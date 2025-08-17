España

Un hombre pierde su cartera y esta aparece 11 años después en el motor de un coche con el dinero intacto: ha recorrido más de 200.000 kilómetros

El mecánico de un taller encontró el objeto y localizó a su dueño

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Un mecánico observa el motor
Un mecánico observa el motor de un coche. (Canva)

Esta historia comenzó en 2014, cuando Richard Guilford, un empleado de Ford en Wayne, Michigan, perdió su cartera durante una jornada laboral. Tras buscar en más de 30 vehículos y recibir ayuda de sus colegas, sin éxito, el trabajador asumió que su pertenencia se había perdido para siempre. “No pude tomarme demasiado tiempo para buscarla porque tenía que trabajar. Estaba en horario laboral”, recuerda el trabajador en una entrevista concedida a la agencia AP. Y ahí terminó la cosa. O eso creía él.

Pero todo cambió una noche reciente cuando recibió por Facebook el mensaje de un desconocido: “¿Perdiste tu cartera hace algunos años? Si es así, estaba en el motor de un coche”. El remitente, un hombre de Minnesota, acompañó el mensaje con una fotografía de la billetera e incluyó el carnet de conducir que se encontraba en ella, dejando perplejo a Guilford. “La parte asombrosa para mí fue lo protegida que estaba”, señaló el exobrero.

La cartera de cuero, un obsequio navideño de sus hijos, fue hallada por Chad Volk, mecánico de un taller en Lake Crystal, Minnesota, cuando este trataba de reparar la caja del filtro de aire de un Ford Edge 2015. “Una locura”, expresó Volk ante el hallazgo, explicando que la billetera apareció sobre una pequeña repisa entre la transmisión y la caja del filtro de aire, donde debía encajar una pieza. Desde entonces, el vehículo había recorrido 243.000 kilómetros, atravesando varios estados. “Imagínate: 11 años. La lluvia, la nieve. Estaba en Minnesota, por Dios. El coche estaba en Arizona cuando fue comprado. Piensa en el calor que puede alcanzar una transmisión en Arizona cuando se conduce por la carretera. Es increíble”, relató Guilford.

Dentro de la cartera todavía permanecían intactos 15 dólares, su carnet, credenciales laborales, billetes de lotería y tarjetas de regalo por 275 dólares. Cabela’s, la tienda de artículos para actividades al aire libre, confirmó que las tarjetas de regalo seguían siendo válidas.

Los autores cometían la mayoría de los robos a ciudadanos extranjeros que se encontraban de vacaciones (Guardia Civil)

“Esto te devuelve la fe en la humanidad”

La familia de Guilford celebró la recuperación, y el afectado describió sus sentimientos como un acto de confianza restaurada en las personas: “Esto te devuelve la fe en la humanidad, que la gente diga: ‘Oye, perdiste esto, lo encontré, te lo voy a devolver’”. Desde Ford, su portavoz Said Deep consideró el desenlace como una “reparación perfecta” y añadió: “¿Te imaginas las probabilidades?”

El objeto, que hoy se conserva intacto como testimonio de una peculiar travesía a través de Estados Unidos, servirá como anécdota y símbolo familiar, tal y como relató el propio Guilford: “Ellos podrán contárselo a mis bisnietos. Nos gustan mucho las historias. Me gusta contar historias. Así soy yo”. La cartera se exhibirá en casa como legado familiar. “Voy a poner todo de nuevo en ella y dejarla tal como está, y se va a quedar en casa, en la vitrina, y eso es para mis hijos”, afirmó Guilford, quien dijo también que espera que sus descendientes continúen relatando esta peculiar historia, según recogió la agencia estadounidense AP.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaCochesCarreterasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La tarifa de la luz en España para este 18 de agosto

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa de la luz

Una mujer quiere enterrar a su madre en la tumba familiar, pero el alcalde y la justicia se lo impiden: la normativa exige “un título de concesión”

La hija sostiene que “había una plaza disponible” en la cripta familiar del antiguo cementerio de Ménéac

Una mujer quiere enterrar a

Una estadounidense que vive en España destaca las tres cosas que no tiene nuestro país y sí Pensilvania: “Sabe increíble. Lo desayunamos los fines de semana”

Describe una comunidad religiosa, una cadena de gasolineras y un plato tradicional: “Vais a flipar”

Una estadounidense que vive en

Su casa familiar lleva 8 años okupada y, pese a la orden de desalojo, la okupa ha instalado placas solares y cámaras de seguridad: “Tuvo el descaro de llamar a la policía”

Isabelle y su hija Valérie denuncian sentirse despojadas de su vivienda pese a pagar impuestos y seguros, mientras la prefectura concede más plazos a la ocupante

Su casa familiar lleva 8

Un psicólogo explica una de las “peores mentiras” que te han contado: “Es interpretar un papel”

Adrián Chico señala que la exigencia de coherencia permanente puede resultar artificial y contraproducente

Un psicólogo explica una de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar Puente ve “muy probable”

Óscar Puente ve “muy probable” que hoy tampoco se reabra el servicio de AVE entre Madrid y Galicia

Von der Leyen acompañará a Zelenski a la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca

Una cajera del Lidl utiliza el descuento del 30% de los productos a punto de caducar para la compra de una compañera y la despiden: es procedente

La Guardia Civil desarticula un clan familiar que vendía drogas en un parque infantil de Villamanrique de la Condesa, Sevilla

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

ECONOMÍA

La tarifa de la luz

La tarifa de la luz en España para este 18 de agosto

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 17 agosto

Un empleado de Nestlé se lesiona tras quedar atrapado en una máquina y la empresa lo castiga por “falta muy grave”: la Justicia ordena revocar la sanción

¿Pueden despedirte por un post de Instagram o un vídeo en TikTok? Así vigilan las empresas tus publicaciones cuando estás de baja

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

DEPORTES

La trágica historia de la

La trágica historia de la pandilla de Darío Barrio, los pioneros del salto BASE: todos fallecidos en una de las disciplinas más arriesgadas del deporte

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”