España

Ecologistas tintan la fachada de la Sagrada Familia en protesta por la inacción contra los incendios

El colectivo Futuro Vegetal acusa a la industria ganadera de provocar el 70% de los incendios y denuncia “la complicidad de los distintos gobiernos”

Lydia Hernández Téllez

Activistas de Futuro Vegetal lanzan tintes contra fachada de la Basílica de la Sagrada Familia. (Europa Press)

Dos activistas climáticos del colectivo Futuro Vegetal han lanzado polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia este domingo, en denuncia por “la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la península este verano”. En un vídeo difundido por Futuro Vegetal en la red social Twitter (ahora X), se muestra a dos mujeres detenidas por dos agentes de seguridad tras tirar un polvo de color rojo a la fachada de la basílica barcelonesa, al grito de “justicia climática”.

“Con esta protesta, el colectivo ecologista denuncia la falta de medidas del Gobierno actual contra la crisis climática y la repercusión de esta en los incendios que han asolado la península y gran parte de Europa este verano”, ha indicado Futuro Vegetal en un comunicado. El colectivo ha señalado a la industria cárnica como principal culpable del fuego que ha arrasado gran parte de España en las últimas semanas. “Según el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, alrededor del 70% de los incendios forestales son provocados por actividades relacionadas con la ganadería”, afirman, si bien “las subvenciones a este sistema no cesan y, de hecho, los incendios han sido utilizados por el lobby cárnico como herramienta propagandística”, añaden.

El colectivo ecologista ha criticado a su vez la inacción de “los distintos gobiernos autonómicos y centrales”, que priorizan “el regar con dinero público a las explotaciones ganaderas en lugar de proteger a las personas que han perdido sus hogares en los incendios”. “Mientras a las primeras les prometen 5.500 euros de ayudas directas, a las segundas las limitan a 500 euros”, señalan. Futuro Vegetal ha demandado el fin de las subvenciones a “industrias ecocidas” y ha solicitado “que los fondos públicos se destinen a trabajadoras esenciales como bomberas o sanitarias.

Las dos activistas involucradas en el acto protesta han sido “retenidas de forma violenta” por la seguridad de la Basílica de la Sagrada Familia. Tras ser retenidas cerca de una hora, ambas han sido puestas en libertad, con una propuesta de sanción de 600 euros cada una.

Más de 350.000 hectáreas arrasadas

El fuego ha arrasado con
El fuego ha arrasado con más de 350.000 hectáreas este verano. (Europa Press)

España ha enfrentado en agosto una ola de incendios forestales que, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), han causado cuatro muertos y destruido más de 350.000 hectáreas en las últimas dos semanas.

El gobierno de Pedro Sánchez atribuyó la magnitud de estos incendios al cambio climático, calificándolos como “una de las mayores catástrofes medioambientales” de los últimos años. Tras semanas de lucha contra el fuego, la situación ha mejorado en el fin de semana, según informó el sábado la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Este domingo, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecod) ha declarado el paso de la fase de ‘preemergencia’ a un estado de alerta y seguimiento permanente, lo que implica que el Ejecutivo mantendrá la coordinación y el despliegue de recursos para combatir los focos activos.

Este domingo, Castilla y León ha visto una disminución de los fuegos activos y tan solo dos mantienen un nivel máximo de peligrosidad. Mientras, Galicia ha logrado estabilizar los dos últimos fuegos de nivel 2 y Asturias ha controlado sus dos últimos incendios, rebajando el nivel de emergencia a la Situación 1 del Plan de Incendios del Principado.

Temas Relacionados

Futuro VegetalIncendiosFuegoMedioambienteEcologíaSagrada FamiliaBarcelonaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

