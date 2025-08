Una influencer busca que una pastelería la invite y no le sale bien: “La chica sacó el móvil, pero no por pagar: les enseñó su perfil de Instagram”

La pastelería en Barcelona donde una influencer intentó irse sin pagar. (pastebcn)

Las redes sociales vuelven a ser escenario de un episodio polémico que enfrenta a negocios locales con ciertos comportamientos de algunos creadores de contenido. Esta vez, la historia ocurrió en una conocida pastelería de Barcelona llamada Pastébcn, cuando una influencer intentó conseguir dulces sin pagar, apelando a su popularidad en Instagram.

Según relató el propio establecimiento a través de una publicación en su cuenta de TikTok, todo comenzó cuando una joven —identificada como creadora de contenido— entró en el local mostrando mucho interés por los productos. Comentó que había conocido la pastelería a través de las redes sociales y que le gustaría probar varios de los dulces que tenían a la venta. El personal, siguiendo su rutina habitual, le preparó el surtido que había solicitado, sin mayores complicaciones.

La pastelería en Barcelona donde una influencer intentó irse sin pagar. (Tiktok)

Sin embargo, el momento de pagar fue cuando la situación dio un giro inesperado. Según detalla el negocio, “la chica sacó el móvil, pero no por pagar: les enseñó su perfil de Instagram”, un perfil que, al parecer, contaba con una importante cantidad de seguidores. Su intención, según interpretaron en el local, era que le regalaran los productos a cambio de una supuesta promoción en sus redes sociales.

Ante esta actitud, el personal le indicó que debía abonar el importe como cualquier otro cliente. La reacción de la joven fue de sorpresa, y según ella misma expresó en ese momento, “pensaba que la invitación era una muestra de agradecimiento por parte del local, por haber sido tan amables con ella”.

No obstante, el dueño del establecimiento fue claro al explicar la política del negocio. Aseguró que “la pastelería colabora con influencers cuando lo decide la empresa”, y no cuando alguien lo solicita directamente. También recordó que “la amabilidad forma parte del trato habitual con cualquier cliente, tenga o no seguidores”, dejando claro que su atención al público no varía en función de la fama o presencia digital de quien cruza la puerta.

Las críticas de los usuarios

El vídeo publicado en TikTok por la pastelería relatando el suceso se viralizó rápidamente y generó una oleada de comentarios en apoyo al establecimiento. Muchos usuarios aplaudieron la postura del propietario y criticaron duramente el comportamiento de la influencer, considerando que se trató de una actitud prepotente y poco ética.

Entre los cientos de mensajes que recibió la publicación, destacan opiniones como: “A estas malas formas, a mi pueblo se le llama ir de lista”, “La gente piensa que por tener seguidores están por encima de la ley y de los demás” o “Hay que tener pimientos no, lo siguiente”, en alusión a la desfachatez de pretender no pagar por productos consumidos solo por tener influencia en redes.

redes sociales, WhatsApp, Instagram, Facebook, X, YouTube, Spotify, Netflix, iconos, social media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de casos reabre el debate sobre los límites de la llamada “economía de la influencia”, donde algunos creadores de contenido creen que su visibilidad puede ser una moneda de cambio válida en cualquier contexto, mientras que otros defienden un enfoque más profesional y respetuoso hacia los negocios, especialmente los pequeños comercios que dependen de cada venta para sobrevivir.

Aunque hay influencers que trabajan con marcas y locales bajo acuerdos transparentes y beneficiosos para ambas partes, lo ocurrido en esta pastelería solo es una muestra del mercado de los creadores de contenido. Colaborar es lícito siempre se haya hablado con antelación, no cuando a una persona le convenga