Estos son los 6 alimentos que te pueden proteger de la radiación solar: claves para un bronceado saludable

La exposición solar es una de las principales causas del envejecimiento cutáneo y una buena alimentación es fundamental para prevenirlo

Por Sofia Avendaño

Los alimentos que podrían protegerte
Los alimentos que podrían protegerte de la radiación solar.

La exposición al sol puede tener efectos nocivos sobre la piel, especialmente si no se toman las precauciones adecuadas. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que una adecuada alimentación puede ayudar a prevenir el daño cutáneo y potenciar un bronceado saludable. Un estudio realizado por la Universidad de Kebangsaan en Kuala Lumpur (Malasia) y publicado en Nutrients confirma que nutrientes como los flavonoides (catequina y quercetina) y los carotenoides, presentes en alimentos comunes como tomates, zanahorias y uvas, pueden ofrecer protección contra los efectos de la radiación UV.

A través de la dieta, se puede reforzar la defensa natural de la piel, evitando el daño oxidativo causado por la exposición al sol. “La radiación solar es una de las principales causas del envejecimiento cutáneo, por lo que el bronceado, resultado de una exposición prolongada al sol, también lo es”, explica Paula Martín Clares, especialista en dermofarmacia y nutrición. Según la experta, la clave está en adelantarse a la exposición solar con una dieta adecuada semanas antes de la temporada de verano. De esta manera, se estimula la producción de melanina, se protege el colágeno y se eliminan los radicales libres, proporcionando una protección más efectiva.

Además, hay ciertos nutrientes que tienen un “efecto blindaje” en la piel y que deberían ser incluidos en el menú diario, sobre todo en la época estival. La vitamina B3, presente en alimentos como el pollo y las nueces, es ideal para prevenir alergias solares, mientras que los antioxidantes de frutas y verduras como la zanahoria o la naranja actúan como un “escudo protector” frente a los radicales libres.

Los alimentos para proteger la piel del sol

La nutricionista recomienda una serie de alimentos imprescindibles para mantener la piel sana y resistente al daño solar. Entre ellos se encuentran:

  • Pescado azul: Rico en omega 3 y vitamina E, el pescado azul (como el salmón, la caballa y la sardina) ayuda a mantener la piel hidratada y fuerte, además de protegerla de los efectos inflamatorios del sol.
  • Té verde: Contiene polifenoles, poderosos antioxidantes que protegen la piel de la radiación solar y ralentizan el envejecimiento cutáneo. Para maximizar sus beneficios, se debe consumir sin leche, ya que podría disminuir la efectividad de los antioxidantes.
  • Aguacate: Una excelente fuente de vitaminas C, K y E, que ayudan a mantener la piel flexible, hidratada y protegida del daño oxidativo. La vitamina C es fundamental para la producción de colágeno, que mantiene la piel fuerte y sana.
  • Nueces y pipas de girasol: Ambas son fuentes ricas en antioxidantes, omega 3, zinc y vitamina E, nutrientes esenciales para proteger la piel contra la radiación ultravioleta.
  • Tomate: Su alto contenido en carotenos, como el licopeno, ayuda a prevenir el daño solar. Además, combinados con grasas saludables como el aceite de oliva, los tomates favorecen la absorción de estos carotenoides.
  • Chocolate negro: Rico en antioxidantes, el chocolate negro ayuda a mejorar la circulación sanguínea y favorece la llegada de nutrientes a la piel. Se recomienda elegir chocolate con al menos un 85% de cacao para obtener los máximos beneficios.
chocolate negro (VisualesIA)
chocolate negro (VisualesIA)

Los alimentos perjudiciales

Al igual que hay alimentos que protegen la piel del sol, otros pueden tener efectos negativos en su salud. El alcohol, por ejemplo, es muy inflamatorio y puede favorecer la aparición de arrugas, hiperpigmentación y acné. Los alimentos procesados y fritos también deshidratan la piel y promueven la formación de arrugas. Igualmente, el exceso de sal y el consumo de carnes rojas, embutidos y azúcares son perjudiciales para la piel, ya que alteran la función de la barrera cutánea y la hacen más susceptible a los daños solares.

