judicial, donde permanece a la espera de la evolución del proceso penal abierto. Las autoridades policiales señalan que la investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas relacionadas con el sospechoso y no descartan nuevas actuaciones en los próximos días, en función de los hallazgos.

Temas Relacionados

DetenidosDetenciónPolicíaPolicía EspañaAgresión sexualViolaciónDelitosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El fiscal general, en la apertura del año judicial más polémico: “Soy consciente de las singulares circunstancias de mi intervención. Estoy aquí porque creo en la Justicia”

García Ortiz se ha referido así en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo después de que las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales y la mitad del CGPJ le hayan pedido que no asistiera a este acto

El fiscal general, en la

Una abuela se niega a pagar sus facturas de luz porque le obligan a hacerlo por internet: “Cuando llegas a cierta edad te conviertes en insignificante”

La mujer, de 84 años de edad, se enfrenta a una deuda acumulada que ha ascendido desde los 575 euros iniciales hasta más de 1.600 euros y la amenaza de posibles cortes de suminstro por impago

Una abuela se niega a

Lavanda, la planta aromática del otoño con propiedades beneficiosas para la salud: cómo plantarla en la maceta y en el jardín

Además de ser una de las plantas que mejor huelen, cuenta con numerosas cualidades calmantes e antiinflamatorias

Lavanda, la planta aromática del

Sara Carbonero, tajante ante las críticas al nuevo estilismo de Kate Middleton: “Convive con una realidad durísima y simplemente está tratando de salir adelante”

La periodista ha respondido en sus redes sociales a la polémica generada tras la reaparición de la princesa de Gales

Sara Carbonero, tajante ante las

Todo sobre la esperada biografía de Isabel Preysler, ‘Mi verdadera historia’: sus grandes secretos, tres matrimonios y su faceta como madre

La que fuera pareja de Julio Iglesias se sincera como nunca antes y saca a la luz detalles desconocidos de su intimidad

Todo sobre la esperada biografía
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El fiscal general, en la

El fiscal general, en la apertura del año judicial más polémico: “Soy consciente de las singulares circunstancias de mi intervención. Estoy aquí porque creo en la Justicia”

Un profesor que estuvo 30 años de interino recibirá una indemnización de 44.000 euros por su cese tras no haber superado las pruebas de estabilización

Un Inspector Jefe de la Policía explica la diferencia entre una sanción económica y un delito por tráfico de hachís: “Como mínimo son 600 euros”

Albares defiende excluir al equipo israelí de La Vuelta ciclista, como ya se hizo con Rusia: “Serviría para enviar un mensaje”

El proyecto clave por 70 millones que Defensa instalará en plena España vaciada: así será el centro tecnológico ‘Numant-IA’

ECONOMÍA

Una abuela se niega a

Una abuela se niega a pagar sus facturas de luz porque le obligan a hacerlo por internet: “Cuando llegas a cierta edad te conviertes en insignificante”

La CNMV autoriza la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados del Super Once del Sorteo 1

El precio de la vivienda anota su mayor aumento en 18 años y crece un 12,7% en el segundo trimestre

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo