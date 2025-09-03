Dos jóvenes hackean las pantallas de un avión para jugar al Mario Kart: puede considerarse un ciberataque

Dos jóvenes hackean las televisiones de un avión para jugar al Mario Kart. (TikTok/Les French Twins)

Un sorprendente suceso en el mundo del gaming y las redes sociales ha generado debate sobre los límites del entretenimiento digital y la seguridad aérea.

Dos jóvenes, conocidos en TikTok como lesfrenchtwinsoff, lograron conectar un ordenador portátil al sistema de entretenimiento de un avión comercial para reproducir partidas de Mario Kart 8 Deluxe en todas las pantallas disponibles. Aunque no se trató de una sesión de juego en tiempo real, la proyección del gameplay dejó atónitos a los pasajeros y preocupó al personal de cabina.

El procedimiento técnico detrás del incidente implicó conocimientos informáticos para acceder a las pantallas colectivas, normalmente destinadas a películas, series, publicidad y mensajes de seguridad.

Aunque los sistemas principales de control de la nave están aislados de estos dispositivos, la manipulación no autorizada de cualquier componente electrónico a bordo puede generar inestabilidad o vulnerabilidades, poniendo en riesgo la integridad del vuelo.

Especialistas en seguridad informática advierten que incluso actos aparentemente inofensivos pueden afectar la operación general del avión, exponiendo a cientos de personas a posibles inconvenientes.

Reacciones de pasajeros y personal

El vídeo del incidente, compartido en redes sociales, muestra la sorpresa y diversión de muchos pasajeros ante la aparición de Mario Kart en las pantallas colectivas.

Sin embargo, la acción también generó desaprobación entre la tripulación. Las azafatas intervinieron para llamar la atención a los jóvenes, aunque no se ha confirmado si recibieron sanción formal o solo advertencia.

Este no es el primer episodio de los tiktokers: en su cuenta de TikTok se observa cómo habían reproducido contenido de Netflix en pantallas del avión utilizando su móvil, evidenciando un patrón de manipulación de sistemas de entretenimiento a bordo.

La manipulación de los sistemas electrónicos de una aeronave se puede considerar como ciberataque. (Imagen de Archivo)

Consecuencias legales

Alterar sistemas electrónicos de un avión constituye un delito grave en muchos países. En España, los delitos informáticos pueden conllevar penas de prisión de seis meses a tres años, además de multas económicas que varían según la gravedad del daño causado. Es más, manipular sistemas de aeronaves puede considerarse un ciberataque.

Asimismo, los expertos advierten que la difusión de este tipo de vídeos en redes sociales puede incentivar conductas similares, por lo que la seguridad aérea y el respeto a la ley deben prevalecer sobre la notoriedad o el entretenimiento digital.

Un usuario que difundió el vídeo advirtió que este tipo de conductas “conlleva: delito penal, multas altísimas (además de la cárcel)”.

Mario Kart continúa siendo uno de los juegos más vendidos de Nintendo gracias a su capacidad multijugador. (Imagen de Archivo)

Mario Kart y su impacto cultural

El incidente también pone en relieve la relevancia cultural de Mario Kart, que desde su debut en Super Nintendo hace más de treinta años se ha convertido en un fenómeno intergeneracional. Mario Kart 8 Deluxe, uno de los títulos más vendidos de Nintendo Switch, con 76 millones de copias, mantiene una comunidad global activa y genera momentos compartidos incluso en contextos inesperados, como en este caso.

La popularidad de la saga y su capacidad para generar experiencias colectivas refuerzan su influencia cultural y su presencia en la vida cotidiana de millones de jugadores, consolidando a Mario Kart como un fenómeno que pasa de generación en generación y las diferentes consolas.