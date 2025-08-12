España

El Ministerio del Interior británico deniega la residencia a un tripulante de British Airways y planea deportarle a un país donde nunca ha vivido

A la espera de que los tribunales decidan sobre su caso, el joven denuncia que su situación financiera se ha deteriorado solo por el hecho de verse involucrado en este proceso, ya que su estatus migratorio le impide acceder a ayudas públicas

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Aviones de British Airways, Easyjet
Aviones de British Airways, Easyjet y TUI aparcados en la terminal sur del aeropuerto de Gatwick, en Crawley, Gran Bretaña, 25 de agosto de 2021. REUTERS/Peter Nicholls

Reducir la inmigración se ha convertido en el elemento constante en la política británica. En las últimas dos décadas, el discurso político ha mutado desde peticiones orientadas a “controlar nuestras fronteras”, limitar el ingreso de nuevos migrantes o restringir el acceso a servicios públicos, hasta posturas que abogan por prohibir completamente la entrada de estas personas en el país. Por ello, son innumerables los testimonios de personas que llegaron a Reino Unido y, a pesar de ser ciudadanos en este país durante años, han tenido que renunciar a sus aspiraciones de manera injusta.

Un miembro de la tripulación de British Airways ha denunciado que el Ministerio del Interior británico pretende expulsarle y enviarle a la India, un país donde “nunca ha vivido”, a pesar de estudiar y trabajar durante ocho años en el Reino Unido.

El diario británico Indepent ha mostrado el caso de Shady El Farra, un joven de 28 años y de origen egipcio que llegó al país en 2016 para cursar sus estudios universitarios y que en 2021 obtuvo una visa de posgrado de dos años, lo que le permitió iniciar una carrera como tripulante de cabina en British Airways.

Sin embargo, el entusiasmo por su futuro profesional se vio truncado en noviembre de 2024, cuando el Ministerio del Interior rechazó su solicitud de visa por “vida privada”, una figura que permite a quienes han forjado lazos personales sólidos en el país solicitar la residencia.

La negativa se basó en la premisa de que el joven podría integrarse en la vida egipcia, a pesar de que él mismo explicó que abandonó Egipto poco después de nacer y nunca ha vivido allí como adulto. Además, Egipto exige el cumplimiento del servicio militar obligatorio para los menores de 30 años, una circunstancia que añade incertidumbre a su posible retorno.

Un proceso administrativo plagado de inconsistencias

El proceso administrativo, según ha denunciado a este medio, ha estado marcado por errores y falta de consideración por la situación personal del solicitante. En la carta de rechazo, el Ministerio del Interior llegó a afirmar que El Farra podría “mantenerse plenamente en India”, a pesar de que su solicitud no guardaba relación alguna con ese país.

“Pueden minimizarlo como simples errores, pero tiene un impacto enorme en la vida de una persona”, ha lamentado El Farra, que ha criticado que “a pesar de haber trabajado y estudiado en el país, ”ahora me dicen que no tengo ninguna expectativa de futuro". La incertidumbre se ha prolongado durante dos años, en los que El Farra no ha podido ejercer su profesión ni volar internacionalmente, ya que debió entregar su pasaporte al presentar la solicitud de visa en septiembre de 2023.

Starmer advirtió que el Reino Unido debe prepararse para la guerra ante la amenaza real de Rusia

Durante ese tiempo, la aerolínea le permitió trabajar en vuelos domésticos y, posteriormente, como formador de personal, hasta que la negativa definitiva le obligó a abandonar el empleo que consideraba su vocación. Ahora, el caso está pendiente de una audiencia judicial.

Un “círculo vicioso” que se ceba con el migrante

A la espera de una resolución, la situación financiera de El Farra se ha deteriorado solo por el hecho de verse involucrado en este proceso, ya que su estatus migratorio le impide acceder a ayudas públicas. Por ello depende del apoyo de sus padres y teme no poder afrontar el alquiler de su piso en Londres. Mientras espera la resolución de su apelación ante el tribunal de inmigración, ha recuperado el derecho a buscar empleo, aunque la incertidumbre persiste.

A pesar de haber superado los controles de formación y seguridad para trabajar como tripulante de cabina, El Farra necesitaría un salario mínimo de 41.700 libras para poder optar a un visado de trabajador cualificado, una cifra inalcanzable en su sector. La revisión interna del Ministerio del Interior confirmó la negativa. La familia de El Farra ha expresado su perplejidad ante la respuesta oficial.

“El Reino Unido debería acoger a personas con talento, aprovecharlas y mantenerlas en el sistema. Viví en Estados Unidos, donde conviven muchas nacionalidades, y esa es una de las razones de la prosperidad estadounidense”, subrayó su padre, Dr. Ehab el Farra, profesor de gestión hotelera en Arabia Saudita, a Independent. Su madre, Molly, también académica, añadió que el joven no puede vivir con ellos en Arabia Saudí a menos que sea estudiante o trabajador en ese país. “Estamos atrapados en este círculo vicioso”. Un portavoz del Ministerio del Interior negó dar explicaciones a este medio porque “no comentan casos individuales”.

Temas Relacionados

migrantesReino UnidoEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Como cada martes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

El futuro académico de la princesa Josephine de Dinamarca: un internado artístico con horario adaptado que cuesta 25.000 euros al año

La hija pequeña de los reyes Federico y Mary ha decidido cambiarse de escuela y formarse en un internado que respeta su ritmo y potencia sus talentos

El futuro académico de la

El truco de Antonio Banderas para mantenerse en forma: “Lo hago cada dos o tres días”

Antonio Banderas revela cómo la combinación de ejercicio regular, alimentación cuidada y atención a la salud mental han sido clave para mantener su bienestar a sus 65 años

El truco de Antonio Banderas

Tener trabajo ya no protege de la pobreza: el 30% de los jóvenes españoles está en riesgo de exclusión social y afecta más a las mujeres menores de 30

El último informe del Observatorio de Emancipación revela que el aumento del salario mediano no ha conseguido reducir el nivel de vulnerabilidad de este grupo poblacional

Tener trabajo ya no protege

Una psicóloga desvela los cuatro factores que determinan el futuro de las relaciones de pareja: “Explican si una relación va a durar más o si está destinada al fracaso”

Estos cuatro comportamientos son conocidos por el psicólogo John Gottman como “los cuatro jinetes del apocalipsis” y conocerlos puede evitar una ruptura a tiempo

Una psicóloga desvela los cuatro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tras la negativa de la

Tras la negativa de la Seguridad Social, una ganadera autónoma con dolor de espalda consigue una pensión del 100% de su base reguladora

Un joven de 18 años es rescatado tras ser abandonado por sus compañeros durante una excursión: “El orgullo es una cosa, la capacidad, otra”

Un grupo de amigos salió a hacer senderismo y la excursión terminó en tragedia: “Empezó a tener calambres mientras nadaba en el lago’‘

Mapa de incendios activos en España: miles de hectáreas arrasadas y evacuaciones en León, Cádiz, Zamora y Ourense

La herramienta de Google Maps para evitar los incendios en nuestros desplazamientos

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Tener trabajo ya no protege de la pobreza: el 30% de los jóvenes españoles está en riesgo de exclusión social y afecta más a las mujeres menores de 30

El aviso de un consultor de pensiones sobre la edad de jubilación: “Si siguiera todo igual, en 2050 será de 72 años”

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 agosto

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19