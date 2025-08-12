Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas, ya ha elegido dónde celebrará su boda: un escenario lejos de Marbella y Málaga

Antonio Banderas y Stella del Carmen Banderas (Photo by Juan Naharro Gimenez/WireImage)

Stella del Carmen Banderas, única hija de los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith, contraerá matrimonio el próximo octubre en España. El enlace se perfila como una de las bodas más esperadas del año, no solo por la relevancia de la novia como integrante de una reconocida familia internacional, sino también por las expectativas alrededor de los invitados.

Stella, nacida en Marbella hace 28 años, es nieta de la actriz Tippi Hedren, conocida por su trabajo bajo la dirección de Alfred Hitchcock, y hermana de Dakota Johnson, una de las figuras más activas en la industria audiovisual actual y fruto de la relación que tuvo su madre con Don Johnson. La expectativa sobre el evento ha generado un amplio despliegue mediático, en parte por la posibilidad de reunir en España a reconocidas personalidades de la talla de Hedren y Johnson. Dakota se encuentra en un momento de alta exposición profesional, tras el reciente estreno de la película Materialists junto a Pedro Pascal, mientras que Tippi Hedren permanece como uno de los grandes nombres del cine clásico estadounidense.

El propio Antonio Banderas, padre de la novia y padrino del enlace nupcial, declaró en una reciente entrevista a ¡Hola! que la boda será un acto íntimo y familiar, aunque la popularidad de los asistentes asegura una proyección notable del acontecimiento. En un principio surgieron rumores sobre la posibilidad de que la ceremonia tuviera lugar en Málaga, ciudad natal de Antonio Banderas, quien ha transmitido a su hija Stella y a su futuro yerno, el financiero Alex Gruszynsky, el aprecio por la cultura y las tradiciones andaluzas.

Publicación de Stella del Carmen (Instagram)

Gruszynsky, con quien Stella mantiene una relación desde hace años,en concreto, desde su infancia, cuando ambos coincidieron en la escuela Wagon Wheel School. Durante la pasada Semana Santa, Gruszynsky visitó Andalucía junto a la familia Banderas, consolidando su vínculo con la región.

El lugar elegido por Stella del Carmen

Los comentarios en Marbella sobre la localización del evento fueron constantes, ya que para muchos allegados resultaba impensable que el enlace se celebrara fuera de Andalucía. De hecho, algunas versiones apuntaban a una posible boda en Castilla-La Mancha. No obstante, la localización elegida ha sorprendido por completo. De acuerdo con la exclusiva revelada por Informalia, la joven ha optado por celebrar su matrimonio en la Abadía Retuerta, en la provincia de Valladolid.

La Abadía Retuerta LeDomaine, situada cerca de Sardón de Duero, es un antiguo monasterio reconvertido en un complejo de lujo, que abarca viñedos, spa, y una oferta gastronómica galardonada con una estrella Michelin en su restaurante Refectorio en 2014. Se trata de una de las opciones más exclusivas para celebraciones privadas en España, con prestigio entre figuras públicas y celebridades.

Abadía de Laretuerta (TripAdvisor)

El resort, ubicado a 32 kilómetros de Valladolid y a 50 kilómetros del aeropuerto local, permite actividades como ciclismo, senderismo, recorridos enológicos y variadas experiencias de bienestar, características que han convertido el lugar en destino preferido de varias celebridades, como Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La elección de la finca castellanoleonesa, alejada de la estética y el imaginario andaluz que han marcado la vida de Stella Banderas, ha sido recibida con sorpresa tanto entre allegados como por el propio Antonio Banderas. Esta decisión redefine las expectativas en torno a la celebración, tradicionalmente asociada al entorno mediterráneo y familiar de la joven, quien ha optado por un lugar de privacidad y alto nivel de exclusividad para su enlace.

Las reservas en los hoteles próximos a la Abadía Retuerta ya reflejan la expectativa que rodea esta boda, considerada por muchos una de las citas más relevantes de la temporada en el panorama social español. Si bien los detalles sobre la lista definitiva de invitados y otros aspectos organizativos se mantienen en absoluta discreción, la celebración ha generado un interés a nivel nacional como internacional.