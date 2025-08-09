“Mamá, ayúdame”: un adolescente manda este mensaje de texto y luego desaparece, mientras la policía lo busca desde hace una semana

La imagen del joven difundida por las autoridades. (Charlotte County Sheriff's Office)

Un adolescente de Carolina del Norte, en Estados Unidos, lleva una semana desaparecido después de haber estado de vacaciones en Florida y de intentar reencontrarse con algunos familiares, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte y recoge el medio ABC News.

Giovanni Pelletier desapareció la madrugada del viernes de la semana pasada “en circunstancias profundamente preocupantes y sospechosas”, cuenta la página de GoFundMe de la familia. Pelletier estaba visitando Englewood, Florida, junto a su madre y su prometido, y quería reencontrarse con familiares del lado de su padre biológico, ha explicado Desiree Pelletier, quien es tía de Giovanni y hermana de su madre, a ABC News. Aunque no podía ver a su padre, que está en la cárcel, sí planeaba visitar a tres de sus primos de esa rama familiar.

Los primos recogieron a Pelletier alrededor de la 1:30 a.m. del 1 de agosto para llevarlo, en un trayecto de tres horas, hasta su casa en Florida, dijo su tía. La madre de Giovanni tenía previsto recogerlo al día siguiente, según Desiree Pelletier. Pero, apenas 25 minutos después de partir, Giovanni envió un mensaje de texto a su madre: “Ayúdame”. Esa fue la última vez que su madre recibió noticias suyas, según la misma fuente. Giovanni también envió mensajes pidiendo ayuda a su abuelo y a otra tía, añadió Desiree Pelletier. “En algún momento, durante el viaje, algo ocurrió”, ha dicho su tía.

“Empezó a actuar de forma errática”

Durante el trayecto, según la versión de los primos brindada a la policía y citada en un comunicado de la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte, Giovanni “empezó a actuar de forma errática antes de salir del vehículo”. Según su versión, el grupo “había estado fumando marihuana, momento en el que el joven empezó a entrar en pánico y sacó un cuchillo”. Los primos también informaron a la policía de que Giovanni “empezó a actuar de forma errática antes de salir del vehículo”. Sin embargo, la tía insiste en que ese comportamiento “no corresponde a Gio” y “no encaja” con cómo es habitualmente el joven.

En los días posteriores, el hallazgo por un camionero de la mochila y el teléfono de Giovanni Pelletier en una carretera de Bradenton, Florida, marcó un giro inquietante dentro de la búsqueda por el adolescente desaparecido. Desde entonces, la búsqueda no ha cesado, aunque la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte ha reportado que ha recibido “muchas pistas que lamentablemente resultaron ser incorrectas”. Por su parte, la familia ha dejado claro: “Lo amamos y queremos que vuelva a casa, solo queremos que esté bien. Como familia, no podemos llevar una vida normal. Estamos sufriendo mucho ahora mismo. Solo queremos que vuelva”, ha expresado la tía entre lágrimas.

Hasta el momento, las autoridades han señalado que “no hay novedades en la investigación y siguen pidiendo que cualquier persona con información se comunique”. Paralelamente, la familia ha ofrecido una recompensa de 10.000 dólares para quien brinde datos que contribuyan a encontrar a Giovanni Pelletier.