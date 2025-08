Cristian Suescun estalla como nunca antes contra Kiko Jiménez: “Es un tío muy perverso. Lo único que quiere es vivir de las mujeres”

Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Cristian Suescun en una imagen de archivo (Europa Press)

La tensión familiar entre los Suescun sigue dando de qué hablar. Hace más o menos un año, Maite Galdeano y su hija, Sofía Suescun, fueron la protagonista de una gran polémica pública que provocó que su relación materno-filial saltara por los aires. Desde entonces, cada una ha continuado sus vidas por separado. Ahora, se ha conocido que Cristian Suescun tampoco mantiene un buen vínculo con su hermana, tanto esa sí que, incluso, su relación es nula.

Este nuevo drama familiar provocó que la influencer se haya pronunciado al respecto, asegurando que necesita tiempo para afrontar este nuevo duelo. Ante sus palabras, el exconcursante de Supervivientes 2020 no ha dudado en arremeter contra Kiko Jiménez, pareja de Sofía Suescun, en su paso por TardeAR.

El hecho que ha provocado que esta complicada situación familiar se hiciese pública ha sido la hospitalización de Cristian Suescun, quien reveló a través de sus redes sociales que se encontraba muy preocupado debido a que tenía que someterse a unas pruebas. Y si bien esperaba recibir un mensaje de apoyo por parte de su hermana, lo cierto es que ella no se puso en contacto con él. La actitud que tomó Sofía Suescun sentó como un jarro de agua fría al hijo de la de Pamplona, quien ha confirmado que está más distanciado de ella que nunca y el motivo sería Kiko Jiménez.

Cristian Suescun en el hospital (Instagram / @suescungaldeano)

“Se aprovecha de todas las mujeres”

Cristian Suescun se ha puesto con contacto con la tertuliana Leticia Requejo para afirmar que el de Linares habría urdido un plan para dejar a la creadora de contenido sola y alejada de su familia. Una conversación que ha sido retransmitida, en parte, en el programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto "Es un montajista. Sigue el mismo patrón. Primero con Gloria Camila y luego con mi hermana. Es el guionista de todo. Se aprovecha de todas las mujeres. Él tiene que ir en el Porsche de mi hermana y conduciéndolo él como haciendo que es algo en la vida. No es nada“, se le escucha decir.

La conversación no ha sido retransmitida al completo debido a la gravedad de las declaraciones. No obstante, en lo emitido, se le escucha decir al exsuperviviente que el de Linares trabajó en un concesionario y, ahora, en una plataforma de contenido para adultos. "Es una excusa de Kiko Jiménez porque se quiere deshacer primero de mi madre y ahora se quiere deshacer de mí porque les molesto. No trago con lo que dice él y sus ideas. Él siempre me lo ha dicho. Lo único que quiere en su vida es vivir de las mujeres. Es un jeta, vive por la cara. Tiene alquilada su casa, que la reforma la pagó Gloria Camila. Ahora se ha metido en casa de mi hermana a vivir por la patilla“, ha manifestado el joven.

Cristian Suescun, en una fotografía de sus redes sociales. (@suescungaldeano)

Cristian también ha dejado claro que Sofía Suescun no está actuando con su voz y sigue las indicaciones de Kiko Jiménez. "¿No será que él hace siempre con todo el mundo lo mismo? Cuando mi hermana estuvo en ‘De Viernes’ todo lo que decía ella estuvo dirigido por él. Ella tiene cero personalidad, el otro tiene demasiada y es un caradura, un jeta, un tío muy perverso“.

Por si fuera poco, el joven también ha recordado que en Navidades el de Linares siempre les hacía llamar a Ortega Cano para burlarse y reírse de él. Una afirmación de la que Maite Galdeano también ha hablado. "Si yo hablo, mi hermana deja a Kiko Jiménez automáticamente. Y mi hermana también. Si yo hablo y me tira más de la lengua, deja de trabajar para las marcas y no vuelve a trabajar en televisión", ha continuado diciendo, añadiendo que Kiko es “un rastrero” por dejar caer que habría tenido una relación no consentida con una amiga de su hermana. “No es verdad”, ha afirmado, agregando que sí ha visto al de Linares en una actitud cariñosa con otras mujeres en los últimos años.