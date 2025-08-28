España

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por Infobae Noticias

Guardar
Aquí está los resultados del
Aquí está los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas (Infobae)

Estos son los ganadores del sorteo 1 de las 10:00 horas de la Triplex de la Once de hoy 28 de agosto, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados de la Triplex de la Once

Fecha: 28 de agosto.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 6, 7, 5.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

La Aemet activa las alertas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares por tormentas muy fuertes “que podrían provocar crecidas súbitas”

Los termómetros quedarán en buena parte de la península por debajo de los 30 grados

La Aemet activa las alertas

El chef Quique Dacosta, sobre los precios y los derechos del trabajador: “Si una ración de paella cuesta 12 euros, hay personas explotadas”

Durante una visita al Mercat Central de València, el cocinero ha dado su opinión sobre la relación entre precio, ética y sostenibilidad de los productos en gastronomía

El chef Quique Dacosta, sobre

“Nunca viajes con tu DNI si has denunciado su robo”: la Policía advierte de sus peligros

A través de sus redes sociales, la policía nacional explica qué tienes que hacer si has encontrado tu DNI después de haber denunciado su pérdida o robo

“Nunca viajes con tu DNI

Una española revela qué es lo que no te cuentan sobre EEUU tras pasar un mes en Los Ángeles: “He esperado a estar en España para contarlo para que no me deportaran”

Las autoridades estadounidenses le hicieron esperar en una sala durante cinco horas y nunca llegaron a comunicarle el motivo de la detención

Una española revela qué es

La alpinista rusa atrapada a 7.000 metros de altura que no puede ser rescatada: una espera agónica

Natalia Nagovitsyna sufrió una fractura durante el descenso del Pico Pobeda y permanece aislada desde hace más de diez días; la operación de rescate ha sido suspendida por su extrema peligrosidad

La alpinista rusa atrapada a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una española revela qué es

Una española revela qué es lo que no te cuentan sobre EEUU tras pasar un mes en Los Ángeles: “He esperado a estar en España para contarlo para que no me deportaran”

Las tres claves para detectar si tu pareja es la persona con la que quieres estar, según una psicóloga

Un profesor de secundaria de Barcelona detenido junto a otras 15 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

Los hospitales franceses deben prepararse para un eventual conflicto armado: la carta del Ministerio de Salud

La Justicia rechaza la indemnización de 152.000 euros a un trabajador que perdió el pulgar derecho en un accidente laboral

ECONOMÍA

El pueblo más barato para

El pueblo más barato para comprar una vivienda en Cádiz: tres veces por debajo de la media provincial

“Mi ex ha sacado la mitad del dinero de la cuenta conjunta, ¿puede hacerlo?”: un abogado responde

Este es el precio de la gasolina este 28 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Hay tres cosas que hace tu jefe siempre que no son legales”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca borres las conversaciones con tu jefe”

DEPORTES

Djokovic habla sobre cómo se

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia