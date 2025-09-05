Abby y Brittany Hensel, las gemelas siamesas con dos cabezas y un cuerpo, se convierten en madres: “Bendecidas”

Las gemelas siamesas con el portabebés a la entrada de la escuela. (Imagen: X/Tendencias Argentina)

La noticia de que Abby y Brittany Hensel, las gemelas siamesas más conocidas del planeta, podrían haberse convertido en madres ha reavivado el interés mundial por su extraordinaria historia. La primera imagen junto a un bebé, difundida en TikTok, estuvo acompañada por un mensaje conciso: “Bendecidas”, junto a los hashtags de “hermandad” y “respeto”.

El gesto fue suficiente para provocar una ola de mensajes por parte de sus seguidores. “Tengo muchas preguntas”, “¿Es su hijo?”,“Seguro que adoptaron, porque llevar un hijo supondría riesgo para ellas”, escribieron los usuarios en redes sociales.

Por ahora, las hermanas no han confirmado ni desmentido la maternidad, ni tampoco han revelado el sexo del bebé.

Abby y Brittany Hensel, las gemelas siamesas con dos cabezas y un cuerpo, se convierten en madres. (Captura de video)

Avistamientos en Minnesota

El 14 de agosto de 2025, Abby y Brittany fueron vistas en Arden Hills, Minnesota, cargando un portabebés hacia su Tesla. Días después, el 27 de agosto, aparecieron con el mismo bebé en la escuela de primaria donde trabajan como profesoras de matemáticas, presentándolo a sus compañeros de trabajo.

Ante la expectación mediática, las hermanas publicaron un vídeo en TikTok el 30 de agosto con imágenes recientes y la palabra “Blessed” (Bendecido, en español), sin ofrecer más explicaciones.

Abby y Brittany Hensel se convirtieron en profesoras. (Captura de video)

Una vida marcada por la biología y la resiliencia

Nacidas en Minnesota en 1990, Abigail Loraine y Brittany Lee Hensel son siamesas dicefálicas parapágicas: comparten cuerpo, pero tienen dos cabezas, dos columnas vertebrales y dos sacros separados.

Cada una controla una mitad: “Abby controla el lado derecho de su cuerpo y, por lo tanto, su propio brazo y pierna. Lo mismo ocurre con Brittany, quien controla el lado izquierdo”, detalla el Hospital Bambino Gesù de Roma.

Además, comparten dos corazones con un sistema circulatorio común, dos estómagos, tres pulmones, hígado, intestinos, vejiga y aparato reproductor.

Las gemelas fueron vistas con un recién nacido luego de que Abby se casó en 2021. (Instagram)

El fenómeno de los gemelos siameses

Los gemelos siameses son monocigóticos, es decir, provienen del mismo cigoto y comparten un solo saco amniótico y placenta. La fusión ocurre en las primeras semanas de gestación. “Solo el 20% de estos recién nacidos sobreviven”, señala el hospital.

Un artículo de la Universidad de Chile agrega que la probabilidad es mayor en mujeres: se da una vez cada 40.000 a 100.000 partos, pero solo 1 de cada 200.000 sobrevive.

Cuando nacieron, los médicos ofrecieron a los padres una operación para separarlas, pero la rechazaron por el alto riesgo vital. La familia optó por darles la mejor calidad de vida posible.

La boda, que ha cautivado a seguidores en todo el mundo, pone de manifiesto cómo el afecto y la comprensión pueden trascender las circunstancias más únicas.

Del fenómeno mediático a la vida discreta

Las hermanas alcanzaron notoriedad en 1996, cuando aparecieron en The Oprah Winfrey Show. Luego protagonizaron el documental Unidas por la Vida, donde su madre reveló: “Mis hijas siempre han querido ser madres algún día”.

La exposición mediática fue tan intensa que, ya adultas, decidieron apartarse de los focos. Aun así, sus hitos personales siguen despertando interés mundial. En marzo de 2024, se supo que Abby se había casado en secreto en 2021 con Josh Bowling, un enfermero y veterano del ejército estadounidense. El vídeo se viralizó una vez expuesto en redes.

Actualmente, Abby y Brittany viven en Minnesota y trabajan como maestras en una escuela de New Brighton, tras haberse graduado en la Universidad de Bethel. Ante las imágenes recientes, la respuesta del público mezcla fascinación y respeto. “Lo importante es que el bebé esté en buenas manos”, escribió un usuario. Otro comentó: “Son iconos vivientes”.