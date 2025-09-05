Detenido en Castelldefels un violador en serie que agredía a sus víctimas disfrazado

Vehículo de los Mossos d'Esquadra (David Zorrakino/Europa Press)

Los Mossos d’Esquadra han detenido en Castelldefels a un hombre acusado de una serie de agresiones sexuales cometidas en Gavà, Barcelona. Utilizaba disfraces y amenazaba a sus víctimas con armas blancas y de fuego. Las denuncias de dos mujeres que describieron sucesos similares hicieron saltar las alertas.

El Área Central de Violencias Sexuales de la División de Investigación Criminal (DIC) lo vincula hasta el momento con al menos dos ataques, ocurridos entre octubre de 2024 y enero de este año. Por ello, tras su detención, los agentes han confirmado la detención del sospechoso como un violador en serie.

Según el Balance de Criminalidad de Interior, en 2025 se han registrado unas 14 denuncias por agresión sexual diarias en España. Además, este registro oficial señala que durante el primer trimestre de este año, los delitos sexuales crecieron un 7,4% respecto al mismo periodo en 2024.

Violador con disfraz y violencia

La investigación de los Mossos d’Esquadra revela que el detenido operaba en la vía pública, donde abordó a dos mujeres separadas en el tiempo, aunque ambas en la localidad barcelonesa de Gavà. En el primer caso, el autor agredió física y sexualmente a una mujer, amenazándola con un arma blanca y provocándole lesiones en manos y brazos.

La segunda agresión ocurrió el pasado 24 de enero en la misma localidad. En este crimen, además de un arma blanca, el individuo intimidó a la víctima con un arma de fuego y utilizó herramientas para inmovilizarla. Ambos sucesos presentaron un mismo patrón. Por un lado, coincidía el cambio de aspecto físico mediante el disfraz y, por otro, el rango horario y la zona geográfica.

Según el informe policial recogido por EFE, el individuo utilizaba gorros, pelucas, gafas y bigotes postizos en los asaltos, una estrategia que buscaba dificultar su identificación y obstaculizar las labores de la policía científica. Según la agencia de noticias, los agentes aseguraron que el tipo de violencia y su metodología poco habitual demuestran que se trataba de un individuo recurrente y con riesgos elevados de reincidencia.

Detención del sospechoso en Castelldefels

Tras la recopilación de los indicios y pruebas, los Mossos concentraron sus esfuerzos en localizar a un individuo con características similares a las descritas por las víctimas. Durante uno de esos dispositivos, los agentes identificaron en Castelldefels a un hombre que vestía gorra y gafas, tal y como describieron las denunciantes.

La policía científica, a partir de las pruebas recabadas en ambos escenarios del crimen, logró vincular al sospechoso con los dos casos de agresión sexual. En el momento de la detención, el individuo fue imputado por dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación, dos de lesiones, tenencia ilícita de armas y robo con violencia o intimidación.

El detenido pasó esta semana a disposición judicial, donde permanece a la espera de la evolución del proceso penal abierto. Las autoridades policiales señalan que la investigación continúa abierta para determinar si existen más víctimas relacionadas con el sospechoso y no descartan nuevas actuaciones en los próximos días, en función de los hallazgos.