La prensa británica califica el papel de la princesa Leonor y la infanta Sofía en Mallorca con un contundente adjetivo

El paso de las hijas de Felipe VI y Letizia por Marivent no ha pasado desapercibido para la prensa internacional

Eveling Díaz Soriano

La Familia Real al completo
La Familia Real al completo en la recpeción del Palacio de Marivent (Europa Press Reportajes / Europa Press)

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han iniciado su periodo de vacaciones privadas tras completar su tradicional estancia en Palma de Mallorca. De esta manera, la familia real ha puesto fin a un año de intensa actividad institucional y mediática, marcado por la repercusión internacional de cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera de España. Incluso durante su estancia en el Palacio de Marivent, los monarcas y sus hijas han estado bajo la mirada de la prensa extranjera, que ha seguido con atención sus apariciones y participación en diferentes actos en la isla.

La atención mediática se ha centrado especialmente en la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes debutaron en la tradicional recepción real llevada a cabo en el Palacio de Marivent. Diversos medios internacionales han dedicado artículos a sus intervenciones públicas, resaltando la oportunidad que han brindado estas vacaciones para ver a las hermanas en apariciones conjuntas, mostrando una faceta más cercana y relajada. De manera paralela, han reafirmado su compromiso con la Corona Española, un aspecto destacado en la cobertura extranjera y que trasciende el ámbito nacional.

Uno de los gestos que más repercusión ha tenido fue recogido por la revista británica Hello!. El medio hizo alusión a un momento protagonizado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la recepción en el Palacio de Marivent. Ante la presencia de invitados que utilizan el lenguaje de signos, las tres integrantes de la familia real expresaron públicamente sus nombres en lengua de signos. Dicho gesto fue calificado por la publicación como “increíble”, subrayando el efecto positivo y la empatía demostrada en un acto central de la agenda estival en Mallorca. La propia publicación enfatizó también que “esta no fue ni mucho menos la primera vez que Letizia, de 52 años, demostró sus habilidades con la lengua de signos”, remitiéndose a distintas ocasiones anteriores en las que la reina ha hecho público su conocimiento de este lenguaje inclusivo, ahora incorporado también por sus hijas, lo que ha sido valorado positivamente.

La familia real reaparece tras la recepción en el Palacio de Marivent para disfrutar de su último plan en Mallorca: visitan la exposición de Joan Miró y cenan en su restaurante favorito de la isla.

La prensa francesa también se pronuncia

La repercusión de la familia real española en el extranjero no se ha limitado al ámbito británico. Medios franceses, como Point de Vue, han puesto el foco en el respaldo mostrado a la cultura y el arte por parte de los reyes y sus hijas durante los días en Mallorca. El medio señaló que estas han sido unas vacaciones en las que la familia ha demostrado “una forma de fortalecer el compromiso de los soberanos con el arte y la sociedad”. Al mismo tiempo, desde esta cabecera se ha aludido al inicio del periodo de vacaciones privadas como unos días de descanso “merecidas” para los reyes y sus hijas, tras cumplir con una apretada agenda pública.

Por su parte, la revista Paris Match ha recalcado el estilo de la princesa Leonor y la infanta Sofía al calificar como “elegantes” los atuendos escogidos durante los actos oficiales y su capacidad para mostrar una imagen personal cuidada, pero adaptada a su edad. Además, el medio francés recordó que las vacaciones del clan real en Mallorca “nunca son sinónimo de descanso”, en referencia a la constante programación de actividades y apariciones públicas a lo largo de su estancia, subrayando que en ningún momento faltó la presencia de algún miembro de la familia en la vida social de la isla.

Los reyes Felipe VI (2i)
Los reyes Felipe VI (2i) y Letizia (2d), la princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d), visitan la exposición de Joan Miró este martes en la Lonja de Palma. (EFE/Cati Cladera)

Con estas apariciones y gestos, los reyes Felipe y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, han recibido una valoración positiva de la prensa internacional, consolidando su papel ante la opinión pública tanto en el ámbito nacional como fuera de fronteras. Ahora, la familia real ha iniciado su periodo de vacaciones privadas. No será hasta septiembre, momento en el que retomarán sus obligaciones y previsiblemente volverán a ser noticia, cuando la familia reaparezca públicamente.

