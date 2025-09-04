España

Una avería en el Falcon deja a Sánchez en tierra: no llegará a la reunión de la coalición de los voluntarios en París

El avión oficial ha despegado desde Madrid pero se ha visto obligado a regresar. Sánchez asistirá de manera telemática

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (REUTERS/Toby Melville)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no podrá asistir a la reunión de la coalición de los voluntarios en París este jueves porque el Falcon se ha averiado. Tras despegar en el aeropuerto de Barajas, el avión oficial ha tenido que dar la vuelta y regresar a Madrid tras detectarse problemas técnicos. Debido a ello, el líder del Ejecutivo seguirá la reunión por videoconferencia, según señalan fuentes de Moncloa.

Otros líderes como el británico Keir Starmer o el estadounidense Donald Trump también lo harán de forma telemática.

Noticia en ampliación

