España

La Casa Real Noruega toma medidas: Marius Borg Høiby pierde un importante privilegio debido a sus problemas judiciales

El hijo de la princesa Mette-Marit está acusado de 23 delitos por la Fiscalía noruega, entre los que figuran violación, abuso, violencia, amenazas y daños materiales

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Marius Borg, en una fotografía
Marius Borg, en una fotografía de sus redes sociales. (@marius_borg)

La familia real de Noruega vuelve a estar en el centro de los focos tras la difusión de imágenes que muestran al príncipe Haakon y a Marius Borg Høiby, primogénito de la princesa Mette-Marit, de viaje en Portugal. Su escapada, que tenía como finalidad disfrutar de la afición que ambos comparten por el surf, contó también con la presencia de Sverre Magnus, hijo en común de los príncipes herederos. La gran ausente fue la princesa Mette-Marit, quien en los últimos días ha tenido que hacer frente a dos duras pérdidas.

El hecho de que Marius Borg Høiby haya viajado fuera del país cuando está acusado de 23 delitos por la Fiscalía de Noruega, ha reavivado el debate sobre los privilegios de la familia real y la transparencia de sus actuaciones. Entre los cargos de los que se le acusa se incluye violación, conducta sexual abusiva, abuso en relaciones cercanas, violencia, amenazas y daños materiales, algunos de los cuales han sido admitidos por el primogénito de Mette-Marit.

Es por ello que su viaje a Portugal, realizado junto al heredero al trono y su hermano menor, ha activado toda clase de interrogantes en Noruega. La clave de la disputa reside en la revelación de que el joven dispone de pasaporte diplomático desde su infancia, lo que le permite eludir controles migratorios y gozar de protección internacional propia de los representantes oficiales del Estado. Una información que el príncipe Haakon confirmó a la prensa noruega.

El príncipe Haakon y Marius
El príncipe Haakon y Marius Borg, en una fotografía de Instagram.

El importante privilegio que ha perdido Marius Borg

El uso de este documento para fines privados ha sido interpretado como una muestra de abuso de privilegios, situando la actuación de la corona noruega en el centro de un agrio debate social y político. Como consecuencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega ha optado por intervenir y ha retirado el pasaporte diplomático a Marius Borg, quien pierde así un beneficio que mantenía desde la niñez.

La Casa Real ha indicado que el documento se le concedió en una etapa en la que, por su frecuencia de viajes con la familia, era considerado parte del núcleo cercano a la realeza. Actualmente, tras alcanzar la mayoría de edad y en un contexto marcado por procesos judiciales y estancias privadas fuera del país, las autoridades decidieron que su situación no justifica el mantenimiento de este privilegio.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

“El pasaporte diplomático solo debe emplearse para viajes oficiales”, señalan fuentes próximas al asunto precisaron al medio local Se og Hør. A partir de ahora, el acceso a pasaportes diplomáticos queda restringido a los miembros activos de la familia real y unas pocas personas designadas por el Estado. “Los demás miembros de la familia real deberán utilizar pasaportes regulares después de cumplir los 18 años”, ha afirmado a los medios Guri Varpe, directora de Comunicaciones de la Casa Real.

La retirada del pasaporte a Marius Borg intensifica un clima de controversia que, desde que se produjera su primera detención, no ha dejado de crecer. El caso ha centrado el escrutinio social en la monarquía, que atraviesa así una importante crisis de reputación. Hasta el momento, la institución real ha mantenido un hermetismo absoluto, sin emitir declaraciones públicas sobre los procedimientos legales que involucran al hijo de la princesa Mette-Marit. Ni siquiera en la tradicional entrevista anual de los príncipes herederos se han permitido preguntas sobre el caso.

Pese a la revocación del pasaporte diplomático, no se conocen nuevas restricciones a la libertad de movimientos del joven, que continúa su vida alejado de los actos oficiales, aunque desde ahora sin el respaldo de algunos de los privilegios que disfrutó durante años.

Temas Relacionados

Marius BorgMete-Marit de NoruegaCasa Real NoruegaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Durante casi tres décadas, Manolete fue el encargado de desvelar los rumores y movimientos del mercado de fichajes

Fallece a los 68 años

Una argentina que vive en España explica la razón por la que siempre habla bien de este país: “Siempre me abrió las puertas”

Hay personas que no terminan de adaptarse a su nueva vida en el extranjero, pero otros encuentran en su destino un segundo hogar

Una argentina que vive en

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Como todos los días, el precio actualizado de los combustibles en seis de las ciudades más importantes de España

Cuál es el precio de

Una psicóloga explica cómo estás entrenando tu cerebro para fracasar: “Estás generando una retroalimentación negativa constante”

Algunas dinámicas, de las que a veces no somos conscientes, solo consiguen perpetuar el sufrimiento personal

Una psicóloga explica cómo estás

Un español que vive en Noruega revela cuánto le cuesta una cita con su médico de cabecera: “Está muy bien para el tiempo que han tardado”

Las consultas con el médico de cabecera deben pagarse en este país nórdico, pero el precio final y el tiempo que le ha llevado todo el proceso han sorprendido a muchos

Un español que vive en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fallece a los 68 años

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

Los medicamentos, una de las incógnitas pendientes de los aranceles de Trump: las farmacéuticas españolas alertan ante un “coste directo sobre los pacientes”

Dos heridos en el incendio de una granja de gallinas en Motilla del Palancar (Cuenca)

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un exgerente de Accenture lleva 21 meses buscando trabajo y no lo encuentra por ser demasiado caro: “El mercado está loco”

Compra un mueble antiguo por 200 euros y descubre bonos postales por 190.000 euros en un fondo oculto

El BBVA deshoja la margarita sobre si mantener la opa a Sabadell o retirarla: “Las dos opciones serían positivas para el banco”

La economía retrasa cada vez más la maternidad en España: la edad para tener el primer hijo ya supera los 33 años

DEPORTES

Fallece a los 68 años

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles