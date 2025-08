“Esta será mi última entrevista”, le confesó un exlíder del KGB a Sergio: años después, rescató un gato con inmunodeficiencia felina y le puso el nombre del espía

El periodista Sergio Gregori Marugán, junto a su perro Chas y su gato con nombre de espía soviético

Cuando tenía tan solo 20 años, Sergio Gregori Marugán entrevistó en Moscú a Nikolái Leónov, exvicepresidente del KGB. Ese día, Leónov le confesó a Marugán algo que convertiría esa entrevista en un momento histórico: “Esta será mi última entrevista en vida”. Años más tarde, explica Marugán a Infobae España, la anécdota vivida con este personaje que forma parte de la historia soviética le inspiraría para ‘bautizar’ a un gato positivo en inmunodeficiencia felina (VIF) al que rescató y al que decidió llamar Nikolái en honor al espía.

En un verano en el que miles de animales son abandonados en España, esta es la historia de un chico que vive en un piso de Madrid de 60 metros cuadrados con tres gatos con VIF, un perro mayor, una tortuga adolescente y un polluelo recién nacido.

Un exespía soviético inspira el nombre de un gato enfermo

Sergio Gregori es periodista y dirige actualmente su propio medio independiente, Furor TV. Pero en 2018 era un estudiante veinteañero que consiguió entrevistar en Moscú a Nikolái Leónov. “Estaba preparando un documental sobre la historia de Cuba y me obsesioné con entrevistar a Leónov. Descubrí que había sido profesor en una universidad en Moscú. Mandé correos electrónicos tanto a la embajada rusa, como a la cubana y a una organización de amistad soviética-española. Nikolái me escribió“, explica.

El ruso no era cualquier personaje: había sido un alto cargo del KGB ( la agencia de inteligencia y seguridad de la Unión Soviética) y uno de los principales expertos en América Latina. Conoció al cubano Raúl Castro en los años 50, fue su amigo personal y años más tarde escribiría su biografía. Durante décadas, fue un enlace clave entre la inteligencia soviética y el gobierno cubano, especialmente en los años más tensos de la Guerra Fría.

Sergio y tres amigos viajaron a Moscú para el encuentro. La entrevista discurrió entre recuerdos, política e historia. Leónov le dijo algo que Sergio no olvidaría nunca: “Me dijo que me quería dar la última entrevista en vida, por esa deuda que tenía con España. Cuando joven quiso trabajar en España y no pudo, porque la república cayó y se consolidó la dictadura”, cuenta el periodista. “Me sentí muy impactado. Es el mayor hito de mi trayectoria profesional”, añade. Años después, ese nombre, Nikolái, volvió a aparecer en la vida del joven. No como titular en un periódico, sino como el nombre que eligió para un gato enfermo al que rescató.

‘Niko’ es un gato delgado y de pelaje claro. Una conocida lo había adoptado sin saber que era positivo en VIF. Cuando se lo diagnosticaron, la joven decidió darlo en adopción: ya tenía otro gato sano y temía por su salud. Sergio y su pareja, Ayme, convivían ya con otros dos felinos también positivos, así que decidieron quedárselo: “Pensamos que no tendría fácil la adopción y que, si alguien podía cuidarlo, éramos nosotros. Le pusimos Niko por Nikolái Leónov. Fue un pequeño homenaje”, cuenta Gregori.

Sergio Gregori Marugán junto a su gato Nikolai.

Un piso de 60 metros y seis vidas rescatadas

El periodista lleva años rescatando animales. Lo hace desde niño, cuando escondía polluelos, cobayas o tortugas en casa hasta que sus padres lo descubrían. “Tengo la sensación de que me viene incluso de antes de nacer”, dice. Su madre y sus hermanos habían tenido un perro que dieron en adopción por la alergia de su hermana y aquello les dejó un “vacío enorme”. Su padre también había crecido rodeado de animales: tuvo varios perros y, siendo preadolescente, tuvo que enterrar con sus propias manos a uno que se le murió. “Era la España de los años 50 y 60…”, recuerda Sergio.

De pequeño, cualquier animal que encontraba se lo llevaba a casa. En el barrio de Alicante donde creció, rescató varios polluelos de una zona arbolada, con ayuda de sus padres. También apareció Clotilde, su tortuga, a la que encontró siendo crío en la piscina de la urbanización. Hoy tiene unos 15 años. Una vez, en un festival de música donde actuaba Verónica Romero, la promotora del evento regaló un pato como parte del show. Sergio, que estaba cogiendo saltamontes, se cruzó con ella y se lo cambió por los bichos. Lo tuvo en casa hasta que su madre lo entregó a alguien que pudiera cuidarlo mejor.

Actualmente, vive en un piso de 60 metros cuadrados en Madrid, junto a Ayme y un grupo variado de animales: tres gatos, un perro, una tortuga y, desde hace pocos días, un polluelo de gorrión.

Nikolái (izquierda) y Nacho Peluso (derecha), dos de los gatos de Sergio Gregori Marugán.

Sus gatos tienen historias difíciles. Oleg, de unos 8 años, vivía en una colonia callejera en Vallecas. Aparecía todas las noches bajo la ventana, maullando. Sergio bajaba con comida. Una madrugada intentó meterlo en un transportín, pero se revolvía. “Terminé con los brazos ensangrentados”, recuerda. Lo llevó a casa y no volvió a pasar una noche en la calle. Más tarde, le detectaron inmunodeficiencia felina. Con cuidados específicos, revisiones y alimentación adecuada, ha llevado una vida estable, aunque tuvieron que extirparle casi todas las piezas dentales por una infección.

Nacho Peluso, el segundo gato, apareció en Twitter. Una chica contaba que nadie preguntaba por él: precioso, cruce de Bosque de Noruega, pero también positivo en VIF. Vivía aislado en un patio interior. Sergio aprovechó un viaje a Alicante, pasó a ver a su padre y volvió con Nacho a Madrid. “No le cambiamos el nombre. Así se llamaba, así se quedó. Es un gato arisco, no se deja coger ni tocar. Pero con Oleg tiene una conexión especial. Se llaman, se lamen, se buscan. Siempre duermen juntos”, cuenta.

Completan la familia Chas, el perro que adoptó cuando el chico tenía 11 años, la tortuga Clotilde, y Furorín, un gorrión que encontraron hace seis días en el pueblo de la familia de Ayme. “Lo estamos sacando adelante a turnos. Tiene hasta un higrómetro y vitaminas que nos recomendaron por Twitter. ¡Ya ha abierto los ojos!”.

Chas vivió durante años con su padre en Alicante. Pero tras su fallecimiento, en diciembre, volvió con Sergio a Madrid. “Durante meses me aislaba y apenas salía con nadie. Ahora, al tener que cuidarlo y sacarlo a pasear, me obliga a salir, a moverme, y en el fondo me está cuidando él a mí”.

El padre del periodista Sergio Gregori Marugán, junto a su perro Chas.

El abandono animal sigue siendo un problema

En España hay más de 28 millones de animales de compañía, según datos de AEDPAC. La mitad de los hogares tiene alguno. Pero el abandono sigue siendo un problema crítico, especialmente en verano. Aunque cada vez se adoptan más —un 44% de los abandonados encuentran hogar—, miles de animales siguen siendo dejados atrás en vacaciones.

Mientras algunos se van y los abandonan, otros como Sergio deciden quedarse y cuidarlos. Sergio considera que “es un crimen. Cuando adoptas a un animal te comprometes con él, no es un juguete ni un capricho. Y si la vida se te complica y no puedes seguir cuidándolo, te buscas la manera: otra familia, alguien de confianza, o en el peor de los casos lo llevas a una protectora o a un sitio donde puedan atenderlo. Lo que no puedes hacer es dejarlo tirado a su suerte. Eso es de ser un cabrón. Y la ley tendría que ser seria al respecto”.