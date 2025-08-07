Los hombres con los que Sarah Ferguson se obsesionó: de las fotos de Kennedy en bañador a los mensajes “subidos de tono” a Kevin Costner

Sarah Ferguson, en montaje de Infobae. (Fotos: REUTERS)

La vida sentimental de Sarah Ferguson, duquesa de York, vuelve a estar en el centro de la atención pública tras la publicación de extractos de una nueva biografía sobre el príncipe Andrés. Entre los episodios de la obra de Andrew Lownie revela se encuentran los hombres famosos a los que la exnuera de Isabel II trató de conquistar de forma obsesiva tras su separación del duque.

Según adelanta el medio británico Daily Mail, Ferguson habría intentado conquistar a figuras de renombre internacional como Tiger Woods y John F. Kennedy Jr. después de su separación de Andrés de York, en una etapa marcada por la búsqueda de nuevas relaciones y amistades con celebridades.

La polémica biografía, titulada Entitled: The Rise and Fall of the House of York y escrita por el historiador Andrew Lownie, detalla una lista de personalidades que la duquesa habría perseguido sentimentalmente tras el fin de su matrimonio. Entre los nombres destacados figuran el golfista Tiger Woods, el hijo del expresidente estadounidense John F. Kennedy, el empresario texano Steve Wyatt, el actor Kevin Costner y el también actor George Clooney.

“Una mujer que clama por amor”

Uno de los primeros nombres en la lista de Ferguson fue Steve Wyatt, un millonario de Texas a quien conoció en 1989 durante el British Opera Festival en Houston, cuando esperaba a su segunda hija, la princesa Eugenia. La relación entre ambos se fortaleció al punto de que Wyatt se trasladó a Londres y compartió con la duquesa parte de su vida social. Sin embargo, la historia terminó abruptamente cuando Ferguson descubrió que Wyatt se había comprometido con Cate Magennis en 1993, lo que supuso una ruptura dolorosa para la duquesa, quien lo identificaba como “Número Uno” en su particular lista de amores.

Sarah Ferguson, en una fotografía de archivo. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Posteriormente, Ferguson centró su atención en John F. Kennedy Jr.. Durante una visita a Nueva York, la duquesa pidió a su personal que averiguara si Kennedy Jr. se encontraba en la ciudad y lo invitó a cenar o tomar algo en su hotel, invitación que él aceptó inicialmente. Sin embargo, al enterarse de que Kennedy Jr. mantenía una relación con la actriz Daryl Hannah, Ferguson respondió: “Eso no me va a molestar”. Según relata la biografía citada por el Daily Mail, que verá la luz la próxima semana, la situación sí incomodó a Hannah, lo que llevó a Kennedy Jr. a cancelar el encuentro alegando otro compromiso.

Ferguson, lejos de desanimarse, ordenó a su equipo vigilar el apartamento de Kennedy Jr. para comprobar la veracidad de su excusa. La duquesa llegó a obsesionarse con el hijo del expresidente, recortando fotografías suyas de revistas en las que aparecía en bañador y preguntando a sus amigos si él apreciaría distintos aspectos de su personalidad. Un confidente cercano describió esta fijación como “increíblemente real para ella, como un enamoramiento escolar”, a pesar de que nunca llegaron a conocerse en persona.

La fascinación de Ferguson por las celebridades continuó. Según el libro de Lownie, su interés se trasladó a Kevin Costner, a quien habría llamado en repetidas ocasiones con mensajes subidos de tono. Al parecer, el actor definió a la duquesa ante sus amigos como “una mujer que clama por amor”.

El caso de Tiger Woods ocupa un lugar destacado en los extractos publicados por el Daily Mail. Ferguson llegó a volar 2.400 kilómetros (1.500 millas) para conocer al golfista, quien entonces tenía 22 años y comenzaba a despuntar en el circuito profesional. En una conversación con el periodista Piers Morgan, la duquesa confesó: “Estoy enamorada”. Al preguntarle Morgan por la identidad del afortunado, Ferguson respondió: “Él aún no lo sabe. ¡Es Tiger Woods! Es tan guapo. ¿Crees que tengo alguna oportunidad con él?”. Cuando Morgan sugirió que Woods podría no tener tiempo para salir con miembros de la realeza, la duquesa replicó con humor que lo seguiría por el campo de golf para ver qué sucedía.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Aunque la relación no pasó al plano romántico, ambos entablaron una amistad. En 1997, tras una victoria de Woods en el torneo Byron Nelson en Texas, se les fotografió abrazados y sonrientes. Años después, en 2019, Ferguson felicitó públicamente a Woods por su regreso triunfal en el Masters, describiéndolo en redes sociales como “un amigo increíble” y elogiando su lealtad y fortaleza.

La lista de intereses de Ferguson incluyó también a George Clooney. En una entrevista, cuando le preguntaron si saldría con el actor, la duquesa respondió con ironía: “¿Son grasientas las chuletas de cerdo?”, dejando entrever su sentido del humor ante la posibilidad.

La biografía de Lownie, cuyos extractos están siendo adelantados por el Daily Mail, expone los datos que el periodista ha recabado en una exhaustiva investigación de cuatro años en la que se ha adentrado en los aspectos más desconocidos, polémicos y oscuros de la vida del príncipe Andrés y su esposa.