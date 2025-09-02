España

Un ingeniero español cuenta el gasto de volar un bombardero B2, con el que Trump recibió a Putin: supera los 100.000 euros la hora

Sergio Hidalgo explica en Con P de Podcast cuánto cuesta usar este avión

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Avión bombardero B2 (AP)
Avión bombardero B2 (AP)

El histórico encuentro entre Putin y Donald Trump dejó múltiples imágenes para la historia. Una de ellas es el recibimiento que realizó el presidente estadounidense en la misma pista de aterrizaje a su homólogo ruso. Mientras se estrechaban la mano e intercambiaban sus primeras palabras, varios aviones militares cruzaron el cielo.

El ingeniero aeroespacial español Sergio Hidalgo puso cifras al coste de volar uno de estos aviones, en una entrevista en el canal de Youtube, Con P de Podcast. Se trata de uno de los más emblemáticos y avanzados del mundo, el bombardero B2 Spirit. Cualquier persona que siga la actualidad de las aeronaves militares lo detectó al instante.

Así son los bombarderos B-2 de Estados Unidos

Más de 100.000 euros la hora

Según relató el especialista, una hora de vuelo de este aparato alcanza los 150.000 dólares, lo que representa cerca de 100.000 euros al cambio actual. Para explicarlo, desglosa gasto más allá del simple consumo de combustible. “Ese dinero es en mantenimiento”, matizó, aclarando que ese cálculo contempla todos los elementos logísticos involucrados en la operación de un B2 Spirit.

Su cálculo parte de la base de costes anuales y el número de horas de vuelo realizadas por la flota. “Realmente, para el cálculo de los 150.000 dólares se suma cuántas horas ha volado este avión este año y cuánto ha costado el mantenimiento de este avión”, precisa el ingeniero.

De ese modo, la cifra incluye tanto el repostaje como el mantenimiento estándar, así como las revisiones periódicas y necesarias costeadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). “No es que por cada hora directamente se meta la cantidad, porque a lo mejor cada 100 horas hay que hacer un mantenimiento de 3 millones”, advierte Hidalgo.

Según su experiencia, “a lo mejor de la hora 19 a la 20 no hay que hacer nada, pero de la hora 99 a la hora 100 tienes que meterle millones de dólares”. Así, ese cálculo de 150.000 dólares por hora es una media obtenida al finalizar grandes ciclos operativos y sumar tanto las operaciones de rutina como los parones para mantenimiento pesado.

El nuevo video que muestra la destrucción de bombarderos rusos en la "Operación Telaraña" de Ucrania

Una misión de alto impacto económico

Sergio Hidalgo habló en el podcast del ataque estadounidense sobre Irán, y mencionó el uso de este bombardero. “Creo que se usaron 14, entre los que fueron por el Mediterráneo y los que fueron por el otro lado”. El resultado es un montante general de gasto que supera con facilidad los 5 millones de dólares para una sola operación de envergadura, si se considera la duración y el número de aeronaves implicadas.

El ingeniero español subraya el impacto económico y logístico asociado al despliegue del B2 Spirit. “Te pones a hacer números y entiendes el nivel de inversión que supone mostrar músculo militar de esa forma”, señala. Para Sergio Hidalgo, el B2 simboliza el alcance tecnológico y presupuestario que requiere una aviación militar de primer orden. “No hay aviones comparables en Europa ni en otros continentes en lo que respecta a coste por hora operativa”, recalca.

El bombardero B2 es considerado uno de los activos más sofisticados de la industria militar estadounidense, diseñado para misiones estratégicas y capaz de atravesar distancias intercontinentales. La cifra de 150.000 dólares por hora sirve, según el ingeniero, “como referencia para comprender todo lo que implica mantener actualizada y operativa una flota de esta naturaleza”.

Temas Relacionados

AviónBombasBomardero B2EEUUDonald TrumpEstados UnidosRusiaPutinIránArmasArmamentoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 2 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Valencia

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

La demolición del Algarrobico, el hotel ilegal que acumula dos décadas de litigios, se puede alargar a 2026: Gobierno y Junta de Andalucía incumplen sus promesas

Construido en 2003 en la playa almeriense de Carboneras, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, es uno de los casos más paradigmáticos de especulación urbanística en el litoral español, según denuncia Greenpeace

La demolición del Algarrobico, el

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

La agencia europea Frontex revela que la ruta de Baleares se ha intensificado. Guinea-Bissau es ahora un punto de salida importamte de cayucos. En lo que va de año 93.467 personas han pedido asilo en España, la mayoría venezolanos

Los datos reales de la

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

Según los últimos datos del INE, en España hay más de 3,8 millones de propiedades sin habitar, aunque no todas se encuentran en las zonas más tensionadas

Las viviendas vacías, una posible
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los datos reales de la

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

El Gobierno de Moreno Bonilla gastará 59.996 euros en vinos de Jerez para poder servirlos en “atenciones protocolarias”

Una violación a una chica de 14 años y un ataque de encapuchados: el centro de menores de Hortaleza se convierte en arma arrojadiza para los discursos de odio

La entrevista de Sánchez en 7 frases: “Soy incompatible con cualquier forma de corrupción”

Sánchez descarta convocar elecciones aunque el Congreso tumbe los Presupuestos: “La parálisis sería meter al país ahora en un proceso electoral”

ECONOMÍA

Las viviendas vacías, una posible

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

Conciliación entre vida laboral y personal: cuáles son las ciudades españolas que ofrecen más tiempo libre y mejor calidad de vida

Comprobar Lotería 6/49: resultados del 1 de septiembre

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 1 septiembre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 1 septiembre

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia