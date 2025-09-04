España

Localizan a 53 migrantes llegados en cuatro pateras a Baleares

Los individuos, todos varones - algunos posiblemente menores -, han sido localizados por los agentes en las inmediaciones poco antes de las 19.00 horas y han sido puestos a disposición de Policía Nacional

Por Newsroom Infobae

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Policía Local de Ibiza ha rescatado e identificado a 53 migrantes llegados a bordo de cuatro pateras en Baleares.

La primera de las embarcaciones se ha localizado a una milla al sur de Formentera cerca de las 15.00 horas, en la que se han rescatado a un total de seis personas de origen magrebí, según ha informado Delegación de Gobierno en un comunicado. Más tarde, sobre las 18.18 horas se ha procedido al rescate de un total de 16 personas de origen magrebí, a 12.5 millas al sureste de Formentera.

Ya alrededor de las 18.30 horas ha arribado una tercera embarcación a motor a Ibiza, con siete personas de origen argelino a bordo, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza. La llegada de la embarcación ha sido detectada por el servicio de salvamento de Playa d’en Bossa y se ha notificado de forma inmediata a Policía Local para la localización de sus ocupantes, que han desembarcado por la playa. Finalmente, a las 19.00 horas, ha arribado la última embarcación a la Isla de Cabrera, en la que se han interceptado 24 personas de origen subsahariano, y en donde ha intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.

“Es al Gobierno de España a quien le corresponde actuar”

Los individuos, todos varones - algunos posiblemente menores -, han sido localizados por los agentes en las inmediaciones poco antes de las 19.00 horas y han sido puestos a disposición de Policía Nacional. Asimismo, el Ayuntamiento se ha hecho cargo de trasladar a puerto la embarcación para ponerla a disposición de Autoridad Portuaria y evitar posibles vertidos en la playa.

“La rápida coordinación del servicio de socorrismo y la actuación eficaz y ágil tanto de Policía Local como del servicio de Playas para hacerse cargo de la embarcación han sido fundamentales para un buen desenlace de este suceso”, han resaltado desde el Consistorio.

Noticias del día 03 de septiembre del 2025

El regidor de Playas del Ayuntamiento de Ibiza, Rubén Sousa, ha manifestado, en primer lugar, su satisfacción por el hecho de que los siete pasajeros se encontraran en un “aparente buen estado”.

Por otro lado, ha destacado y agradecido la rápida actuación del servicio de Socorrismo y Policía Local y ha recordar al Estado que “debe reconocer que existe este problema y esta ruta migratoria consolidada, que, a su juicio, “ha negado durante tanto tiempo”.

Es al Gobierno de España a quien le corresponde actuar y poner los medios que corresponden para poder asistir a estas personas en unas condiciones adecuadas y con los recursos que necesitan. Mientras tanto, Ayuntamientos como el de Ibiza hacen su trabajo”, ha reivindicado.

