Una avería en el Falcon deja a Sánchez en tierra: no llegará a la reunión de la coalición de los voluntarios en París

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no podrá asistir a la reunión de la coalición de los voluntarios en París este jueves porque el Falcon se ha averiado. Tras despegar en el aeropuerto de Barajas, el avión oficial ha tenido que dar la vuelta y regresar a Madrid tras detectarse problemas técnicos. Debido a ello, el líder del Ejecutivo seguirá la reunión por videoconferencia, según señalan fuentes de Moncloa.
Otros líderes como el británico Keir Starmer o el estadounidense Donald Trump también lo harán de forma telemática.
Noticia en ampliación
Últimas Noticias
Receta de atún encebollado, el plato típico gaditano sencillo y saludable para incluir en tu menú semanal
Este pescado azul, rico en omega-3 y en proteínas de alto valor nutricional, se acompaña de ingredientes tan sencillos como la cebolla, el ajo y el pimentón
Usar el teléfono mientras estamos en el inodoro aumenta hasta en un 46 % el riesgo de hemorroides
Un estudio asocia esta costumbre con la hinchazón de las venas en el ano y la parte inferior del recto
El alcalde de un pueblo de 3.000 habitantes prohíbe los restaurantes de comida rápida: “La calle principal se ha convertido en la calle de los kebabs. Tenemos que parar”
A través de un decreto, el regidor de la localidad impide que se abran nuevos establecimientos de este tipo, apostando por negocios más caseros y tradicionales
Francisco Rodríguez, economista, sobre la crisis de la vivienda en España: “Los precios están en máximos y recuerdan a 2008”
La brecha entre ingresos y precios de la vivienda aleja a la mayoría de la población del acceso a una casa y agudiza las diferencias generacionales, según advierte el experto
Ni tupper ni papel film: cómo evitar que el aguacate se ponga marrón
Algunos trucos caseros para que el aguacate dure el máximo tiempo posible en perfectas condiciones
MÁS NOTICIAS