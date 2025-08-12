Ni en Galicia ni en el País Vasco: dónde están los pueblos de España a los que escapar de la ola de calor con temperaturas de menos de 20 grados

Se trata de uno de los dos pueblos más fresquitos de toda España durante los meses estivales (Wikimedia)

Ubicados en la Sierra de Albarracín, estos pueblo de la provincia de Teruel, son conocidos por ser dos de los municipios más fríos de España durante los meses estivales. Se trata de Valdelinares (1.692 metros sobre el nivel del mar) y Griegos (1.604 metros). Con una ubicación privilegiada, rodeados de bosques y montañas, los convierten en los destinos ideales para escapar de las altas temperaturas asfixiantes de la ola de calor. Además, la zona en la que se encuentran, es considerada como un ecosistema natural de enorme belleza, con importantes manifestaciones de pinturas rupestres que han pasado a la historia. También, cerca de la Sierra de Albarracín, se encuentra el parque faunístico La Maleza, caracterizado por su fauna ibérica.

Griegos, el pueblo más frío de España en verano

De esto informa el medio especializado en viajes, El Debate. Griegos se constituye como el pueblo español menos afectado por las altas temperaturas durante los meses que dura el verano. El número de habitantes apenas alcanza el centenar de personas, pero su ubicación entre extensos bosques de pinos y sabinas lo convierte en uno de los paisajes más hermosos y poco explorados del interior de la península. Su clima, típico de montaña continental, se caracteriza por inviernos prolongados y muy fríos, a veces con temperaturas extremas, y veranos breves y templados. Es un lugar perfecto para quienes desean escapar del calor sin salir de España.

Caracterizado por temperaturas templadas en verano, ofrece fauna, flore y patrimonio cultural. (Google Images).

Desde lo alto, la majestuosa Muela de San Juan se impone sobre Griegos, ofreciendo una de las panorámicas más impresionantes de la Sierra de Albarracín. Además de este espectacular paisaje, donde se encuentran las pistas de esquí de fondo que en verano permanecen cerradas, los alrededores de Griegos destacan por una notable biodiversidad: la dehesa boyal, especialmente en primavera, se convierte en un vibrante espectáculo floral que atrae a muchos fotógrafos y amantes de la naturaleza.

Asimismo, en esta zona se puede identificar una pluralidad importante de fauna: ciervos, corzos, gamos y cabras montesas. No obstante, para aquellos que sientan una predilección por contemplar animales en resguardo, es posible concertar una visita para La Casa de las mariposas, una zona de exposición con una ecléctica muestra de insectos: coleópteros, dípteros, hemípteros, himenópteros, odonatos, y ortópteros.

Cascada del Molino de San Pedro, en la Sierra de Albarracín, Teruel. (Turismo Albarracín)

El lugar donde nace el río Tajo se ha convertido en uno de los puntos turísticos más concurridos de la región, al igual que el Parque Cultural de Albarracín, que cuenta con restos arqueológicos, arte rupestre y rutas de senderismo bien señalizadas. Por su parte, Griegos, presenta una enorme herencia cultural artística, desde la Iglesia Parroquial de San Pedro, construida en torno al S.XVI, hasta una necrópolis céltica, con tumbas del año 300 a.c.

Proyecto de repoblación ciudadana

Por último, recordar que hace un par de años, Griegos, fue noticia. Esta vez, no por sus veranos templados o su extraordinaria herencia artística, sino por un proyecto público para atraer a nuevos vecinos y repoblar la zona. Ofrecían alojamiento y trabajo a las familias con hijos que se quisieran mudar al municipio y comenzar una nueva vida en la localidad. De esta manera fue un ejemplo de la lucha contra la despoblación, atrayendo a las nuevas generaciones con una propuesta de vida.

Griegos es uno de esos municipios pintorescos, que ya sea para vivir indefinidamente o para pasar unos días, ofrece descanso y una profunda conexión con el hábitat natural. Se encuentra a poco más de una hora de Teruel y tiene lo necesario e imprescindible para hacer de tu estancia en el municipio una cotidianeidad feliz y agradable.