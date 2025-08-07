España

Los hombres con los que Sarah Ferguson se obsesionó: de las fotos de Kennedy en bañador a los mensajes “subidos de tono” a Kevin Costner

El periodista Andrew Lownie revela en un libro las celebridades a las que la duquesa de York intentó conquistar después de su divorcio

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Guardar
Sarah Ferguson, en montaje de
Sarah Ferguson, en montaje de Infobae. (Fotos: REUTERS)

La vida sentimental de Sarah Ferguson, duquesa de York, vuelve a estar en el centro de la atención pública tras la publicación de extractos de una nueva biografía sobre el príncipe Andrés. Entre los episodios de la obra de Andrew Lownie revela se encuentran los hombres famosos a los que la exnuera de Isabel II trató de conquistar de forma obsesiva tras su separación del duque.

Según adelanta el medio británico Daily Mail, Ferguson habría intentado conquistar a figuras de renombre internacional como Tiger Woods y John F. Kennedy Jr. después de su separación de Andrés de York, en una etapa marcada por la búsqueda de nuevas relaciones y amistades con celebridades.

La polémica biografía, titulada Entitled: The Rise and Fall of the House of York y escrita por el historiador Andrew Lownie, detalla una lista de personalidades que la duquesa habría perseguido sentimentalmente tras el fin de su matrimonio. Entre los nombres destacados figuran el golfista Tiger Woods, el hijo del expresidente estadounidense John F. Kennedy, el empresario texano Steve Wyatt, el actor Kevin Costner y el también actor George Clooney.

“Una mujer que clama por amor”

Uno de los primeros nombres en la lista de Ferguson fue Steve Wyatt, un millonario de Texas a quien conoció en 1989 durante el British Opera Festival en Houston, cuando esperaba a su segunda hija, la princesa Eugenia. La relación entre ambos se fortaleció al punto de que Wyatt se trasladó a Londres y compartió con la duquesa parte de su vida social. Sin embargo, la historia terminó abruptamente cuando Ferguson descubrió que Wyatt se había comprometido con Cate Magennis en 1993, lo que supuso una ruptura dolorosa para la duquesa, quien lo identificaba como “Número Uno” en su particular lista de amores.

Sarah Ferguson, en una fotografía
Sarah Ferguson, en una fotografía de archivo. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Posteriormente, Ferguson centró su atención en John F. Kennedy Jr.. Durante una visita a Nueva York, la duquesa pidió a su personal que averiguara si Kennedy Jr. se encontraba en la ciudad y lo invitó a cenar o tomar algo en su hotel, invitación que él aceptó inicialmente. Sin embargo, al enterarse de que Kennedy Jr. mantenía una relación con la actriz Daryl Hannah, Ferguson respondió: “Eso no me va a molestar”. Según relata la biografía citada por el Daily Mail, que verá la luz la próxima semana, la situación sí incomodó a Hannah, lo que llevó a Kennedy Jr. a cancelar el encuentro alegando otro compromiso.

Ferguson, lejos de desanimarse, ordenó a su equipo vigilar el apartamento de Kennedy Jr. para comprobar la veracidad de su excusa. La duquesa llegó a obsesionarse con el hijo del expresidente, recortando fotografías suyas de revistas en las que aparecía en bañador y preguntando a sus amigos si él apreciaría distintos aspectos de su personalidad. Un confidente cercano describió esta fijación como “increíblemente real para ella, como un enamoramiento escolar”, a pesar de que nunca llegaron a conocerse en persona.

La fascinación de Ferguson por las celebridades continuó. Según el libro de Lownie, su interés se trasladó a Kevin Costner, a quien habría llamado en repetidas ocasiones con mensajes subidos de tono. Al parecer, el actor definió a la duquesa ante sus amigos como “una mujer que clama por amor”.

El caso de Tiger Woods ocupa un lugar destacado en los extractos publicados por el Daily Mail. Ferguson llegó a volar 2.400 kilómetros (1.500 millas) para conocer al golfista, quien entonces tenía 22 años y comenzaba a despuntar en el circuito profesional. En una conversación con el periodista Piers Morgan, la duquesa confesó: “Estoy enamorada”. Al preguntarle Morgan por la identidad del afortunado, Ferguson respondió: “Él aún no lo sabe. ¡Es Tiger Woods! Es tan guapo. ¿Crees que tengo alguna oportunidad con él?”. Cuando Morgan sugirió que Woods podría no tener tiempo para salir con miembros de la realeza, la duquesa replicó con humor que lo seguiría por el campo de golf para ver qué sucedía.

Quién es quién en la casa real británica: del rey Carlos, el más tardío de la historia, al polémico príncipe Andrés.

Aunque la relación no pasó al plano romántico, ambos entablaron una amistad. En 1997, tras una victoria de Woods en el torneo Byron Nelson en Texas, se les fotografió abrazados y sonrientes. Años después, en 2019, Ferguson felicitó públicamente a Woods por su regreso triunfal en el Masters, describiéndolo en redes sociales como “un amigo increíble” y elogiando su lealtad y fortaleza.

La lista de intereses de Ferguson incluyó también a George Clooney. En una entrevista, cuando le preguntaron si saldría con el actor, la duquesa respondió con ironía: “¿Son grasientas las chuletas de cerdo?”, dejando entrever su sentido del humor ante la posibilidad.

La biografía de Lownie, cuyos extractos están siendo adelantados por el Daily Mail, expone los datos que el periodista ha recabado en una exhaustiva investigación de cuatro años en la que se ha adentrado en los aspectos más desconocidos, polémicos y oscuros de la vida del príncipe Andrés y su esposa.

Temas Relacionados

Sarah FergusonTiger WoodsJohn F. Kennedy Jr.Kevin CostnerGeorge ClooneyPríncipe AndrésRealezaFamilia Real BritánicaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Un informe de Fedea revela que solo esas tres comunidades autónomas sostienen el modelo, mientras el resto obtiene fondos muy por encima de su recaudación

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares

España registra la peor cifra en ahogamientos de la última década: “La bandera roja es como un semáforo, no te la puedes saltar. Falta cultura de prevención”

Un total de 302 personas han muerto ahogadas en espacios acuáticos hasta el 31 de julio, la cifra más alta desde 2015

España registra la peor cifra

Estos son los cuatro beneficios de escribir a mano: “El cerebro evolucionó para procesar información sensorial”

Los procesos cognitivos que se ponen en marcha a través de la escritura manual no son los mismos que con la mecanografía, según señalan diversos estudios

Estos son los cuatro beneficios

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

La mejora tecnológica en empresas y la integración de soluciones digitales innovadoras no han avanzado con la velocidad e intensidad requeridas para generar un repunte decisivo en la productividad

La implantación tecnológica, la asignatura

El método 6-6-6 para que caminar forme parte de la rutina: cuida el corazón y favorece la pérdida de peso

Este método facilita que la caminata ocupe un lugar en nuestros hábitos de vida saludables

El método 6-6-6 para que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una profesora de autoescuela enseña

Una profesora de autoescuela enseña qué hacer cuando un coche va pegado al tuyo por detrás: “Si frenas de golpe, ese coche te impactará”

El Servicio Canario de la Salud deberá indemnizar con 273.157 euros a los padres de una niña a la que amputaron ambas piernas por un tratamiento inadecuado

El exceso de velocidad causa 1 de cada 4 accidentes mortales: el 60% de los conductores supera el máximo en las convencionales y autopistas

El PP exige explicaciones al Gobierno por el uso de cámaras chinas en las fronteras de Ceuta y Melilla: “Comprometen la seguridad nacional”

Un nefrólogo advierte sobre los peligros de tomar excesiva vitamina D: “He visto gente con los riñones llenos de piedras”

ECONOMÍA

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares

Sólo Madrid, Cataluña y Baleares aportaron al sistema de financiación autonómica más de lo que recibieron en 2023

Así queda la jubilación activa tras los últimos cambios: un año de demora da derecho a un 45% de pensión

La implantación tecnológica, la asignatura pendiente de España con los fondos europeos: “Son un obstáculo para la mejora de la productividad”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

¿Cuánto cuesta ser abonado de

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de La Liga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional

Zverev, sorprendido por los consejos de Nadal en Mallorca: “Se levantó en medio del restaurante para corregirme la derecha”

Estos son los cinco deportes más lesivos: no hay ninguno de contacto en los dos primeros puestos