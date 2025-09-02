Un ingeniero español cuenta el gasto de volar un bombardero B2, con el que Trump recibió a Putin: supera los 100.000 euros la hora

Avión bombardero B2 (AP)

El histórico encuentro entre Putin y Donald Trump dejó múltiples imágenes para la historia. Una de ellas es el recibimiento que realizó el presidente estadounidense en la misma pista de aterrizaje a su homólogo ruso. Mientras se estrechaban la mano e intercambiaban sus primeras palabras, varios aviones militares cruzaron el cielo.

El ingeniero aeroespacial español Sergio Hidalgo puso cifras al coste de volar uno de estos aviones, en una entrevista en el canal de Youtube, Con P de Podcast. Se trata de uno de los más emblemáticos y avanzados del mundo, el bombardero B2 Spirit. Cualquier persona que siga la actualidad de las aeronaves militares lo detectó al instante.

Así son los bombarderos B-2 de Estados Unidos

Más de 100.000 euros la hora

Según relató el especialista, una hora de vuelo de este aparato alcanza los 150.000 dólares, lo que representa cerca de 100.000 euros al cambio actual. Para explicarlo, desglosa gasto más allá del simple consumo de combustible. “Ese dinero es en mantenimiento”, matizó, aclarando que ese cálculo contempla todos los elementos logísticos involucrados en la operación de un B2 Spirit.

Su cálculo parte de la base de costes anuales y el número de horas de vuelo realizadas por la flota. “Realmente, para el cálculo de los 150.000 dólares se suma cuántas horas ha volado este avión este año y cuánto ha costado el mantenimiento de este avión”, precisa el ingeniero.

De ese modo, la cifra incluye tanto el repostaje como el mantenimiento estándar, así como las revisiones periódicas y necesarias costeadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). “No es que por cada hora directamente se meta la cantidad, porque a lo mejor cada 100 horas hay que hacer un mantenimiento de 3 millones”, advierte Hidalgo.

Según su experiencia, “a lo mejor de la hora 19 a la 20 no hay que hacer nada, pero de la hora 99 a la hora 100 tienes que meterle millones de dólares”. Así, ese cálculo de 150.000 dólares por hora es una media obtenida al finalizar grandes ciclos operativos y sumar tanto las operaciones de rutina como los parones para mantenimiento pesado.

Una misión de alto impacto económico

Sergio Hidalgo habló en el podcast del ataque estadounidense sobre Irán, y mencionó el uso de este bombardero. “Creo que se usaron 14, entre los que fueron por el Mediterráneo y los que fueron por el otro lado”. El resultado es un montante general de gasto que supera con facilidad los 5 millones de dólares para una sola operación de envergadura, si se considera la duración y el número de aeronaves implicadas.

El ingeniero español subraya el impacto económico y logístico asociado al despliegue del B2 Spirit. “Te pones a hacer números y entiendes el nivel de inversión que supone mostrar músculo militar de esa forma”, señala. Para Sergio Hidalgo, el B2 simboliza el alcance tecnológico y presupuestario que requiere una aviación militar de primer orden. “No hay aviones comparables en Europa ni en otros continentes en lo que respecta a coste por hora operativa”, recalca.

El bombardero B2 es considerado uno de los activos más sofisticados de la industria militar estadounidense, diseñado para misiones estratégicas y capaz de atravesar distancias intercontinentales. La cifra de 150.000 dólares por hora sirve, según el ingeniero, “como referencia para comprender todo lo que implica mantener actualizada y operativa una flota de esta naturaleza”.